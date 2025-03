Dongying, Shandong, firma un accordo di cooperazione strategica con CATL

DONGYING, Cina, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 15 marzo, il Governo popolare della Municipalità di Dongying, nella provincia dello Shandong, e Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) hanno firmato un accordo di cooperazione strategica a Jinan, nella provincia dello Shandong. La partnership è incentrata su una crescente collaborazione in settori chiave, fra cui lo sviluppo di città a zero emissioni di carbonio, l'ampliamento degli scenari applicativi di azzeramento delle emissioni, la creazione di una base di produzione di batterie al litio intelligenti ed ecosostenibili e la promozione di una nuova trasformazione energetica delle industrie. Insieme, le due parti mirano a creare un parco industriale pionieristico e dimostrativo a zero emissioni di carbonio, alimentato da un'elevata percentuale di energia verde.

In base all'accordo, CATL costruirà una base di produzione di batterie al litio all'avanguardia nel distretto di Kenli, a Dongying, in conformità con gli standard "fabbrica a zero emissioni di carbonio + fabbrica faro", con una capacità produttiva di 40 GWh nella prima fase. Successivamente, saranno avviati i piani per una seconda fase di espansione, che introdurrà progetti relativi a materie prime per batterie al litio di alta qualità, ecologiche e a basse emissioni di carbonio. L'iniziativa creerà un polo produttivo ecologico completamente integrato del valore di produzione annuale superiore a 100 miliardi di yuan.

Dongying vanta abbondanti risorse di energia rinnovabile, fra cui quella eolica, solare e geotermica. Negli ultimi anni, la città ha promosso attivamente lo sviluppo su larga scala dell'energia pulita e la costruzione di un sistema di consumo energetico ecosostenibile e a basse emissioni di carbonio, con l'obiettivo di realizzare un'area dimostrativa dell'economia energetica moderna. La capacità di energia rinnovabile installata a Dongying ha raggiunto gli 8,4254 milioni di kW, 1,6 volte quella dell'energia a carbone dello stabilimento. I suoi nuovi impianti di accumulo dell'energia ammontano complessivamente a 1,27 milioni di kW, pari a un sesto del totale della provincia dello Shandong. Entro la fine del periodo del 14° piano quinquennale, si prevede che la capacità di energia rinnovabile di Dongying supererà i 10 milioni di kW, consentendo la creazione di una base energetica eolica, solare e di accumulo integrata su larga scala. Ciò fornirà un forte supporto energetico ecosostenibile alle iniziative a zero emissioni di carbonio di CATL.

Dongying, una delle principali città cinesi dedicate all'industria petrolifera, ospita l'80% della produzione di petrolio greggio e l'80% delle riserve geologiche di petrolio del giacimento petrolifero di Shengli, inoltre funge da base di produzione chiave per il giacimento petrolifero di Bohai della CNOOC. Nel corso degli anni, la città ha creato un polo industriale competitivo incentrato su prodotti petrolchimici, pneumatici in gomma, attrezzature petrolifere e nuovi materiali. Questa solida base industriale crea condizioni favorevoli per lo sviluppo di iniziative a zero emissioni di carbonio, tra cui giacimenti petroliferi, zone chimiche e città, oltre a facilitare la transizione delle industrie verso le energie rinnovabili.

Situata in una posizione strategica sull'estuario del Fiume Giallo, Dongying è una porta d'accesso fondamentale che collega l'area economica di Bohai e il bacino del Fiume Giallo. In quanto importante città portuale costiera all'interno del cluster urbano della penisola dello Shandong e parte integrante del circuito economico del capoluogo della provincia, Dongying offre notevoli vantaggi logistici. L'avvio del progetto CATL a Dongying contribuirà ad ampliare la sua portata nei mercati principali, tra cui la regione di Pechino-Tianjin-Hebei e il corridoio economico di Shandong-Henan-Anhui, rafforzando ulteriormente la catena di fornitura delle industrie a valle.

Fonte: Dongying Municipal People's Government

Referente: Sig.ra Zhang, Tel: 86-10-63074558

