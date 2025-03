Yaqrit 获得 NIHR 拨款，用以对肝衰竭患者进行肝脏支持装置 DIALIVE 的关键试验

由 UCL、Royal Free、Kings College 和 Queen Elizabeth Birmingham 牵头,在英国 13 个试验中心开展重症监护肝脏支持系统评估试验

快速评估将于 10 天和 28 天内完成共同主要终点的测量;数据揭盲时间定为 2027 年第一季度

旨在解决危及生命的疾病,改善患者生存期

伦敦, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yaqrit 是一家开发晚期肝病救生疗法的后期临床公司,该公司今天宣布获得一笔 220 万英镑(约合 285 万美元)的重大临床研究基金,这笔基金将资助其用于晚期肝病患者的体外肝脏支持设备 DIALIVE (YAQ002) 的开发,并使该设备更接近获得 UKCA 和 CE 标志的上市许可。 该设备可治疗急性慢性肝衰竭 (ACLF) 2 级和 3 级患者,这是一种危及肝硬化患者生命的疾病,其特点是多器官功能衰竭和高死亡风险。

这笔资助款项将用于支付 Yaqrit YAQ002 关键性随机化注册试验 ALIVER 2.0 的临床及开发费用。 这笔资金来自英国最大的健康研发资助机构——National Institute for Health and Care Research (NIHR) 的创新发明计划(资助编号:NIHR206537)。

Yaqrit 首席执行官 Troels Jordansen 表示:“YAQ002 获得的 NIHR 资助使 Yaqrit 能够将这项救生技术推向市场,这也是我们致力于帮助肝衰竭患者,从而创造价值的使命之一。 NIHR 的声望和资源将加速 Yaqrit YAQ002 的开发,为成千上万急需有效治疗 ACLF 的晚期肝病患者带来新的希望。”

Royal Free Hospital 的 Banwari Agarwal 教授和 Rohit Saha 博士、UCL (University College London) 的 Jalan 教授、Kings College Hospital London 的 Sameer Patel 博士和伯明翰 Queen Elizabeth Hospital 的 Mansoor Bangash 博士作为共同主要研究人员领导了该项目的推进。 英国其他九家专门治疗 ACLF 的临床中心也将参与患者招募工作。

全球每年有多达 370 万名肝硬化患者受到 ACLF 的影响,其中包括约 190 万名 2 级和 3 级患者。 根据严重程度,约 40-80% 的患者会在 28 天内死亡。 YAQ002 的起效原理,是它能够清除患者血液中的致病毒素,特别是炎症介质的 ACLF 标记,并将功能失调的白蛋白替换为新鲜白蛋白。 事实证明,该设备可以安全快速地解决肝衰竭问题,让肝脏得以再生。 在早前一项成功的跨欧陆研究中,接受 YAQ002 治疗的患者在 10 天疗程内缓解 ACLF 的频率和速度是接受标准治疗患者的两倍。

联合首席研究员、UCL 的 Institute for Liver & Digestive Health 肝脏病学教授兼 Yaqrit 创始人 Rajiv Jalan 表示:“这则消息对于英国及其他国家的晚期肝病患者来说极为关键,因为他们目前的治疗选择非常有限。 我们的目标是证明与标准护理相比,我们的方案能更大限度且更快地解决 ACLF 问题,进而影响患者的住院时间和生存几率。”

在获得正式伦理审批并完成约 18 个月的患者招募期后,预计将于 2027 年第一季度获得试验结果。 该试验将招募约 70 名病情最为严重的患者,受试者在肝病(ACLF 2 级和 3 级)后出现多器官衰竭,除非接受肝移植,否则死亡风险很高(高达 80%)。 入组后,在为期 10 天的治疗期间,被随机分配接受 YAQ002 治疗的患者将最多接受 7 次治疗。

启动会议和首次研究人员会议于 2025 年 3 月 12 日在 UCL 的 Institute for Liver and Digestive Health 举行。 YAQ002 由 Yaqrit 子公司 Cytox Life-Sciences 负责开发。

关于 Yaqrit

Yaqrit 是一家聚焦临床阶段的企业,致力于为住院和死亡风险较高的晚期肝病患者发现并开发创新疗法。 Yaqrit 的产品线包括处于 2-3 期开发阶段的三种新型疗法,以及正在进行注册试验的两款医疗设备,可为晚期肝硬化和急慢性肝衰竭患者提供急慢性治疗,这些患者迫切需要更有效的治疗方法。 更多详情请见 www.Yaqrit.com

关于失代偿期肝硬化

全球每年有超过 1,000 万名肝硬化患者从无症状(代偿期)发展为失代偿期,此时肝脏已无法承担其正常功能。 因此,血液中的氨含量会增加,对大脑产生毒性影响,进而导致肝性脑病。 失代偿期肝硬化患者由于免疫功能失调,也极易遭受细菌感染。 多器官衰竭变得更为常见。 这些并发症导致患者发病率增加,中位生存期从代偿期的 12 年以上降至失代偿期的 2 年左右。

关于急慢性肝衰竭

急慢性肝衰竭 (ACLF) 是一种危及肝硬化患者生命的综合症,其特点是强烈的系统性炎症、器官衰竭和较高的短期死亡率。 在全球 1,060 万急性失代偿期肝硬化患者中,约有 35% 患有 ACLF,而在南亚人群中,这一比例上升到 65%。 目前患者的治疗效果仍然不佳,最初 90 天内的死亡率高达 58%。

关于 NIHR

National Institute for Health and Care Research (NIHR) 的使命是通过科学研究提升全民健康水平,改善国民福祉。 我们的做法是:

为有利于 NHS、公共卫生和社会关怀的高质量、及时的研究提供资助;

投资于世界一流的专业知识、设施和技术熟练的医疗队伍,将科学发现转化为更好的医疗和服务;

与患者、医疗服务使用者、护理人员和社区合作,提高我们研究的相关性、质量和影响;

吸引、培训最优秀的研究人员并为其提供支持,以应对复杂的医疗和社会关怀挑战;

与其他公共资助者、慈善机构和业界合作,共同建立一个具有凝聚力和全球竞争力的研究体系;

为全球卫生应用研究和培训提供资助,以满足中低收入国家最贫困人口的需求。

NIHR 由 Department of Health and Social Care 资助。 其在中低收入国家的运营主要由英国政府提供的国际发展资金资助。

