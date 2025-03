Investopia et SkyKapital unissent leurs forces pour dynamiser l’investissement en Europe et en Afrique

Investopia a signé un protocole d’accord avec SkyKapital, société de conseil financier, pour étendre ses éditions mondiales en Europe et en Afrique.

PARIS, FRANCE, March 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Investopia a signé un protocole d’accord (MoU) avec SkyKapital , société de conseil financier basée à Paris, opérant à l’international et spécialisée dans les transactions complexes sur les marchés émergents. Ce partenariat stratégique vise à renforcer les éditions mondiales d’Investopia en Europe et en Afrique.Fondée par les Émirats arabes unis en 2021 sous la vision de Son Altesse Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum et Son Excellence Abdulla Bin Touq Al Marri, Investopia est rapidement devenue une plateforme mondiale de premier plan pour l’investissement. Elle facilite les échanges stratégiques entre investisseurs, dirigeants d’entreprises et décideurs publics afin de stimuler la croissance dans les secteurs émergents.« Le partenariat avec SkyKapital s’inscrit parfaitement dans la vision d’Investopia d’élargir sa présence internationale. Grâce à nos éditions mondiales, nous offrons une plateforme unique qui rassemble les leaders économiques, investisseurs et innovateurs du monde entier pour discuter des enjeux clés de l’investissement mondial et explorer les opportunités d’expansion dans les nouveaux secteurs économiques », a déclaré Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie des Émirats arabes unis et Président d’Investopia.Investopia Global : Une expansion ambitieuse en 2025En 2025, Investopia prévoit de s’étendre à 16 nouvelles villes, dont Lagos, Milan, Berlin, et Paris, renforçant ainsi son rôle de plateforme mondiale incontournable pour l’investissement et les affaires. Cette expansion contribue également à positionner les Émirats arabes unis comme un hub économique influent, conformément à la vision “We the UAE 2031”.Avec une présence solide dans des centres financiers majeurs tels que Abu Dhabi, New York, et Tokyo, Investopia a déjà réuni plus de 2 600 participants, dont plus de 1 600 dirigeants de haut niveau. Ce réseau mondial renforce son rôle en tant que facilitateur clé des investissements stratégiques et de la transformation économique, en particulier sur les marchés en développement.

