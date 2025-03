Summit Nanotech Corporation cierra ronda de financiamiento de US$ 25,5 millones para acelerar la comercialización de su tecnología de extracción directa de litio (DLE)

CALGARY, Alberta, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summit Nanotech Corporation ("Summit"), líder en tecnología sostenible de extracción de litio, anunció hoy que cerró con éxito un financiamiento de US$ 25.5 millones liderado por Evok Innovations, el Climate Tech Fund de BDC Capital, Xora Innovation, y Capricorn Investment Group, con participación de Mitsui Kinzoku – SBI Material Innovation Fund y LG Technology Ventures.

"Este financiamiento llega en un momento crucial para Summit mientras fortalecemos nuestras alianzas estratégicas y hacemos la transición de demostración al diseño comercial a gran escala", dijo Amanda Hall, fundadora y directora ejecutiva. "Estamos listos para ofrecer nuestra solución líder en el sector para las empresas de minería de litio que desean mantener un fuerte enfoque en la economía y responsabilidad ambiental".

La tecnología innovadora de extracción directa de litio ("DLE") de Summit, denaLi™, combina un sistema y reciclaje de agua totalmente integrado. El análisis de datos y la inteligencia artificial (IA) se utilizan para control avanzado del proceso, lo que garantiza menor consumo de agua, vida útil máxima del sorbente, recuperación máxima del litio y fiabilidad operativa líder en el sector, reduciendo los costos de litio nivelados. Al aprovechar más recursos económicamente, la tecnología de Summit fortalecerá las cadenas de suministro internacionales.

Nobuyoshi Sogabe, gerente general de Mitsui Kinzoku, expresó su entusiasmo acerca de la inversión: "Nos comprometemos a hacer un esfuerzo para lograr una cadena de suministro de litio a partir de salmuera con la colaboración de nuestras tecnologías avanzadas de síntesis, procesamiento y escalado de materiales con el innovador sistema denaLi™ de Summit, contribuyendo así a la realización de una sociedad sostenible".

En los últimos seis meses, Summit ha alcanzado logros clave, incluyendo la puesta en marcha de una planta de demostración en el norte de Chile, resultados exitosos en la calificación de sorbentes con una importante empresa minera de litio y el lanzamiento de su plataforma patentada de análisis de datos. Con un fuerte respaldo de los inversores y un compromiso con la innovación y la reducción de costos, Summit está bien posicionada para impulsar el futuro de la extracción sostenible de litio.

"La demanda de vehículos eléctricos pronto superará el crecimiento de la oferta de litio. La tecnología de Summit aborda este desafío optimizando la extracción de litio de la salmuera para producir litio de alta calidad a menor costo", dijo Cheri Corbett, socia del Climate Tech Fund de BDC Capital. "Necesitamos comercializar litio más competitivo si queremos satisfacer la demanda mundial de vehículos eléctricos. Por lo que estamos trabajando con líderes orientados a resultados, como Amanda y su equipo. Un gran ejemplo de un negocio canadiense con mentalidad de crecimiento, exactamente del tipo que BDC está diseñado para ayudar a llegar al próximo nivel".

Acerca de Summit Nanotech Corporation

Summit es un proveedor líder de tecnología de extracción directa de litio (DLE) para la industria de minería de litio. Summit, fundada en 2018 y con sede en Calgary, Alberta, ha desarrollado un sorbente patentado, tecnología de proceso de extracción directa de litio (DLE) y plataforma de análisis de datos que, en conjunto, mejoran la economía del proyecto en más de $ 1,000 por tonelada de LCE y aumentan la capacidad adicional de la planta en comparación con las tecnologías DLE de la competencia. Su tecnología captura de manera selectiva y eficaz los iones de litio de la salmuera que, después de la conversión, se pueden vender directamente a un fabricante de baterías. Summit se asocia con empresas mineras y de petróleo y gas para acelerar y optimizar sus recursos de litio.

Mientras el mundo avanza hacia la electrificación, Summit se compromete a construir una cadena de suministro de litio más limpia y responsable para las generaciones futuras.

Contacto de Medios:

Kristen Gray

Gerente de comunicaciones y relaciones con los inversores

media@summitnanotech.com

