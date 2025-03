NGen lance de nouveaux projets en technologie et innovation pour la construction résidentielle

Des consortiums de partout au Canada amorceront 12 nouveaux projets d’une valeur de 95 M$ qui amélioreront la conception, les procédés industriels et les chaînes d’approvisionnement afin de fabriquer des maisons plus rapidement, à moindre coût et de manière plus écologique.

HAMILTON, Ontario, 21 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l’organisation dirigée par l’industrie qui mène la grappe mondiale d’innovation pour la fabrication de pointe au Canada, a annoncé la première cohorte de projets dans le cadre de son Défi de la fabrication de pointe pour la construction résidentielle. L’investissement initial de 33 M$ de NGen a généré un investissement supplémentaire de 62 M$ de la part de l’industrie pour lancer 12 consortiums de projets impliquant 33 partenaires provenant de partout au pays.

Les constructeurs de maisons canadiens doivent tripler le rythme de construction résidentielle pour répondre à la demande prévue pour 2030. Ils doivent réduire le coût unitaire de construction des maisons de 54 % pour maintenir les prix des logements en phase avec l’inflation. Ils doivent diminuer les émissions de carbone par maison de plus de 20 % pour contribuer à la réduction globale des émissions dans le secteur du logement au Canada. Et ils doivent augmenter la productivité de la main-d’œuvre de 60 % pour compenser la diminution de la force de travail.

Ces projets, représentant un investissement combiné public et privé total de 95 M$, aideront à développer des capacités essentielles au Canada en intégrant des technologies de fabrication de pointe et des innovations dans le secteur de la fabrication de maisons. Les projets annoncés aujourd’hui constituent la première cohorte de consortiums pour la construction résidentielle soutenus par NGen.

« Notre gouvernement appuie l’innovation qui stimule la croissance économique tout en améliorant la qualité de vie de la population canadienne. En investissant dans des technologies de construction résidentielle de pointe, nous prenons des mesures importantes pour résoudre la crise du logement. Ces projets vont non seulement accélérer et soutenir la construction de logements plus abordables et durables, mais aussi aider à combler les besoins en constante évolution en matière de fabrication moderne et donner de l’élan à notre économie. »

– La ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable Anita Anand

« Grâce au Défi de la fabrication de pointe pour la construction résidentielle, NGen déclenche une transformation dans le secteur du logement au Canada. En soutenant ces projets, on ne se contente pas de construire des maisons plus vite, à moindre coût et de façon plus écologique – on met à l’échelle et on promeut l’utilisation de technologies et de matériaux innovants qui vont changer la manière dont on construit les maisons au Canada. Il s’agit de tirer parti de la collaboration et des technologies de pointe pour relever un des plus grands défis du Canada, tout en créant des emplois à haute valeur ajoutée et en renforçant notre compétitivité mondiale. »

— Jayson Myers, PDG, NGen

Liste des projets

Usine 4.0 : Robotique et numérisation pour la construction modulaire en bois

Habitations Mont-Carleton Inc. (Carleton, Québec)

Société de Développement Angus (Montréal, Québec)

Provencher_Roy (Montréal, Québec)

L2C Experts-Conseils (Montréal, Québec)

Installation modulaire rapide de prochaine génération pour le logement (Ancaster, Ontario)

BECC Modular (Hamilton, Ontario)

Skye Automation Inc. (Stirling, Ontario)

Fabrication de pointe pour la construction de maisons abordables

Newton Group Ltd. (Guelph, Ontario)

Linamar Innovation Hub (Guelph, Ontario)

Home Opportunities Non-Profit Corporation (Toronto, Ontario)



Augmentation de l’offre de logements grâce à des plateformes urbaines en bois massif (Toronto, Ontario)

Intelligent City (Vancouver, Colombie-Britannique)

RDH Building Science (Burnaby, Colombie-Britannique)

ABB Robotics Canada (Brampton, Ontario)

722 The Queensway Development GP Inc. (Toronto, Ontario)

Solutions innovantes de construction Sakku (Arviat, Nunavut)

Sakku Properties Ltd. (Rankin Inlet, Nunavut)

Sakku Innovative Building Solutions (Rankin Inlet, Nunavut)

RG Solution (Saint-Romain, Québec)



Robotique pour un logement abordable, évolutif et net-zéro

CABN CO Ltd. (Brockville, Ontario)

Triweco North American Ltd. (Vancouver, Colombie-Britannique)

CABN Install (Brockville, Ontario)



GeoHome : Fabrication avancée de maisons géodésiques permanentes pour une construction rapide

Arctic Acres (Portland, Ontario)

Ashgroup (Toronto, Ontario)

Fabrication numérique avancée pour la construction en bois massif

Serotiny Group (Toronto, Ontario)

Terrace Manor Limited (Toronto, Ontario)

Cube Building Systems (Brampton, Ontario)



Déploiement de micro-usines reproductibles pour des logements préfabriqués abordables (Yukon)

DayLun (Toronto, Ontario)

Bathurst Developments (Toronto, Ontario)

Optimisation de l’impression 3D : vitesse, productivité et durabilité avec des capteurs intelligents

Giatec Scientific Inc. (Ottawa, Ontario)

Printerra Inc. (Markham, Ontario)

Fabrication hors site contrôlée de modules préfabriqués SmartZone (Ucluelet, C.-B.)

IGV-Nexus (Vancouver, Colombie-Britannique)

Offsite Focus Consulting (Vancouver, Colombie-Britannique)

Changer les paradigmes de la construction résidentielle

SOKÏO Industrie (Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec)

Groupe Conseil Genius Inc. (Québec, Québec)

Preverco (Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec)



À propos de NGen

NGen est une organisation sans but lucratif dirigée par l’industrie qui chapeaute le Pôle mondial d’innovation pour la fabrication de pointe au Canada. Sa mission est de contribuer à développer des capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada, au bénéfice des Canadiens. NGen travaille à renforcer la collaboration parmi ses plus de 5 000 membres, qui incluent des fabricants, des entreprises technologiques, des centres d’innovation et des chercheurs. Elle offre du financement et du soutien aux entreprises pour des initiatives dirigées par l’industrie visant à développer, appliquer ou mettre à l’échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada, en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

