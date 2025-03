Bourse Direct participe aux Finfluencers Awards 2025 en tant que membre du jury

Présentés par Finfluencer, la principale agence de marketing d’influence dans le domaine de la finance et en partenariat avec Amundi, les Finfluencer Awards ont pour but de récompenser les créateurs de contenu financier qui marquent aujourd’hui le paysage numérique.

Une participation en ligne avec l’engagement d’éducation financière de Bourse Direct

Bourse Direct place l’éducation financière au cœur de ses priorités et soutient activement les initiatives visant à rendre la finance accessible à tous. Les Finfluencer Awards France s'inscrivent dans cette démarche en mettant en lumière les personnalités qui contribuent à vulgariser les concepts financiers. La participation de Bourse Direct au jury, qui sera chargé de départager les influenceurs, est une suite logique de son engagement.

Les Finfluencer Awards 2025 : une compétition ouverte à tous

L'objectif des Finfluencer Awards est de célébrer la diversité des talents et des approches pédagogiques dans le domaine de la finance. Les catégories variées garantissent que chaque créateur de contenu trouve sa place et que le public puisse découvrir une multitude de perspectives et d'expertises.

La capacité à transmettre des connaissances à un large public, l'engagement auprès de leur audience, l'innovation et la créativité dans leurs contenus sont des critères qui seront minutieusement examinés pour le choix des gagnants.

« Chez Bourse Direct, nous croyons fermement que la pédagogie est essentielle pour rendre la finance accessible à tous. En tant que membre du jury des Finfluencer Awards 2025, je suis ravie de contribuer à valoriser celles et ceux qui, par leur expertise et leur créativité, facilitent la compréhension des marchés financiers et encouragent un investissement éclairé. » déclare Julie Ruffin, Responsable Marketing de Bourse Direct.

La sélection des gagnants : votes du public et du jury

Les gagnants sont choisis en combinant les résultats du vote public avec les évaluations des membres du jury. Cela garantit une approche équilibrée, prenant en compte à la fois les préférences de la communauté et les analyses des experts sur les contenus proposés par les « Finfluenceurs ».

Les votes du public sont ouverts jusqu’au 25 mars.

Pour plus d’informations et voter pour votre influenceur préféré,

rendez-vous sur : https://www.finfluencer.digital/awards/fr/finfluencer-awards

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

