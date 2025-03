Dans ces élections, Jagmeet Singh et le NPD donnent la priorité aux travailleurs : Syndicat des Métallos

HAMILTON, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de ces élections fédérales, le Syndicat des Métallos est fier d’appuyer Jagmeet Singh et le NPD, qui constituent le meilleur choix pour les travailleuses et travailleurs et leurs familles.

« Les gens craignent de perdre leur emploi. En ce moment, nous avons besoin d’un chef déterminé et énergique qui nous soutient et qui est toujours à nos côtés. Nous avons besoin de Jagmeet Singh et du NPD », a déclaré Marty Warren, directeur canadien des Métallos.

Face aux tarifs douaniers de Trump, le chef du NPD, Jagmeet Singh, n’a pas hésité. Il a annoncé qu’un gouvernement néo-démocrate se battrait pour les métallos canadiens et défendrait un important programme d’infrastructures publiques et créateur d’emplois, infrastructures qui seraient construites avec des emplois et des produits canadiens, notamment de l’acier et de l’aluminium fabriqués ici au pays.

« Demandez-vous : Qui se présente pour nous quand ça compte ? Nos membres savent qu’un seul parti se tient à nos côtés sur les lignes de piquetage lorsque nous sommes en lockout ou en grève, et c’est le NPD », a soutenu Marty Warren.

Depuis les dernières élections, le NPD a tiré parti de son pouvoir au Parlement en vue de faire de grandes priorités une réalité pour les travailleuses et travailleurs :

De nouveaux régimes de soins dentaires et d’assurance-médicaments, marquant ainsi les plus importants ajouts au système de santé publique depuis une génération.

Une loi au fédéral interdisant les briseurs de grève pendant les grèves et les lockouts.

Une nouvelle loi sur les emplois durables qui place les travailleurs à la table des discussions sur l’adaptation de la main-d’œuvre face au changement climatique.

Faire passer les retraités et les pensionnés avant les créanciers garantis lors de faillites ou de restructuration d’entreprises, afin de protéger leurs pensions.

De nouveaux accords permettant que la garde d’enfants à 10 $ par jour devienne une réalité dans un grand nombre de provinces et de territoires.



« Pendant ces élections, face aux menaces chaotiques de tarifs douaniers et à la guerre commerciale de Trump, nous avons besoin de vraies solutions qui amélioreront concrètement la vie des gens. Nous avons besoin d’un champion qui sera là pour nous. Durant ces élections, il n’y a qu’un seul choix pour les travailleuses et travailleurs – Jagmeet Singh et l’équipe de candidates et candidats du NPD. »

Les Métallos se porteront volontaires et soutiendront les candidates et candidats du NPD partout au pays, en frappant aux portes, en contactant leurs collègues par téléphone et en renforçant la campagne sur le terrain pour laquelle le NPD est reconnu.

Le Syndicat des Métallos est un fier membre fondateur du NPD, au même titre que le Congrès du travail du Canada, depuis 1961.

Les Métallos encouragent le débat au sein de notre syndicat et respectent les opinions individuelles des membres, en particulier en ce qui concerne la politique québécoise. Nous tenons à la démocratie au sein de notre syndicat et respectons ces choix.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs de l’économie canadienne, et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

