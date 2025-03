CGTN：中国、地域の実情に即した質の高い農村発展を推進

CGTNが、中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席による中国南西部・雲南省の視察に関する記事を公開。 記事では、雲南省が「フラワーエコノミー」の推進や文化観光の育成に取り組んでいる様子を紹介しながら、地域の実情に即した質の高い農村発展を通じて、中国式現代化の新たな局面を切り拓こうとする同省の取り組みが強調されている。

北京発, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国南西部・雲南省麗江市に位置する麗江現代花卉産業園 (Lijiang Modern Flower Industrial Park) は、農村振興を推進する中国の取り組みを象徴する存在である。

インテリジェントな生産システムにより支えられた同園のすべての温室において、土を使わない栽培技術が導入されており、水と肥料の統合灌漑設備の普及率は85%以上に達している。

近隣の麗江空港を活用することで、切り花のバラやカラーリリーなどの商品は、北京、上海、広州といった都市へ36時間以内に空輸され、日本、ベトナム、ロシアなどの国々にも販売されており、周辺の農村地域で300人以上の雇用を創出している。

水曜日の午後に同園を訪れた中国の習近平国家主席は、村民や技術者らと懇談し、花の品種、市場での販売状況、収入などについて尋ねた。

村民たちは習主席に対し、平均で月収4,000元 (約557.46米ドル、約8万3,200円) 以上を得ており、繁忙期には月収が7,000元 (約14万4,125円) を超えることもあると語った。 「花を育てるのは本当に楽しい仕事です」と、村民たちは語った。

習主席は笑顔で、「皆さんの取り組みは成果を上げており、現代農業の発展の道にも合致しています。 皆さんの暮らしが花のように美しくありますように」と述べた。

「フラワーエコノミー」

ここ数年、習近平国家主席は国内視察の際、一貫して地域特有の産業の育成に注目してきた。 「農村振興のカギは産業振興にあります」と、かつて習主席は語っている。

雲南省は、独特の地理的・気候的条件を背景に「植物王国」と称されており、これが「フラワーエコノミー」の発展を支える土壌となっている。 長年にわたり、雲南省の切り花生産量は中国国内でトップの地位を占めている。

2024年、雲南省の花卉栽培面積は195万畝 (約13万ヘクタール) に達し、そのうち35万畝が切り花専用であった。 切り花の年間生産量は206億本にのぼり、世界一の規模となっている。

雲南省の花卉産業は、栽培、仕分け・包装、物流、電子商取引などの分野で38万人を直接雇用しており、間接的な雇用は100万人を超える。 地元住民による数十年にわたる取り組みにより、アジア初であり世界第2位の規模を誇る花のオークションセンターを含む、完備された産業チェーンが構築されている。

昆明国際花卉オークショントレーディングセンター (Kunming International Flora Auction Trading Center) では、2024年の1日あたりの平均取引量が706万本に達し、1件あたりの平均取引時間はわずか4秒、成約率は95.34%にのぼった。

ここで競売された花々は、中国の主要都市に送られるだけでなく、50以上の国と地域にも輸出されている。

習主席は視察の中で、「産業の転換と高度化の推進は、質の高い発展における重要な課題です」と強調し、雲南省に対して戦略的新興産業や未来産業の積極的な育成を呼びかけた。

文化と観光の融合

習主席はまた、水曜日に麗江古城を訪れ、歴史文化遺産の保護と活用を強化するための地元の取り組みについて視察した。

「この街の文化、風景、そして民俗は本当に魅力的です」と習主席は述べ、文化と観光の融合が経済を押し上げていることにも言及した。

麗江古城は800年以上の歴史を有し、1997年にはユネスコの世界文化遺産に登録された。 過去27年間で、同地には30の文化中庭が整備され、文化遺産の新たな活用シナリオを創出し、地域の文化・観光産業の発展を後押ししてきた。

現在、麗江古城の観光産業は、飲食、宿泊、手工芸、舞台芸術など多岐にわたる分野で活況を呈している。 この地では、国家の文化遺産の継承と振興に取り組む若者たちが起業するケースが増えている。

現在、同地では文化的観光資源や街並みのランドマークを拡充することで、文化遺産観光の振興に力を入れている。 さまざまなイベントを開催し、豊かな文化的雰囲気を醸成することで、麗江は世界中からの来訪者を惹きつけることに成功している。

昨年1月から9月にかけて、麗江古城は延べ1,705万人の観光客を迎え入れ、前年比13.07%の増加となった。

習主席は、「文化観光を推進することは、人々の収入向上に資するものであり、文化遺産の保護と発展の関係を適切に処理することが不可欠です」と述べ、文化・観光産業は持続可能かつ健全な発展の道を歩むべきであると強調した。

