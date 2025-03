Bitget אירחה לראשונה אי פעם ארוחת איפטאר רמדאן בדובאי עבור קהילת MENA, וגייסה כספים עבור 100,000 ארוחות

ויקטוריה, סיישל, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, אירחה ארוחת איפטאר רמדאן אליה נקבצו חלוצים בתחום הבלוקצ'יין, משקיעים בשוק הקריפטוגרפיה ומומחי תעשייה לערב מעורר מחשבה של נטוורקינג ושיתוף פעולה. האירוע הדגיש את רוח הרמדאן ויישר קו עם היוזמה הרחבה יותר של Bitget לתרום 100,000 ארוחות לקהילות פגיעות. האירוח באירוע בוצע בשיתוף פעולה עם Cypher Capital ו-IO.net.

ערב האיפטאר סיפק במה לדיאלוג משמעותי בין המשתתפים, ששברו יחד את הצום באווירה חמה ומכילה. הדיונים התמקדו בחדשנות בלוקצ'יין, מגמות שוק והזדמנויות לצמיחה קולקטיבית, והראו את הפוטנציאל של תעשיית הבלוקצ'יין להניע השפעה חברתית.

Bitget התחייבה בתחילה על 10,000 ארוחות, והרחיבה אותה כך שהיא תותאם לכל התרומות, דולר לדולר, כדי להכפיל את מאמצי הקהילה. עם התמיכה הנדיבה, המפגש שיקף את מהות הרמדאן, תוך שימת דגש על חמלה, התבוננות פנימה וצמיחה קולקטיבית. האורחים נהנו מארוחת איפטאר מסורתית תוך בחינת הזדמנויות לשיתוף פעולה ודיונים אודות עתיד טכנולוגיית הבלוקצ'יין. על ידי טיפוח קשרים בין אנשי הבלוקצ'יין, Bitget שמה לה למטרה להדגיש את החשיבות של יוזמות מונעות קהילה בקידום חדשנות והכלה בתוך האקו סיסטם הקריפטוגרפי.

אירוע האיפטאר הלילי מתיישר עם היוזמה של Bitget לתרום 100,000 ארוחות. המשתתפים סייעו באמצעות תרומות, כאשר Bitget משווה לכל דולר שנאסף.

"הרמדאן הוא זמן למחשבה, הכרת תודה ונתינה בחזרה. על ידי קיבוץ מנהיגים, משקיעים ומומחים מתחום הבלוקצ'יין ותמיכה בנזקקים באמצעות תוכנית התרומות לארוחות שלנו, אנו שואפים להביא לידי ביטוי את ערכי החמלה והאחדות", אמר ווגאר אוסי זייד (Vugar Usi Zade), מנהל תפעול ראשי ב-Bitget. "אנחנו מחויבים לעשות את חלקנו, ונמשיך לדחוף לסיוע לאנשים רבים ככל שנוכל - לא רק במהלך הרמדאן, אלא בכל הזדמנות שתהיה לנו".

יוזמת 100,000 הארוחות מטרתה לסייע לקהילות פגיעות באזורים המתמודדים עם אתגרים משמעותיים, במטרה להקל על הרעב במהלך החודש הקדוש. כדי להשיג את יעד הגיוס, Bitget הציגה יוזמות המעודדות השתתפות של משתמשים, לקוחות VIP ומשפיענים. בנוסף, מכירות פומביות בלעדיות, הכוללות מזכרות משותפויות עם La Liga, ליגת הכדורגל הספרדית, יועדו גם הן לגיוס התרומות.

ליל ארוחת האיפטאר רמדאן של Bitget חגג מסורות תרבותיות וקידם את הפופולריות של טכנולוגיה ושל המאמצים ההומניטריים. בסך הכול עד כה גייסה Bitget 42,604 ארוחות במטרה לעבור את הצפי של 100,000 אורחות עם מכירות פומביות ואירועים קרובים שייערכו בג'קרטה ומלזיה. תעשיית הבלוקצ'יין ממשיכה להתפתח, ו-Bitget נשארת איתנה בהתחייבותה להעצים קהילות, להניע חדשנות וליצור השפעה חיובית מתמשכת.

