Key State Capital lance la base de données Web of Trust pour une identification numérique sûre et efficace

ZURICH, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Key State Capital a lancé la carte Web of Trust, qui est une base de données regroupant tous les projets d’identification numérique décentralisée affiliés à un gouvernement à l’échelle mondiale. La carte est gratuite et toutes les données qu’elle contient seront accessibles au public.

Qu’est-ce que la carte Web of Trust ?

La carte Web of Trust constitue une initiative unique visant à cartographier les projets, les consortiums et les personnes qui élaborent l’espace de l’identité numérique décentralisée. Elle met en évidence leurs connexions, leurs piles technologiques et leurs protocoles, ce qui permet d’offrir une vision claire de la croissance exponentielle de l’écosystème. Cet ensemble de données open-source sera accessible au public et permettra aux chercheurs, journalistes, régulateurs, universitaires, investisseurs et autres acteurs d’obtenir une vue d’ensemble approfondie de l’écosystème de l’identité décentralisée. 3 919 entités privées, 4 031 personnes, 1 065 entités publiques, 275 projets d’identité décentralisée, 177 blockchains et 40 consortiums constituent cet ensemble de données.

Progression du secteur de l’identification numérique

Depuis 2015, 98 pays ont annoncé leur intention de créer des systèmes nationaux d’identification numérique.

En avril 2024, les Nations Unies ont annoncé la création de l’UN Digital ID dans le but d’établir un cadre pour l’identité numérique mondiale reposant sur l’universalité et l’interopérabilité. Dans le mois qui a suivi, l’Union européenne a adopté le règlement eIDAS 2.0, un cadre normalisé pour la gestion de l’identité numérique. De nombreux autres pays ont déjà lancé des systèmes d’identification numérique. L’inde, l’Australie et les Émirats arabes unis ont respectivement lancé l’Aadhaar, le Government Digital ID System et l’UAE PASS. Des projets similaires ont été annoncés dans des pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine.

Les enjeux de l’identité numérique

L’identification numérique est devenue l’une des questions technologiques les plus controversées de notre époque. D’une part, la nécessité d’identifier avec précision les personnes, les entités et les objets enregistre une croissance rapide. Le coût mondial de la vulnérabilité en matière de cybersécurité a doublé depuis la pandémie de COVID.

Il faut savoir qu’en 2021, les entreprises américaines ont perdu 20 milliards de dollars en raison des failles de cybersécurité. En 2024, ce chiffre a doublé pour atteindre 42 milliards de dollars. Ces chiffres ne tiennent pas compte des coûts croissants engendrés par les cybercriminels qui volent désormais plus de 10 milliards de dollars aux entreprises et aux particuliers rien qu’aux États-Unis. De nombreux secteurs sont confrontés à des actions inefficaces et à des coûts de transaction liés à l’absence de normes de l’identité universellement acceptées.

Les systèmes d’identification numérique promettent de résoudre les problèmes de fraude en protégeant les informations par cryptographie, de sorte que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder aux données. Ces systèmes permettent également aux gouvernements et aux entités d’identifier les individus et les entreprises sans exposer inutilement des informations.

D’autre part, la vie privée et l’autoritarisme des gouvernements suscitent des inquiétudes grandissantes. Les critiques soulignent que les systèmes d’identité numérique risquent de se transformer en « systèmes de crédit social ». D’autres critiques redoutent que les systèmes d’identification numérique ne donnent aux gouvernements le pouvoir de censurer financièrement les opposants politiques, de faire taire les dissidents et de pratiquer une discrimination à l’encontre des minorités ethniques et sexuelles.

Des systèmes d’identification numérique implantés de manière défaillante ont déjà causé des milliards de dollars de dommages aux particuliers et aux gouvernements. En 2017, l’Inde a déployé Aadhaar, qui est le système d’identification numérique le plus vaste au monde et qui rassemble plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Or, Aadhaar a été élaboré à partir d’une plateforme centralisée qui n’a pas réussi à séparer correctement les accès. En l’espace de deux ans seulement, les données des utilisateurs d’Aadhaar ont fait l’objet d’une fuite, cette dernière a donné lieu à la plus grande violation de données de l’histoire au monde. Des violations similaires, mais de moindre ampleur, ont déjà été signalées dans les systèmes d’identification numérique de pays tels que la Turquie et la Suisse.

En dépit de ces difficultés, les gouvernements continuent d’avancer dans le déploiement de l’identification numérique. En 2018, l’UE a demandé la création d’un « portefeuille d’identification numérique de l’UE » et elle exigera que tous les États membres de l’UE mettent en place des versions locales d’ici 2026. C’est à peu près à la même époque que la Chine a commencé à tester localement et à petite échelle son « système de crédit social ». Des pays tels que le Brésil, les Émirats arabes unis et les États-Unis mettent actuellement en place des systèmes similaires, mais à des rythmes différents.

L’identification numérique devient la pierre angulaire de ce qui fondera l’économie future. Un système d’identification numérique mal conçu entraînera un avenir instable marqué par des menaces pour la cybersécurité, l’usurpation d’identité et l’autoritarisme gouvernemental. Un système d’identification numérique bien conçu servira de base à un internet plus stable, plus sûr et plus libre.

À propos de Key State Capital

Key State Capital est un syndicat de capital-risque qui investit dans la technologie d’identification numérique conçue de manière responsable. Les systèmes d’identification numériques construits de manière responsable sont centralisés, n’ont aucun point central de défaillance, respectent la vie privée et offrent des preuves à divulgation nulle de connaissances et ne donnent pas de pouvoir aux régimes autoritaires.

Key State Capital investit également dans des technologies connexes telles que les protocoles Zero Trust, l’IA vérifiable, la cryptographie et les communications sécurisées. En plus de réaliser des investissements, Key State Capital travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales pour mettre en œuvre de meilleures technologies d’identification numérique. Key State Capital construit la carte Web of Trust en tant que ressource publique pour faire progresser le secteur, sensibiliser aux risques et relever collectivement des défis majeurs.

Informations de contact :

Thibault Serlet

thibault@keystate.capital

Zurich, Suisse

