중국, 지역 실정에 맞는 수준 높은 농촌 개발의 진전 이뤄...CGTN

CGTN이 시진핑 중국 국가주석의 중국 남서부 윈난성 현장 시찰과 관련한 기사를 게재하였다. 본 기사에서는 '화훼 경제' 발전과 문화 관광 육성을 위한 윈난성의 노력을 소개하면서 윈난성이 중국 현대화의 새로운 지평을 열기 위해 현지 상황에 맞춰 수준 높은 농촌 개발 추진에 나서고 있음을 조명하였다.

베이징, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 중국 남서부 윈난성 리장 (丽江)에 위치한 리장 현대화훼산업단지 (Lijiang Modern Flower Industrial Park)는 농촌 활성화를 위한 중국의 노력을 보여주는 대표적인 사례이다.

지능형 생산 시스템을 갖춘 이 공원의 모든 온실은 무토양 재배 기술을 사용하며, 통합된 물과 비료 관개 시설의 보급률은 85% 이상에 달한다.

인근 리장 공항을 통해 베이징, 상하이, 광저우 등의 도시로 36시간 이내에 신선 장미와 칼라 백합 등의 제품을 항공편으로 배송하고 일본, 베트남, 러시아 등의 국가로 판매하여 주변 농촌 지역 주민 300여 명에게 일자리를 창출하고 있다.

수요일 오후 공원을 방문한 시진핑 중국 국가주석은 마을 주민 및 기술자들과 환담을 하면서 꽃 품종, 시장 판매 및 소득에 대해 물어보았다.

마을 주민들은 시 주석에게 월 평균 4,000위안(약 557.46달러) 이상의 수입을 올리고 있으며, 성수기에는 월 수입이 7,000위안을 넘어선다고 밝혔다. 주민들은 꽃을 키우는 일이 정말 즐거운 일이라고 입을 모았다.

이에 대해 시 주석은 “꽂 재배에 들이는 여러분의 노고가 성과를 보이고 있으며 이는 현대 농업의 발전 경로와도 궤를 같이 합니다. 여러분의 삶이 꽃처럼 화사해지기를 기원합니다."라고 기쁜 마음으로 덕담을 했다.

'화훼 경제'

최근 몇 년간 시진핑 주석이 국내 시찰 현장에서 항시 힘주어 강조한 것은 특색 있는 산업 발전 분야였다. 관련해 그는 “농촌 부흥의 핵심은 산업 활성화”라고 밝힌 적이 있다.

윈난성의 독특한 지리적, 기후적 조건 덕분에 윈난성은 “화초의 왕국” (plant kingdom)이라는 명성을 얻었으며, “화훼 경제”의 발전을 견인해 왔다. 수년 동안 윈난성의 생화 생산량은 전국 1위를 차지하였다.

2024년 윈난성의 꽃 재배 면적은 195만 무(약 13만 헥타르)에 달했으며, 그중 35만 무는 생화 재배에 사용되었다. 총 206억 개의 생화가 생산되어 전 세계 1위를 차지한 것으로 확이된다.

윈난성의 화훼 산업은 재배, 분류 및 포장, 물류 및 전자상거래 분야에서 38만 명을 직접 고용하고 있으며, 100만 명 이상이 간접적으로 고용되어 있는 상황이다. 지역 주민들의 수십 년간의 노력으로 아시아 최초이자 세계에서 두 번째로 큰 화훼 경매 센터를 비롯한 본격적인 산업 체인이 구축되었다.

쿤밍 국제 화훼 경매 거래 센터 (Kunming International Flora Auction Trading Center)의 2024년 하루 평균 거래량은 706만 줄기에 달했으며, 주문당 평균 거래 시간은 4초에 불과하고 거래율은 95.34% 수준을 기록하였다.

이곳에서 경매된 꽃은 중국 주요 도시로 보내질 뿐만 아니라 50개 이상의 국가와 지역으로 수출되고 있다.

시 주석은 시찰 현장에서 산업 전환과 업그레이드를 촉진하는 것이 고품질 발전의 핵심 과제라고 강조하며 윈난성에 전략적 신흥 산업과 미래 산업을 적극 육성할 것을 촉구하였다.

문화와 관광의 통합

시 주석은 또한 수요일 리장 구시가지를 방문해 역사 문화 유산의 보호와 활용을 강화하기 위한 현지의 노력에 대해 알아가는 시간도 가졌다.

시 주석은 “이 마을의 문화와 경관, 민속 전통은 정말 매력적”이라고 언급하며 문화와 관광의 통합이 경제에 활력을 불어넣고 있다고 호평하였다.

800년이 넘는 역사를 지닌 리장 구시가지는 1997년 유네스코에 의해 세계문화유산으로 등재되었다. 지난 27년 동안 이 마을은 30개의 문화원을 건설하여 문화유산에 대한 새로운 시나리오를 만들고 지역 문화 및 관광 산업의 발전을 촉진했다.

오늘날 이 마을의 관광 산업은 요식업, 숙박업, 수공예품, 공연 예술 등 다양한 분야에서 번창하고 있다. 점점 더 많은 젊은이들이 이곳에서 사업을 시작하여 국가 문화유산의 계승과 홍보에 헌신하고 있는 상황이다.

현재 이 마을은 문화 명소와 거리 랜드마크를 확충하는 등 문화유산 관광 발전을 위해 적극적인 행보를 보이고 있다. 리장은 풍부한 문화적 분위기를 조성하기 위해 다양한 활동을 조직하여 전 세계 관광객을 성공적으로 유치하고 있다.

작년 1월부터 9월까지 리장은 총 1,705만 명의 관광객을 맞이했으며, 이는 전년 대비 13.07% 증가한 수치로 확인된다.

시 주석은 문화 관광을 촉진해 국민 소득을 향상시키고 보호와 개발의 관계를 적절한 수준에서 다루는 것이 필수적이라며 문화 관광 산업이 지속 가능하고 건강한 발전의 길을 따라야 한다고 촉구하였다.

