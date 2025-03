COMMUNIQUE DE PRESSE

Confirmation de la performance du carburant d’aviation durable de Global Bioenergies : réalisation d’une campagne de tests d’injection et de combustion

Tests d’injection définis en collaboration avec Safran aircraft engines et réalisés par le CERTAM

Tests de combustion réalisés par l’ONERA

Evry, le 19 mars 2025-17h45 : Le carburant d’aviation durable (« SAF » en anglais) de Global Bioenergies a fait l’objet d’une campagne de tests en collaboration avec Safran sur l’étape d’injection, et avec l’ONERA sur l’étape de combustion.

La Société a fourni un lot de SAF à Safran, le deuxième équipementier aéronautique mondial, afin d’évaluer les propriétés spécifiques du SAF de Global Bioenergies, employé pur, lors de l’étape de l’injection du carburant préalablement à sa combustion dans le moteur. Cette étape est cruciale pour assurer, entre autres, un rendement élevé et donc une moindre consommation. Une campagne de tests a ainsi été menée près de Rouen au CERTAM (Centre d’Étude et de Recherche Technologique en Aérothermique et Moteurs).

Frédéric Ollivier, Directeur Technique de Global Bioenergies, indique : « Les différentes simulations réalisées par le démonstrateur du CERTAM ont permis de tester le comportement de notre carburant dans différentes conditions représentatives d’un moteur d’avion. L’injection du SAF de Global Bioenergies, sans mélange avec du kérosène, conduit à un spray de gouttelettes fines et homogènes, très voisin du spray du Jet A-1, le kérosène fossile de référence. Ces tests alimentent les données qui permettent une meilleure adéquation entre le moteur et le carburant ».

L’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale, a par ailleurs mené des tests sur un brûleur de laboratoire pour quantifier les particules émises lors de la combustion du SAF de Global Bioenergies.

Le niveau d’émissions a été mesuré en utilisant du SAF pur de Global Bioenergies, du

Jet A-1 en guise de contrôle et un mélange à 50 % de SAF et 50 % de Jet A-1 (proportion maximale aujourd’hui autorisée par l’ASTM lors de la certification du procédé de Global Bioenergies). Ces trois lots de carburants ont été injectés dans le brûleur de laboratoire afin de quantifier et caractériser les particules non volatiles émises lors de la combustion, c’est-à-dire les suies. Plusieurs conditions représentatives ont été testées pour simuler les niveaux d’émissions de suies, au sol et en vol.

Les résultats obtenus à partir du SAF pur de Global Bioenergies montrent une réduction de 40 à 99 % de la quantité de suies émises par rapport au carburant Jet A-1, selon les conditions testées en laboratoire. Les résultats obtenus à partir du mélange à 50-50 montrent une réduction de la quantité de particules globalement proportionnelle au taux d’incorporation du SAF.

Louise Ganeau, ingénieure de recherches à l’ONERA, explique : « Les suies émises lors de la combustion d’un carburant ont un impact sur la qualité de l'air dans les zones aéroportuaires. L'incorporation de SAF tel que celui de Global Bioenergies dans le paysage des carburants fossiles permettrait de réduire localement les émissions de suies et de diminuer la pollution liée aux particules. Par ailleurs, sur le plan environnemental, les SAF ont un rôle à jouer dans la réduction des émissions nettes de CO₂ grâce à leur mode de fabrication. »

Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général de Global Bioenergies, conclut : « Les propriétés de notre carburant avaient déjà été validées lors de l’obtention de la certification ASTM. Les tests menés aujourd’hui dans les meilleurs laboratoires français vont plus loin dans la caractérisation de notre produit. Les validations obtenues renforcent l’attractivité de notre offre. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

