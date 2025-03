Quantexa הבטיחה מקום בין עשר החברות המובילות בדירוג Financial Crime and Compliance 50 של Chartis לשנות 2025

Quantexa צוינה כמובילה בקטגוריות ניהול ישויות, העשרת נתונים ואנליטיקה מוגברת

Quantexa, ספקית מובילה בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI) למגזר הציבורי והפרטי, זכתה להכרה כאחת מעשר הספקיות המובילות בדו"ח היוקרתי Financial Crime and Compliance 50 (FCC50) של Chartis.

Quantexa, שהשיגה את המקום השביעי הכללי, ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקנית מפתח בפלח השוק הצומח של פשיעה פיננסית וציות לרגולציות. הפתרונות מועצמי הבניה המלאכותית של Quantexa זכו גם בפרסים מובילים בקטגוריות העשרת נתונים, אנליטיקה מוגברת וניהול ישויות, ובנוסף היא קיבלה פרס על מצוינות ורטיקאלית ומגזרית בשוקי ההון.

ההכרה הזו מגיעה בזמן חשוב עבור Quantexa, כשהחברה ממשיכה לבנות מומנטום מסבב השקעה של 175 מיליון דולר בסדרה F שהושלם לאחרונה, שהוביל לכך שכעת השווי הכולל של חברת הטכנולוגיה הבריטית עומד על 2.6 מיליארד דולר. בשבועות האחרונים, פרסמה Quantexa שתי הכרזות גדולות המרחיבות עוד יותר את החדשנות והיכולות שהם מציעים לבנקים בנדבך 1, כמו גם בנקיים בינוניים וקהילתיים עם:

*Q Assist: חבילת פתרונות בינה מלאכותית יוצרת עם מודעות להקשר שנועדה לדמוקרטיזציה של הגישה לנתונים מהימנים, לחזק את קבלת ההחלטות ולספק תובנות בזמן אמת לצוותים בקו החזית, שתהיה זמינה לגישה מוקדמת באפריל 2025.

*ו- Quantexa Cloud: חבילה מקיפה של פתרונות תוכנה כשירות מקוריים עבור התעשייה שמושקת עם Quantexa Cloud AML ב-Microsoft Azure, שזמינה כבר כעת לסקירה מקדימה עבור הלקוחות. פתרון חדשני זה, שפותח בשיתוף פעולה הדוק עם בנקים קהילתיים ובינוניים בארצות הברית, מייעל ומביא מודרניזציה לתזרימי העבודה של המלחמה בהלבנת הון עם זמן מהיר יותר לערך ולחיזוק הציות לרזולציות.

הצמיחה המהירה של Quantexa מדגישה את הביקוש לפלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלה שעוזרת לארגונים ולסוכנויות ממשלתיות להרחיב יוזמות בינה מלאכותית ונתונים במהירות, ובהצלחה רבה יותר. לקוחות בוחרים בפלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות של Quantexa כדי להבטיח שהם יכולים לבנות בסיס נתונים אחוד ואמין כדי לאפשר קבלת החלטות מאופשרת בינה מלאכותית עם תוצאות טובות יותר בכל מאמצי ה-KYC בתהליכי לימוד לקוחות, איסור הלבנת הון AML, ההונאה ומודיעין הלקוחות שלהם.

הדו"ח של Chartis השנה מספק הערכה עבור 50 הספקיות המובילות בטכנולוגיות מניעת פשיעה פיננסית וציות, תוך התמקדות ביכולתן לחדש בתחומים כמו גילוי הונאה, ניפוי סנקציות וציות ל-KYC. Chartis העריכה את הספקיות המובילות בהתאם להשפעתן הכללית על השוק, החדשנות הטכנולוגית, ריענון הלקוחות, ה-USP והתפקדויות שלהן. הדירוגים הגבוהים של Quantexa בטכנולוגיית ליבה ובחדשנות מדגישים עוד יותר את הגישה מובילת התעשייה של החברה להתמודדות עם פשיעה פיננסית. חוזקות אלו בנויות על יכולתה לספק למוסדות פיננסיים מודיעין קריטי מבוסס הקשרים המאפשר להם להישאר לפני האיומים המתעוררים, וזאת בסביבה רגולטורית שהופכת למורכבת יותר ויותר.

אלקסון בל (Alexon Bell), מנהל מוצר ראשי (FinCrime) ב-Quantexa, אמר: "אנו גאים מאוד לזכות שוב להכרה כמובילים בתחום טכנולוגיות הפשיעה הפיננסית והציות בידי Chartis. אנו מחויבים ב-Quantexa לעזור ללקוחות הבנקאיים שלנו לפרק נתונים וממגורות ארגוניות כדי לפרוס בינה מלאכותית מהימנה ממערכות השדרה ועד המערכות המשרדיות בחזית כדי להבין טוב יותר את התנהגות הלקוחות, כדי למזער את הסכנות של הפשיעה הפיננסית, וכדי להילחם ביעילות בהונאות".

בהתייחס לדו"ח, ניק ויצ'ב (Nick Vitchev), מנהל מחקר ב-Chartis, אמר: " ההכרה המתמשכת ב-Quantexa בדירוג Financial Crime and Compliance 50של Chartis משקפת את ההובלה החזקה שלה בנוף ניהול סיכוני הפשיעה הפיננסית. מעמדה המוביל בתחומים מרכזיים כמו העשרת נתונים, ניהול ישויות ואנליטיקה מוגברת, מוכיח מחויבות לחדשנות ולאספקת פתרונות רבי למוסדות פיננסיים. כשהפשיעה הפיננסית הופכת ליותר ויותר מתוחכמת, היכולת של Quantexa לאחד נתונים ולשפר את קבלת ההחלטות המבוססת על הקשרים היא גורם מבדל משמעותי בשוק".

למידע נוסף על פתרונות תעשיית הבנקאות של Quantexa, בקרו בכתובת: https://www.quantexa.com/industries/banking/

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה גלובלית בתחום הבינה מלאכותית, הנתונים והאנליטיקה. היא חברה במודיעין לקבלת החלטות כדי להעצים ארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות עם נתונים בהקשר הנכון. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מסייעת לארגונים לחשוף סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי איחוד נתונים מבודדים והפיכתם למשאב המהימן ביותר לשימוש חוזר. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-800 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם. למידע נוסף בקרו באתר www.quantexa.com או עקבו אחרינו בלינקדאין.

