CGTN: China memajukan pembangunan luar bandar berkualiti tinggi selaras dengan keadaan tempatan

CGTN telah menerbitkan sebuah artikel mengenai lawatan pemeriksaan Presiden China Xi Jinping di Wilayah Yunnan, barat daya China. Artikel tersebut memperkenalkan usaha Yunnan dalam membangunkan "ekonomi bunga" dan memupuk pelancongan budaya, menyerlahkan dorongan wilayah untuk mencapai pembangunan luar bandar berkualiti tinggi yang selaras dengan keadaan tempatan. Ia menggariskan cita-cita Yunnan untuk mempelopori laluan baharu dalam perjalanan ke arah pemodenan China.

BEIJING, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terletak di Lijiang di wilayah Yunnan di barat daya China, Taman Perindustrian Bunga Moden Lijiang merupakan lambang usaha China untuk memajukan pemulihan luar bandar.

Diperkasakan oleh sistem pengeluaran pintar, semua rumah hijau di taman tersebut menggunakan teknologi penanaman tanpa tanah, dengan kadar liputan kemudahan pengairan air dan baja bersepadu yang mencapai lebih daripada 85 peratus.

Bergantung pada Lapangan Terbang Lijiang yang berdekatan, produk seperti bunga ros potong segar dan teratai calla boleh dihantar melalui udara ke bandar seperti Beijing, Shanghai dan Guangzhou dalam tempoh 36 jam. Produk ini juga dijual ke negara seperti Jepun, Vietnam dan Rusia, sekaligus mewujudkan pekerjaan untuk lebih daripada 300 orang di kawasan luar bandar sekitarnya.

Mengunjungi taman itu pada petang Rabu, Presiden China Xi Jinping bercakap dengan penduduk kampung dan juruteknik, bertanyakan tentang jenis bunga, jualan pasaran serta pendapatan mereka.

Penduduk kampung memberitahu Xi bahawa mereka memperoleh purata lebih daripada 4,000 yuan (kira-kira $557.46) sebulan dan pendapatan bulanan mereka melebihi 7,000 yuan semasa musim puncak. Mereka berkongsi bahawa menanam bunga adalah pekerjaan yang benar-benar menggembirakan.

"Usaha anda berkembang maju dan selaras dengan laluan pembangunan pertanian moden. Semoga kehidupan anda seindah bunga," kata Xi dengan gembira.

'Ekonomi Bunga'

Membangunkan industri yang tersendiri sentiasa menjadi fokus Xi semasa lawatan domestiknya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. "Kunci kepada pemulihan kawasan luar bandar adalah pemulihan industri," katanya suatu ketika dahulu.

Keadaan geografi dan iklim yang unik di Yunnan telah memberikan wilayah tersebut gelaran sebagai "kerajaan tumbuhan", sekali gus mendorong pembangunan "ekonomi bunga". Selama bertahun-tahun, pengeluaran bunga potong segar Yunnan telah menduduki tempat teratas di negara ini.

Pada tahun 2024, kawasan penanaman bunga di wilayah ini mencapai 1.95 juta mu (kira-kira 130,000 hektar), termasuk 350,000 mu yang dikhususkan untuk bunga potong segar. Yunnan telah menghasilkan sebanyak 20.6 bilion bunga potong segar, meletakkannya di kedudukan pertama di peringkat global.

Industri bunga di Yunnan secara langsung menggajikan 380,000 orang dalam bidang penanaman, penyusunan dan pembungkusan, logistik serta e-dagang, dengan lebih daripada 1 juta lagi yang bekerja secara tidak langsung. Usaha selama berdekad-dekad oleh penduduk tempatan telah membangunkan rantaian industri yang lengkap, termasuk pusat lelongan bunga pertama di Asia dan kedua terbesar di dunia.

Di Pusat Dagangan Lelong Flora Antarabangsa Kunming, purata volum dagangan harian mencapai 7.06 juta batang pada 2024, dengan purata masa transaksi hanya 4 saat untuk setiap pesanan dan kadar transaksi 95.34 peratus.

Bunga yang dilelong di sini bukan sahaja dihantar ke bandar utama China tetapi juga dieksport ke lebih daripada 50 negara dan rantau.

Semasa pemeriksaan, Xi menekankan bahawa mempromosikan transformasi dan peningkatan industri adalah tugas utama dalam pembangunan berkualiti tinggi. Beliau juga menyeru Yunnan untuk secara aktif memupuk industri strategik baru muncul dan industri masa depan.

Penyepaduan budaya dan pelancongan

Xi juga melawat Bandar Lama Lijiang pada hari Rabu untuk mengetahui usaha tempatan yang dilakukan untuk mempertingkatkan perlindungan dan penggunaan warisan sejarah dan budaya.

"Budaya, pemandangan dan tradisi rakyat bandar ini benar-benar menawan," kata Xi sambil menambah bahawa penyepaduan budaya dan pelancongan telah meningkatkan ekonomi.

Bandar Lama Lijiang, dengan sejarah lebih daripada 800 tahun, telah disenaraikan sebagai tapak warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1997. Sepanjang 27 tahun yang lalu, bandar ini telah membina 30 halaman budaya, mencipta senario baharu untuk warisan budaya dan mempromosikan pembangunan industri budaya dan pelancongan tempatan.

Hari ini, industri pelancongan bandar tersebut terus berkembang maju, dengan perniagaan yang merangkumi katering, penginapan, kraftangan dan seni persembahan. Semakin ramai golongan muda memulakan perniagaan di sini, komited terhadap warisan dan promosi warisan budaya negara.

Pada masa ini, Bandar Lama Lijiang sedang giat membangunkan pelancongan warisan budaya dengan memperluaskan tarikan kebudayaan dan mercu tanda jalanan. Dengan menganjurkan pelbagai aktiviti untuk mewujudkan suasana budaya yang kaya, Lijiang berjaya menarik pengunjung dari seluruh dunia.

Dari Januari hingga September tahun lepas, bandar itu telah menerima kunjungan seramai 17.05 juta pelancong, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 13.07 peratus.

Xi menekankan bahawa adalah penting untuk memajukan pelancongan budaya bagi meningkatkan pendapatan rakyat dan mengendalikan hubungan antara perlindungan serta pembangunan dengan betul. Beliau menggesa agar industri budaya dan pelancongan mengikuti laluan pembangunan yang mampan dan sihat.

