Cannabis et alcool chez les personnes aînées : une réalité méconnue, mais bien réelle

MONTRÉAL, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les habitudes de consommation de cannabis et d’alcool des personnes aînées au Québec évoluent rapidement, mais il s’agit encore d’une réalité méconnue et peu abordée en prévention. C’est le constat que dresse l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) dans l’État des lieux sur la consommation de cannabis et d’alcool chez les personnes aînées au Québec, dévoilé aujourd’hui.

Des réalités méconnues à travers une consommation qui évolue

Avec le vieillissement accéléré de la population québécoise, plus d’une personne sur quatre aura 65 ans ou plus d’ici 2031. Alors que certaines habitudes de consommation d’alcool et de cannabis chez les 50 ans et plus sont à la hausse, il est important de se porter à l’écoute de leurs besoins et de s’adapter à leurs réalités distinctes.

L’État des lieux met notamment en lumière que chez les personnes de 65 ans et plus au Québec :

Plus d’une personne sur dix consomme de l’alcool quotidiennement , une fréquence plus élevée que dans tout autre groupe d’âge.

, une fréquence plus élevée que dans tout autre groupe d’âge. La proportion qui consomme du cannabis a plus que triplé depuis 2014 . Bien que ce groupe d’âge ait la consommation la moins élevée, il s’agit de l’une des croissances les plus rapides parmi toutes les tranches d’âge.

. Bien que ce groupe d’âge ait la consommation la moins élevée, il s’agit de l’une des croissances les plus rapides parmi toutes les tranches d’âge. La polypharmacie ou la prise de cinq médicaments ou plus touche près de 73 % d’entre elles; leurs effets pouvant interagir avec ceux d’autres substances psychoactives. Seulement 33 % des personnes de 50 ans et plus consommatrices de cannabis et 16 % de celles consommatrices d’alcool rapportent que le personnel de la santé a abordé cette utilisation de substances, selon un sondage de l’ASPQ mené par Léger à l’automne 2024.



Consommation et personnes aînées, quels enjeux ?

Malgré ces tendances à la hausse, cette partie de la population se sentirait peu rejointe par les messages de prévention liés au cannabis qui sont le plus souvent destinés aux jeunes. L’État des lieux met en évidence plusieurs enjeux qui illustrent la nécessité de déployer des actions adaptées :

Une double stigmatisation : les personnes aînées qui consomment de l’alcool ou du cannabis peuvent faire face à des préjugés liés à leur âge et à leur consommation . Cela peut entraîner de l’isolement, nuire à leur santé et limiter leur accès à des soins et services adaptés à leurs besoins.

: les personnes aînées qui consomment de l’alcool ou du cannabis peuvent faire face à des . Cela peut entraîner de l’isolement, nuire à leur santé et limiter leur accès à des soins et services adaptés à leurs besoins. Un accès limité aux services en dépendance : seulement une personne âgée de 50 ans et plus sur 10 aux prises avec un trouble lié à l’alcool accéderait à des services adaptés.

seulement une personne âgée de 50 ans et plus sur 10 aux prises avec un trouble lié à l’alcool accéderait à des services adaptés. Des risques accrus : les effets des substances peuvent s’intensifier et se prolonger avec l’âge, tandis que des changements de vie, comme le passage à la retraite et les nombreux deuils, peuvent influencer les habitudes de consommation.



Le projet Cannabis et Alcool : soutenir des choix éclairés chez les personnes aînées

Face à ces constats, l’ASPQ a pris l’initiative de piloter le projet Cannabis et Alcool : soutenir des choix éclairés chez les personnes aînées avec le soutien financier des Directions de santé publique de la Montérégie et de la Capitale-Nationale et la collaboration de l’Institut universitaire sur les dépendances. Cet État des lieux constitue une première étape clé dans ce projet qui prévoit notamment l’implication de personnes aînées pour mieux cerner leurs besoins et enjeux en matière de cannabis et d’alcool afin de développer des outils et des pistes d’actions de prévention adaptées à leurs réalités.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ est une association autonome regroupant citoyen·nes et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et à tous, s’assure aussi de garder la population québécoise en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 – Courriel : vferret@aspq.org

