eXp Realty מושקת בפרו, יוצרת הזדמנויות ללא תחרות עבור סוכנים שיוכלו לבנות את עתידם

פרו הופכת למיקום הבינלאומי ה-25 שמאמץ את הרשת הגלובלית הצומחת במהירות של eXp Realty

בלינגהאם, וושינגטון, March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

®eXp Realty, "חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה וחברת הבת של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) הכריזה על השקתה בפרו, השוק הבינלאומי ה-25 שלה, ובכך היא מחזקת את הנוכחות הגלובלית שלה ומציעה לסוכני נדל"ן הפרואניים דרך פורצת דרך להצלחה, בניית עושר ושיתוף פעולה גלובלי.

"ההתרחבות שלנו לתוך פרו היא צעד נועז נוסף כאשר אנו ממשיכים לבנות את חברת תיווך הנדל"ן שהינה הממוקדת ביותר בסוכנים על פני כדור הארץ", אמר גלן סנפורד (Glenn Sanford), מייסד, מנכ"ל ויו"ר eXp World Holdings. "בניגוד לחברות תיווך מסורתיות המגבילות את הצמיחה של הסוכנים, eXp מעצימה אותם עם מודל עסקי שמתגמל את הצלחתם, מניע את ההתפתחות המקצועית שלהם, ומחבר אותם לקהילה גלובלית משגשגת. לסוכנים פרואניים יש כעת גישה להזדמנות שאין שנייה לה להרחיב את עסקיהם ולקחת שליטה מלאה על הקריירה שלהם".

ריקרדו אלפארו (Ricardo Alfaro), מנהל eXp בפרו, הדגיש את היתרונות יוצאי הדופן שמציעה eXp.

"לסוכנים פרואניים יש כעת גישה למודל תיווך שמעבר לכך שהוא חדשני, הוא גם משנה חיים. eXp Realty היא לא סתם עוד חברת נדל"ן - זו תנועה שבה סוכנים באמת משגשגים באמצעות שיתוף פעולה, בעלות על מניות והזדמנויות גלובליות שבונות את העסק".

מדוע סוכנים פרואניים עוברים ל-eXp Realty

עם מודל מבוסס ענן ופלטפורמות שיתוף הפעולה הקנייניות שלה, eXp Realty מעניקה לסוכנים פרואניים את היתרון התחרותי שהם צריכים כדי להצליח בנוף הנדל"ן המתפתח של ימינו, כולל:

*להרוויח יותר, לשמור על יותר: פיצול עמלות מוביל בתעשייה ומכסים נמוכים כדי לאפשר לסוכנים להרוויח את המירב.

*בעלות על העתיד שלך: הזדמנויות לקבל מניות בחברה הנסחרת בנאסד"ק, כך שהסוכנים יכולים לבנות עושר מעבר להכנסות מעסקאות.

*פוטנציאל צמיחה בלתי מוגבל: רשת הפניות גלובלית בגודל של 83,000 סוכנים כמעט להרחבת הזדמנויות עסקיות מעבר לגבולות.

*הדרכה ותמיכה ברמה עולמית: גישה להכשרות בשידור חי, חונכות ואסטרטגיות צמיחה עסקיות מסוכנים מובילים בעולם.

*גמישות וחופש ללא תחרות: לעבוד מכל מקום, להגדיל את הצוות ללא הגבלות גיאוגרפיות ולשווק נכסים בקנה מידה גלובלי.

סוכנים פרואניים שרוצים להוביל את קריירת הנדל"ן שלהם לרמה הבאה יכולים ללמוד עוד על הצטרפות ל-eXp Realty והבטחת עתיד הנדל"ן על ידי ביקור בכתובת: exprealty.international

אודות eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) ("החברה") היא חברת האחזקות של eXp Realty®, ו- SUCCESS® Enterprises. eXp Realty היא חברת הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם כמעט 83,000 סוכנים ב-25 מיקומים בינלאומיים. בתיווך מבוסס ענן וממוקד סוכנים, eXp Realty מספקת לסוכני נדל"ן פיצולי עמלות מובילים בתעשייה, חלוקת הכנסות, הזדמנויות בעלות על הון ורשת גלובלית המאפשרת לסוכנים לבנות עסקים משגשגים. למידע נוסף על eXp World Holdings, Inc, בקרו בכתובת: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS® , היא שם מהימן בפיתוח אישי ומקצועי מאז 1897. כחלק מהמערכת האקולוגית של eXp, היא מציעה לסוכנים גישה למשאבים יקרי ערך כדי לשפר את כישוריהם, להגדיל את העסקים שלהם ולהשיג הצלחה ארוכת טווח. למידע נוסף על SUCCESS, בקרו בכתובת success.com .

נמל מבטחים והצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלה משקפות את הציפיות הנוכחיות של החברה והנהלתה, אך כרוכות בסיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים שעלולים להשפיע על התוצאות בפועל באופן מהותי. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, הצהרות בנוגע להתרחבות בינלאומית, הצלחת סוכן בודד וזמינות של תוכניות בעלות על מניות. גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי ושלילי מאלו שבאו לידי ביטוי בהצהרות צופות פני עתיד כוללים תנודות בשוק הנדל"ן, שינויים בשימור או גיוס סוכנים, יכולתה של החברה להתרחב בהצלחה בשווקים בינלאומיים, לחצים תחרותיים, שינויים רגולטוריים וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדיווחי החברה לרשות ניירות ערך ולבורסות. כולל, בין היתר, הדוחות הרבעוניים האחרונים שהוגשו בטופס 10-Q ודו"ח שנתי בטופס 10-K. איננו מתחייבים לעדכן הצהרות אלה למעט כנדרש על פי חוק.

מידע נוסף - מדיה:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

מידע נוסף - משקיעים:

Denise Garcia, Managing Partner

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e94eada6-775b-4309-8337-f2788d770fd9

