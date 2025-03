En vigueur depuis 2020, le partenariat entre Intesa Sanpaolo et la BEI en faveur de la croissance économique dans la Communauté économique européenne (CEE) est valorisé à près de 660 millions d’euros

Résumé du communiqué : Paola Papanicolaou annonce, lors du Forum de la BEI, qu’Intesa Sanpaolo accompagne les PME, les finances publiques et la transition verte en agissant positivement sur l’emploi et l’économie dans la CEE

Paola Papanicolaou, Responsable de la branche des banques internationales d’Intesa Sanpaolo

MILAN, 19 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de son intervention au Forum de la BEI qui s’est tenu en début de mois au Luxembourg, la Responsable de la branche des banques Internationales d’Intesa Sanpaolo (ou IBD pour International Banks Division), Paola Papanicolaou, a mis en avant l’importante contribution de la banque à la croissance économique en Europe centrale et orientale au cours des cinq dernières années.

Au cours des cinq dernières années, la banque italienne a conclu, en partenariat avec la BEI, une série d’accords d’une valeur de près de 660 millions d’euros dans la CEE, comprenant une enveloppe de l’ordre de 370 millions d’euros dédiée aux pays candidats à l’adhésion européenne comme la Serbie, la Bosnie-Herzégovine ou l’Ukraine.

En Serbie, la filiale d’Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Beograd, a récemment signé un partenariat avec la BEI Global reposant sur la mise à disposition de 160 millions d’euros visant à soutenir l’investissement en faveur de la transition énergétique des PME serbes, favorisant ainsi une croissance économique durable.



Environ 240 entreprises bénéficieront de cette enveloppe, qui jouera par ailleurs en faveur du maintien de quelque 25 000 emplois. Banca Intesa Beograd est le principal groupe bancaire de Serbie.

« Nous estimons que notre rôle dépasse celui d’une simple institution financière dont la mission consiste à réaliser des transactions, pour privilégier l’envergure d’un véritable partenaire. » précise Madame Papanicolaou lors du récent Forum de la BEI. « Intesa Sanpaolo conseille et accompagne la croissance des entreprises individuelles et des plus vastes économies nationales dans lesquelles elle exerce ses activités. »

La branche des banques internationales d’Intesa Sanpaolo est résolument présente dans la CEE à l’appui d’un réseau de douze établissements en propriété exclusive.

« Pour comprendre pleinement les besoins de chaque pays, il est capital d’assurer une présence sur le terrain, comme nous nous efforçons de le faire. » ajoute Madame Papanicolaou avant de conclure : « Nous travaillons notamment en étroite collaboration avec certains pays pour soutenir les finances publiques et les projets d’infrastructure majeurs. »

Un précédent accord signé en novembre 2024 a permis à la filiale croate d’Intesa Sanpaolo, Privredna Banka Zagreb (ou PBZ), d’encaisser 169 millions d’euros de la BEI pour financer la transition verte des entreprises du pays. La BEI a consenti une enveloppe de 100 millions d’euros au titre de garantie pour les grandes et moyennes entreprises, contre une prolongation de la garantie émise par le Fonds européen d’investissement, le FEI, portée à 69 millions d’euros, pour les petites entreprises du pays. PBZ, la filiale croate d’Intesa Sanpaolo, est la deuxième plus grande banque du pays en termes d’actifs.

L’Italie est un partenaire commercial clé pour de nombreux pays candidats à l’adhésion européenne. Première institution financière italienne, Intesa Sanpaolo sert naturellement de passerelle financière entre l’Italie — deuxième plus grande économie industrielle d’Europe — et les marchés de la CEE.

Intesa Sanpaolo facilite le commerce international, accompagne le développement des PME hors de leurs frontières et favorise les collaborations transfrontalières qui stimulent le progrès économique. La banque considère tout particulièrement qu’accompagner les PME dans leur expansion internationale participe de manière décisive au développement d’une économie.

Le périmètre de la branche des banques internationales d’Intesa Sanpaolo comprend 12 marchés, à savoir la Croatie, la Slovaquie, la République tchèque, la Serbie, la Hongrie, l’Égypte, la Slovénie, l’Ukraine, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie et la Moldavie.

Ces banques sont au service d’un portefeuille total de 7,4 millions de clients. Leur enveloppe conjointe de prêts pèse 45 milliards d’euros, contre 61 milliards d’euros pour les dépôts.

Intesa Sanpaolo joue un rôle déterminant dans ces économies, en se mettant au service des particuliers, des PME, des entreprises et des institutions du secteur public, tout en stimulant les investissements et la croissance.

