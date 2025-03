Nokia Oyj

Pörssitiedote

20.3.2025 klo 18.00

Nokia julkaisee aikaisempia vuosineljänneksiä koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Managed Services -liiketoiminnan siirtymistä Pilvi- ja verkkopalveluista Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään



Nokia julkisti tänään vuoden 2024 kaikilta neljänneksiltä Matkapuhelinverkot- ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmien osalta uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Managed Services -liiketoiminnan siirtoa.

Managed Services -liiketoiminta siirtyi Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmästä Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään vuonna 2025



Nokia siirsi Managed Services -liiketoimintansa Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään 1.1.2025 alkaen. Managed Services -liiketoiminta tarjoaa RAN-‌monitoimittajaverkkojen ulkoistettua verkonhallintaa operaattoreille, ja vuodesta 2021 se on ollut osa Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmää. Kun Pilvi- ja verkkopalvelut ‑liiketoimintaryhmä siirtyy yhä enemmän kohti pilvinatiivia ohjelmistomyyntiä, ”as-a-service”-tuotevalikoimaa ja asiakkaiden auttamista verkkojen kaupallistamisessa ohjelmointirajapintojen kautta, Nokia uskoo, että Managed Services -liiketoiminta sopii paremmin sen Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään.



Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamaton yhteenveto Pilvi- ja verkkopalvelut- ja Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmien tuloslaskelmassa esitettävistä tiedoista vuoden 2024 kaikilta neljänneksiltä ja koko vuodelta. Esitetyt tiedot heijastavat Managed Services -liiketoiminnan siirtoa.

Matkapuhelinverkot



Milj. euroa 1-3/2024 4-6/2024 7-9/2024 10-12/2024 1-12/2024 Liikevaihto 1 682 2 078 1 854 2 545 8 159 Bruttokate 688 868 713 950 3 219 Bruttokateprosentti 40,9 % 41,8 % 38,5 % 37,3 % 39,5 % Tutkimus- ja kehityskulut -544 -538 -520 -558 -2 160 Myynnin ja hallinnon kulut -180 -191 -182 -203 -756 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 4 43 91 12 149 Liikevoitto/-tappio -32 182 101 201 452 Liikevoittoprosentti -1,9 % 8,8 % 5,4 % 7,9 % 5,5 % Muut segmenttikohtaiset erät









Poistot -92 -99 -92 -94 -377

Pilvi- ja verkkopalvelut



Milj. euroa 1-3/2024 4-6/2024 7-9/2024 10-12/2024 1-12/2024 Liikevaihto 546 507 595 940 2 589 Bruttokate 215 190 269 483 1 157 Bruttokateprosentti 39,4 % 37,5 % 45,2 % 51,4 % 44,7 % Tutkimus- ja kehityskulut -140 -139 -130 -141 -550 Myynnin ja hallinnon kulut -113 -105 -105 -121 -444 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1 19 23 1 43 Liikevoitto/-tappio -37 -35 56 222 206 Liikevoittoprosentti -6,8 % -6,9 % 9,4 % 23,6 % 8,0 % Muut segmenttikohtaiset erät









Poistot -17 -16 -16 -17 -67



Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja



Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 931 580 507

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

