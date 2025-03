Quantexa ติดสิบอันดับแรกในการจัดอันดับ Financial Crime and Compliance 50 ของ Chartis ประจำปี 2025

Quantexa คว้าตำแหน่งผู้นำในหมวดการจัดการเอนทิตี การเพิ่มคุณค่าข้อมูล และการวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ลอนดอน, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Decision Intelligence (DI) สำหรับภาครัฐและเอกชน ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน 10 ผู้จำหน่ายชั้นนำในรายงาน Chartis Financial Crime and Compliance 50 (FCC50) อันทรงเกียรติ

Quantexa คว้าอันดับที่ 7 โดยรวม ซึ่งตอกย้ำสถานะในฐานะบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มตลาดป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Quantexa ยังได้รับรางวัลผู้นำในหมวดการเพิ่มคุณค่าข้อมูล การจัดการเอนทิตี การวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ รวมถึงรางวัลด้านความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมและกลุ่มตลาดเฉพาะทางสำหรับตลาดทุน

การได้รับการยอมรับครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำหรับ Quantexa เนื่องจากบริษัทกำลังสร้างแรงผลักดันต่อเนื่องจากรอบการระดมทุน Series F มูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป ส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอังกฤษแห่งนี้มีมูลค่ารวม 2.6 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Quantexa ได้ประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญอีกสองเรื่อง เกี่ยวกับการยกระดับนวัตกรรมและขีดความสามารถที่นำเสนอให้แก่ธนาคารระดับ 1 ธนาคารขนาดกลาง และธนาคารชุมชน โดยมี:

Q Assist : ชุดโซลูชัน AI เชิงรู้สร้างที่สามารถวิเคราะห์ตามบริบท ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ และมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์แก่ทีมงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยจะพร้อมให้ทดลองใช้ ก่อนการเปิดตัว ในเดือนเมษายน 2025

และ Quantexa Cloud: ชุดโซลูชันอุตสาหกรรม SaaS แบบเนทีฟที่ครอบคลุม ซึ่งเปิดตัวพร้อมกับ Quantexa Cloud AML บน Microsoft Azure และขณะนี้พร้อมให้ใช้งานในส่วนการทดลองใช้สำหรับลูกค้า โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารชุมชนและธนาคารขนาดกลางในสหรัฐฯ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินให้ทันสมัย ทำให้สามารถสร้างมูลค่าได้รวดเร็วขึ้นและเสริมความแข็งแกร่งด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Quantexa เน้นย้ำถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแพลตฟอร์ม DI ซึ่งช่วยให้องค์กรและหน่วยงานภาครัฐขยายโครงการริเริ่มด้าน AI และข้อมูลได้รวดเร็วและประสบความสำเร็จมากขึ้น ลูกค้าเลือกใช้แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa เพื่อรับรองความสามารถในการสร้างรากฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อถือได้ ช่วยให้นำระบบการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในด้าน KYC, AML, การป้องกันการฉ้อโกง และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า

รายงานของ Chartis ในปีนี้ประเมินผู้จำหน่าย 50 อันดับแรกด้านเทคโนโลยีการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมุ่งเน้นความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจจับการทุจริต การตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตร และการปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC Chartis ประเมินผู้จำหน่ายชั้นนำโดยพิจารณาจากอิทธิพลในตลาดโดยรวม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความหลากหลายของลูกค้า จุดขายเฉพาะตัว (USP) และฟังก์ชันการทำงาน การที่ Quantexa ได้รับการจัดอันดับสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีหลักและนวัตกรรม ยิ่งตอกย้ำถึงแนวทางชั้นนำในอุตสาหกรรมของบริษัทในการรับมือกับอาชญากรรมทางการเงิน จุดแข็งเหล่านี้เกิดจากความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงบริบทที่สำคัญแก่สถาบันการเงิน ช่วยให้สถาบันเหล่านั้นสามารถก้าวนำภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้น

Alexon Bell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ (FinCrime) ของ Quantexa กล่าวว่า "เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจาก Chartis อีกครั้งในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ Quantexa เรามุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าธนาคารของเราขจัดอุปสรรคด้านข้อมูลและการทำงานแบบแยกส่วนในองค์กร เพื่อปรับใช้ AI ที่เชื่อถือได้จากส่วนหลังบ้านไปจนถึงแนวหน้าขององค์กร เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าให้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน และต่อสู้กับการฉ้อโกงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"

Nick Vitchev ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Chartis แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ว่า "การได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องของ Quantexa ในการจัดอันดับ Chartis Financial Crime and Compliance 50 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของบริษัทในภูมิทัศน์การบริหารความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางการเงิน ตำแหน่งผู้นำในด้านสำคัญ เช่น การเพิ่มคุณค่าของข้อมูล การจัดการเอนทิตี และการวิเคราะห์เสริม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งมอบโซลูชันที่มีมูลค่าสูงให้แก่สถาบันการเงิน เนื่องจากภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ความสามารถของ Quantexa ในการรวมข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจตามบริบทจึงถือเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างที่สำคัญในตลาด"

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันอุตสาหกรรมการธนาคารของ Quantexa กรุณาเยี่ยมชม: https://www.quantexa.com/industries/banking/

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับโลก ซึ่งบุกเบิกแพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะที่ให้อำนาจองค์กรในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้โดยการให้ข้อมูลตามบริบท แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยให้องค์กรค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และโอกาสใหม่ ๆ โดยการนำข้อมูลที่แยกกันมาผนวกรวมและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ซ้ำและเชื่อถือได้ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านความท้าทายที่สำคัญได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การทำความรู้จักกับลูกค้าของคุณ (KYC) อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ที่ Forrester TEI ดำเนินการโดยอิสระ พบว่าลูกค้ามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 228% ในช่วงเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คน และมีผู้ใช้แพลตฟอร์มหลายพันรายที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมและจุดรวบรวมข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.quantexa.com หรือติดตามเราได้บน LinkedIn

