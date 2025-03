Issy-les-Moulineaux, le 20 mars 2025 (7h00)

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Sodexo : estimation des résultats du 1er semestre et actualisation des perspectives financières pour l'exercice 2025

Croissance interne du chiffre d'affaires pour le 1 er semestre de +3,5%

Résultat d'exploitation du 1 er semestre en hausse de +6,4% à taux constants, marge d'exploitation en hausse de +10 points de base

Actualisation des perspectives financières pour l'exercice 2025, principalement en raison d'une croissance interne plus faible qu'attendue en Amérique du Nord: Une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3% et +4% (contre 5,5%-6,5% précédemment) Une hausse de la marge d'exploitation entre +10 et +20 points de base, à taux de change constants (contre +30 à +40 points de base précédemment)



Chiffres clés pour le 1er semestre de l'exercice 2025 - non audités 1

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 12 475 12 101 +3,1% +3,2% Croissance interne +3,5% +8,5% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 651 612 +6,4% +6,4% MARGE D'EXPLOITATION 5,2% 5,1% +10bps +10bps Autres produits et charges opérationnels (71) 30 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 580 642 (9,7%) (10,0%) Résultat financier net (40) (46) Charge d'impôt (105) (99) Taux effectif d'impôt 19,5% 16,6% RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (part du Groupe) 434 496 (12,5%) (12,7%) RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (part du Groupe) 450 427 +5,4% +5,2% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 3,08 2,91

Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« Les fondamentaux de notre secteur restent solides. Néanmoins, en Amérique du Nord, la poursuite d'une croissance modérée des volumes en Éducation et une montée en puissance des nouveaux contrats plus lente que prévue en Santé impactent notre capacité à atteindre nos objectifs initiaux. Des axes d'amélioration sont clairs sur ces activités et nous sommes déterminés à en renforcer l'exécution.Nous continuons de voir des opportunités significatives sur un marché très attractif et investissons dans l'avenir pour accélérer la croissance. Nous sommes confiants dans notre capacité à créer durablement de la valeur pour nos parties prenantes. »

Faits marquants du 1er semestre de l'exercice 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du 1 er semestre de l’exercice 2025 atteint 12,5 milliards d’euros, en hausse de +3,1% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,1% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%.

La croissance interne s’établit à +3,5%. En Amérique du Nord, la croissance interne est de +3,5%, plus faible qu'attendue, du fait de la poursuite de la baisse des volumes en Éducation et des reports d'ouvertures de nouveaux contrats en Santé. Entreprises & Administrations et Sodexo Live! affichent pour leur part une croissance interne dynamique En Europe, la croissance interne affiche +2,1%, avec une bonne performance en Santé & Seniors mais la poursuite d'une faible croissance en services de Facilities Management. Dans la zone Reste du Monde, la croissance interne est de +6,6%, alimentée par une forte performance en Australie, en Inde et au Brésil.

du 1 semestre de l’exercice 2025 atteint 12,5 milliards d’euros, en hausse de +3,1% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,1% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%. La s’établit à +3,5%.

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 5 977 5 756 +3,5 % -0,6 % +1,0 % +3,8 % Europe 4 336 4 254 +2,1 % -0,8 % +0,7 % +1,9 % Reste du Monde 2 162 2 091 +6,6 % +1,5 % -4,7 % +3,4 % GROUPE 12 475 12 101 +3,5 % -0,3 % -0,1 % +3,1 %

Au cours du 1 er semestre de l'exercice 2025, la fidélisation client sur 12 mois (LTM) s'établit à 93,9% avec un développement commercial de 7,3%.

semestre de l'exercice 2025, la fidélisation client sur 12 mois (LTM) s'établit à 93,9% avec un développement commercial de 7,3%. Le résultat d'exploitation s'élève, pour le 1er semestre, à 651 millions d'euros, soit une hausse de +6,4%. La marge d'exploitation augmente de +10 points de base, à 5,2%, avec une amélioration notable en Amérique du Nord malgré la croissance du chiffre d'affaires inférieure aux attentes. L'amélioration est plus modérée en Europe, notamment dans les services aux entreprises, et dans le Reste du Monde en raison de quelques défis opérationnels en Amérique latine.

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION S1 2025 VARIATION VARIATION (HORS EFFET DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION S1 2025 VARIATION

DE MARGE VARIATION

DE MARGE

(HORS EFFET

DE CHANGE) Amérique du Nord 422 +6,8% +5,6% 7,1% +20 bps +10 bps Europe 186 +3,3% +3,3% 4,3% +10 bps +10 bps Reste du Monde 85 +6,3% +12,7% 3,9% +10 bps +20 bps Frais de siège (42) -2,3% -2,3% RÉSULTAT D’EXPLOITATION (activités poursuivies) 651 +6,4% +6,4% 5,2 % +10 bps +10 bps

Perspectives révisées pour l'exercice 2025

Une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3% et +4% (contre 5,5%-6,5% précédemment)

Une hausse de la marge d'exploitation de +10 à +20 points de base, à taux constants (contre +30 à +40 points de base précédemment).

L'ajustement des perspectives de croissance du chiffre d'affaires est essentiellement liée à la croissance des volumes plus faible qu'attendue en Éducation au 1er semestre qui devrait se poursuivre. En complément, en Amérique du Nord, le report de l'ouverture de certains contrats en Santé et la performance commerciale modérée au 1er semestre impactent les prévisions de la contribution du développement net à la croissance du second semestre.

De même, la révision des perspectives pour la marge d'exploitation est le reflet de l'impact sur l'année de la moindre croissance du chiffre d'affaires.

Les axes d'amélioration sont clairement identifiés et nous sommes déterminés à en renforcer l'exécution, avec une attention particulière en Amérique du Nord, en matière de discipline commerciale et d'exécution opérationnelles, ainsi qu'en terme d'efficacité organisationnelle et de strict contrôle des coûts de structure.

Plus d'informations seront communiquées lors de la publication des résultats du 1er semestre de l'exercice prévue le 4 avril 2025.





Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 8h30 (heure française), 7h30 (heure anglaise), afin de commenter cette annonce.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004, ou

Depuis la France : +33 1 70 91 87 04, ou

Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796

suivi du code 07 26 13.

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et

« Investisseurs - Résultats financiers ».

Calendrier financier

Résultats du 1er semestre de l'exercice 2025 4 avril 2025 Chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2025 1er juillet 2025 Résultats annuels de l'exercice 2025 24 octobre 2025

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

23,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024

423 000 employés au 31 août 2024

#1 employeur privé français dans le monde

45 pays (au 31 août 2024)

80 millions de consommateurs chaque jour

10,7 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 19 mars 2025)

Contacts Analystes et Investisseurs Media Juliette Klein

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com





1 Le Conseil d'Administration de Sodexo s'est réuni le 19 mars 2025. Il a examiné les données financières relatives au 1er semestre de l'exercice 2025 et revu le présent communiqué de presse. Ces données financières sont préliminaires, les comptes semestriels devant être arrêtés par le Conseil d'Administration du 3 avril 2025. Les procédures d'examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en cours.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.