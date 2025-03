CGTN: סין מקדמת פיתוח כפרי בטיב מתקדם בהתאם לתנאים המקומיים

CGTN פרסמה מאמר על סיור הפיקוח של נשיא סין שי ג'ינפינג במחוז יונאן בדרום-מערב סין. באמצעות הצגת מאמציה של יונאן לקדם את "כלכלת הפרחים" ולטפח תיירות תרבותית, המאמר מדגיש את הדחיפה של המחוז לפיתוח כפרי איכותי בהתאם לתנאים המקומיים, במטרה לפרוץ דרך חדשה במרדף אחר המודרניזציה הסינית.

בייג'ינג, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ממוקם בליג'יאנג (Lijiang ) במחוז יונאן (Yunnan ) בדרום מערב סין, פארק תעשיית הפרחים המודרני של ליג'יאנג הוא התגלמות המאמצים של סין לקדם את ההתחדשות הכפרית.

בעזרת מערכת ייצור חכמה, כל החממות בפארק משתמשות בטכנולוגיית גידול ללא אדמה, כאשר שיעור הכיסוי של מתקני השקיה משולבים במים ודשנים מגיע ליותר מ-85 אחוזים.

בהסתמך על נמל התעופה ליג'יאנג הסמוך, מוצרים כמו ורדים טריים וחבצלות קאלה יכולים להישלח בדרך האוויר לערים כמו בייג'ינג, שנגחאי וגואנגג'ואו תוך 36 שעות, ולהימכר למדינות כמו יפן, וייטנאם ורוסיה, וליצור מקומות עבודה ליותר מ-300 אנשים באזורים הכפריים שמסביב.

בביקור בפארק ביום רביעי אחר הצהריים, שוחח נשיא סין שי ג'ינפינג (Xi Jinping ) עם כפריים וטכנאים, ושאל על זני פרחים, מכירות בשוק והכנסותיהם.

תושבי הכפר סיפרו לשי שהם מרוויחים יותר מ-4,000 יואן (כ-557.46 דולר) לחודש בממוצע, כאשר הכנסתם החודשית עולה על 7,000 יואן בעונות השיא. גידול פרחים הוא עבודה משמחת באמת, הם שיתפו.

"המאמץ שלכם משגשג ומתיישב עם נתיב הפיתוח של החקלאות המודרנית. מי ייתן וחייכם יהיו יפים כמו פרחים", אמר שי בשמחה.

"כלכלת פרחים"

פיתוח תעשיות ייחודיות תמיד עמד במוקד תשומת הלב של שי במהלך הביקורת הפנימית שלו בשנים האחרונות. "המפתח להתחדשות כפרית הוא התחדשות תעשייתית", אמר בעבר.

התנאים הגיאוגרפיים והאקלימיים הייחודיים של יונאן זיכו את המחוז במוניטין של "ממלכת הצומחים", מה שהוליד את התפתחותה של "כלכלת פרחים". במשך שנים רבות, תפוקת הפרחים הטריים של יונאן מדורגת במקום הראשון במדינה.

בשנת 2024, שטח נטיעת הפרחים של המחוז הגיע ל-1.95 מיליון מו (כ-130,000 האקר), כולל 350,000 מו המוקדשים לפרחים טריים. בסך הכל יוצרו 20.6 מיליארד פרחים טריים, המדורגים במקום הראשון בעולם.

תעשיית הפרחים ביונאן מעסיקה ישירות 380,000 עובדים בשתילה, מיון ואריזה, לוגיסטיקה ומסחר אלקטרוני, עם למעלה ממיליון נוספים המועסקים בעקיפין. עשרות שנים של מאמצים של תושבים מקומיים הקימו רשת תעשייתית מן המניין, כולל מרכז המכירות הפומביות הראשון והשני בגודלו באסיה ושני בגודלו בעולם.

במרכז המסחר הפומבי הבינלאומי של קונמינג, נפח המסחר היומי הממוצע הגיע ל-7.06 מיליון גבעולים בשנת 2024, עם זמן עסקה ממוצע של 4 שניות בלבד לפקודה ושיעור עסקאות של 95.34 אחוזים.

פרחים הנמכרים כאן נשלחים לא רק לערים סיניות גדולות, אלא גם מיוצאים ליותר מ-50 מדינות ואזורים.

קידום טרנספורמציה ושדרוג תעשייתי היא משימת המפתח של פיתוח איכותי, הדגיש שי במהלך הביקורת, וקרא ליונאן לטפח באופן פעיל תעשיות מתפתחות אסטרטגיות ותעשיות עתידיות.

שילוב של תרבות ותיירות

שי גם ביקר בעיר העתיקה של ליג'יאנג ביום רביעי כדי ללמוד על המאמצים המקומיים להגביר את ההגנה והניצול של מורשת היסטורית ותרבותית.

"התרבות, הנוף והמסורות העממיות של העיר באמת שובי לב", אמר שי, והוסיף כי השילוב של תרבות ותיירות חיזק את הכלכלה.

העיר העתיקה של ליג'יאנג, עם היסטוריה של יותר מ-800 שנה, נרשמה כאתר מורשת תרבותית עולמית על ידי אונסק"ו בשנת 1997. במהלך 27 השנים האחרונות, העיירה בנתה 30 חצרות תרבות, יצרה תרחישים חדשים למורשת תרבותית וקידמה את פיתוח תעשיית התרבות והתיירות המקומית.

כיום, תעשיית התיירות של העיירה ממשיכה לשגשג, עם עסקים המשתרעים על קייטרינג, לינה, עבודות יד ואומנויות הבמה. מספר גדל והולך של צעירים פותחים כאן עסקים, ומתחייבים להמשכיות ולקידום המורשת התרבותית הלאומית.

נכון לעכשיו, העיירה מפתחת במרץ תיירות מורשת תרבותית על ידי הרחבת אטרקציות תרבותיות וציוני דרך ברחוב. על ידי ארגון פעילויות שונות ליצירת אווירה תרבותית עשירה, ליג'יאנג מושכת בהצלחה מבקרים מכל רחבי העולם.

מינואר עד ספטמבר אשתקד , העיירה קיבלה בברכה בסך הכל 17.05 מיליון תיירים, עלייה שנתית של 13.07 אחוזים.

הכרחי לקדם תיירות תרבותית כדי לשפר את הכנסת האנשים ולטפל כראוי בקשר בין הגנה לפיתוח, אמר שי, וקרא לתעשיית התרבות והתיירות ללכת בדרך של פיתוח בר קיימא ובריא.

למידע נוסף, אנא לחצו על הקישור:

https://news.cgtn.com/news/2025-03-20/China-advances-high-quality-rural-development-based-on-local-condition-1BTyBnQ4Bd6/p.html

איש קשר: CGTN

דוא"ל: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.