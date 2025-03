CGTN: China promueve el desarrollo rural de alta calidad alineado con las condiciones locales

CGTN publicó un artículo sobre la gira de inspección del presidente chino Xi Jinping en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Presentando los esfuerzos de Yunnan para avanzar la "economía de las flores" y fomentar el turismo cultural, el artículo destaca el impulso de la provincia para un desarrollo rural de alta calidad alineado con las condiciones locales, con el objetivo de abrir nuevos caminos en la búsqueda de la modernización de China.

BEIJING, March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ubicado en Lijiang, en la provincia de Yunnan, suroeste de China, el Parque Industrial de Flores Modernas de Lijiang es un ejemplo de los esfuerzos de China para promover la revitalización rural.

Empoderados por un sistema de producción inteligente, todos los invernaderos del parque utilizan tecnología de cultivo sin suelo, con una tasa de cobertura de instalaciones integradas de riego de agua y fertilizantes que alcanza más del 85 por ciento.

Contando con el cercano aeropuerto de Lijiang, productos como rosas recién cortadas y lirios de agua pueden ser enviados por vía aérea a ciudades como Beijing, Shanghái y Guangzhou en 36 horas, y venderse a países como Japón, Vietnam y Rusia, creando empleos para más de 300 personas en las áreas rurales circundantes.

Durante su visita al parque el miércoles por la tarde, el presidente chino Xi Jinping conversó con aldeanos y técnicos, preguntando sobre las variedades de flores, las ventas en el mercado y sus ingresos.

Los aldeanos le dijeron a Xi que ganaban más de 4,000 yuanes (alrededor de $ 557.46) por mes en promedio, con ingresos mensuales que excedían los 7,000 yuanes durante las temporadas altas. El cultivo de flores es un trabajo verdaderamente gratificante, compartieron.

"Su esfuerzo está prosperando y se alinea con el camino de desarrollo de la agricultura moderna. Que sus vidas sean tan hermosas como las flores", dijo Xi con alegría.

'Economía de flores'

El desarrollo de industrias distintivas siempre ha sido el punto de enfoque de atención de Xi durante sus inspecciones nacionales en los últimos años. "La clave para la revitalización rural es la revitalización industrial", una vez dijo.

Las condiciones geográficas y climáticas únicas de Yunnan le han otorgado a la provincia la reputación del "reino vegetal", dando lugar al desarrollo de la "economía de las flores". Durante muchos años, la producción de flores recién cortadas de Yunnan ha ocupado el primer lugar en el país.

En 2024, el área de plantación de flores de la provincia alcanzó 1,95 millones de mu (alrededor de 130.000 hectáreas), incluidos 350.000 mu dedicados a flores recién cortadas. En total, se produjeron 20.600 millones de flores recién cortadas, posicionando a Yunnan como líder global en el sector.

La industria de las flores en Yunnan emplea directamente a 380.000 personas en plantación, clasificación y envasado, logística y comercio electrónico, con más de un millón de empleados de manera indirecta. Décadas de esfuerzos por parte de la población local han establecido una cadena industrial completa, que incluye el primer centro de subastas de flores de Asia y el segundo más grande del mundo.

En el Centro Internacional de Operaciones de Subastas de Flora de Kunming, el volumen promedio de operaciones diarias alcanzó los 7,06 millones de tallos en 2024, con un tiempo promedio de transacción de solo 4 segundos por orden y una tasa de transacción del 95,34 por ciento.

Las flores subastadas aquí no solo se envían a las principales ciudades chinas, sino que también se exportan a más de 50 países y regiones.

Promover la transformación y actualización industrial es la tarea clave del desarrollo de alta calidad, enfatizó Xi durante la inspección, pidiendo a Yunnan que fomente activamente las industrias estratégicas emergentes e industrias futuras.

Integración de cultura y turismo

Xi también visitó el miércoles el casco antiguo de Lijiang para conocer los esfuerzos locales para mejorar la protección y utilización del patrimonio histórico y cultural.

"La cultura, el paisaje y las tradiciones folclóricas de la ciudad son realmente cautivadores", dijo Xi, y agregó que la integración de la cultura y el turismo ha impulsado la economía.

El casco antiguo de Lijiang, con una historia de más de 800 años, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Durante los últimos 27 años, la ciudad ha construido 30 patios culturales, creando nuevos escenarios para el patrimonio cultural y promoviendo el desarrollo de la industria cultural y turística local.

Hoy en día, la industria turística de la ciudad sigue prosperando, con negocios que abarcan servicios de restaurantes, alojamiento, artesanías y artes escénicas. Un número creciente de jóvenes están emprendiendo negocios aquí, comprometiéndose con la herencia y la promoción del patrimonio cultural nacional.

Actualmente, la ciudad está desarrollando vigorosamente el turismo de patrimonio cultural mediante la expansión de atracciones culturales y puntos de referencia urbanos. A través de la organización de diversas actividades para crear un rico ambiente cultural, Lijiang atrae con éxito a visitantes de todo el mundo.

De enero a septiembre del año pasado, la ciudad recibió un total de 17,05 millones de turistas, un aumento interanual del 13,07 por ciento.

Es imperativo promover el turismo cultural para mejorar los ingresos de las personas y manejar adecuadamente la relación entre protección y desarrollo, Xi dijo, subrayando que la industria cultural y turística debe seguir un camino de desarrollo sostenible y saludable.

Para más información, haga clic:

https://news.cgtn.com/news/2025-03-20/China-advances-high-quality-rural-development-based-on-local-condition-1BTyBnQ4Bd6/p.html

