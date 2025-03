eXp Realty เปิดตัวในประเทศเปรู…

เปรูเป็นสถานที่ตั้งในต่างประเทศแห่งที่ 25 เพื่อโอบรับเครือข่ายทั่วโลกของ eXp Realty ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

เบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน วันที่, March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นบริษัทในเครือของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้ประกาศในวันนี้ถึงการเปิดตัวในเปรู ซึ่งเป็นประเทศที่ 25 ของตลาดในต่างประเทศ จึงทำให้สถานะของบริษัททั่วโลกแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเสนอเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อน การสร้างความมั่งคั่ง และความร่วมมือระดับโลกให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในเปรู

“การขยายงานของเราไปในประเทศเปรูนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่กล้าหาญ ในขณะที่เรายังคงต่อยอดบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักมากที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง” Glenn Sanford ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และประธานของ eXp World Holdings กล่าว “eXp มอบอำนาจให้ตัวแทนด้วยโมเดลธุรกิจที่ให้รางวัลตอบแทนความสำเร็จ กระตุ้นการพัฒนาทางวิชาชีพ และเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับชุมชนระดับโลกที่กำลังเติบโตก้าวหน้า ซึ่งแตกต่างจากบริษัทนายหน้าแบบดั้งเดิมที่จำกัดการเติบโตของตัวแทน ตอนนี้ตัวแทนชาวเปรูสามารถเข้าถึงโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในการขยายธุรกิจของตนและสามารถควบคุมอาชีพของตนได้อย่างเต็มที่”

Ricardo Alfaro ผู้นำประจำประเทศสำหรับ eXp Peru เน้นให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมซึ่ง eXp เสนอให้

“ตอนนี้ตัวแทนชาวเปรูสามารถเข้าถึงโมเดลบริษัทนายหน้าที่ไม่เพียงจะเป็นนวัตกรรมใหม่ แต่ยังทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ eXp Realty ไม่ได้เป็นแค่บริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกแห่งเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินงานที่ตัวแทนจะเติบโตก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงโดยผ่านความร่วมมือกัน การเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และโอกาสในการสร้างธุรกิจทั่วโลก”

เหตุใดตัวแทนชาวเปรูจึงกำลังย้ายมาที่ eXp Realty

ด้วยโมเดลที่ทำงานผ่านระบบคลาวด์และแพลตฟอร์มความร่วมมือที่มีกรรมสิทธิ์ eXp Realty เสนอความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่ตัวแทนชาวเปรู ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์อสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง:

การแบ่งคอมมิชชันในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรมและวงเงินจำกัดต่ำ เพื่อให้ตัวแทนได้รับรายได้สูงสุด การเป็นเจ้าของในอนาคตของคุณ: โอกาสในส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เพื่อให้ตัวแทนสามารถสร้างความมั่งคั่งได้นอกเหนือจากการทำธุรกรรม

เพื่อให้ตัวแทนสามารถสร้างความมั่งคั่งได้นอกเหนือจากการทำธุรกรรม ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดในการเติบโต: เครือข่ายการอ้างอิงทั่วโลกที่มีตัวแทนเกือบ 83,000 รายเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจข้ามพรมแดน

เครือข่ายการอ้างอิงทั่วโลกที่มีตัวแทนเกือบ 83,000 รายเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจข้ามพรมแดน การฝึกอบรมและการสนับสนุนชั้นเยี่ยม: การเข้าถึงการโค้ชแบบสด ๆ การให้คำปรึกษาโดยเมนเทอร์ และกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ โดยตัวแทนที่มีผลงานระดับแนวหน้าจากทั่วโลก

การเข้าถึงการโค้ชแบบสด ๆ การให้คำปรึกษาโดยเมนเทอร์ และกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ โดยตัวแทนที่มีผลงานระดับแนวหน้าจากทั่วโลก ความยืดหยุ่นและอิสรภาพที่ไม่มีที่ใดเหมือน: ทำงานได้จากทุกที่ ขยายทีมงานโดยไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ และทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ในระดับโลก



ตัวแทนชาวเปรูที่ต้องการจะยกระดับอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ของตน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมงานกับ eXp Realty และปลดล็อกอนาคตแห่งอสังหาริมทรัพย์ โดยเข้าไปที่: exprealty.international

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“บริษัท”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนเกือบ 83,000 รายในสถานที่ตั้งในต่างประเทศรวม 25 แห่ง eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. กรุณาเยี่ยมชม: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESSS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ eXp ecosystem ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS กรุณาเยี่ยมชม success.com

หลักการยกเว้นความรับผิด (Safe Harbor) และข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและยังไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการขยายงานในต่างประเทศ ความสำเร็จของตัวแทนรายบุคคล และความพร้อมของโปรแกรมการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น ปัจจัยที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทางลบจากที่ได้แสดงไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในการรักษาหรือการสรรหา ตัวแทน ความสามารถของบริษัทในการขยายงานได้โดยประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ แรงกดดันจากการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสตามแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นครั้งล่าสุด เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

ติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:

Denise Garcia, Managing Partner

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

สามารถดูรูปประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e94eada6-775b-4309-8337-f2788d770fd9

