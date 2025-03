El fiscal general Bonta anuncia una revisión exhaustiva de la industria de datos de ubicación en cumplimiento con la Ley de Privacidad del Consumidor de California

Los datos de ubicación se pueden usar para rastrear los movimientos precisos de las personas, sin que se den cuenta OAKLAND — El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció la semana anterior que se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la industria de datos de ubicación y que envió cartas a redes publicitarias, proveedores de aplicaciones móviles, y corredores de datos que parecen estar infringiendo la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA, por sus siglas en inglés). Algunas aplicaciones móviles acumulan grandes cantidades de datos sobre la ubicación de los consumidores y comparten esa información con redes publicitarias y corredores de datos, que luego venden y difunden los datos. Este operativo se centra en cómo las empresas en cuestión ofrecen y hacen valer el derecho de los consumidores a detener la venta y el intercambio de información personal y el derecho a limitar el uso de su información personal confidencial, que incluye los datos de geolocalización. Las cartas emitidas como parte del operativo anunciado notifican a los destinatarios de una posible infracción de los requisitos de la CCPA y solicitan información adicional sobre sus prácticas. El riesgo que representa la acumulación y venta generalizada de datos de ubicación se ha vuelto inmediatamente y particularmente significativo dadas las amenazas del gobierno federal contra las comunidades de inmigrantes en California y la atención médica reproductiva y de afirmación de género. “Todos los días, emitimos un flujo constante de datos que transmiten no solo quiénes somos, sino también adónde vamos. Estos datos de ubicación son profundamente personales, pueden informar a cualquier persona si visitamos una clínica de salud u hospital, y pueden identificar nuestros hábitos y movimientos cotidianos”, señaló el fiscal general Bonta. “California cuenta con la ley de protección de la privacidad más estricta del país, y las empresas que acumulan datos de los consumidores deben cumplir con la ley. Dados los ataques del gobierno federal contra las comunidades de inmigrantes, la atención médica de afirmación de género y el aborto, las empresas deben tomar en serio la responsabilidad de proteger los datos de ubicación.” Los datos de ubicación se pueden usar para rastrear los movimientos de las personas o identificarlas con precisión, incluso cuando visitan ubicaciones sensibles y sus lugares de residencia. Una amplia variedad de aplicaciones acumulan datos de ubicación de dispositivos móviles, y los consumidores podrían compartir estos datos sin darse cuenta. Debido a que los datos de ubicación podrían convertirse en un arma para localizar a las personas, las empresas deben ser muy conscientes de sus responsabilidades sobre la protección de estos datos y asegurar que los consumidores comprendan sus derechos. La CCPA La CCPA es una ley histórica que garantiza mayores derechos de privacidad para los consumidores de California, como el derecho a saber cómo las empresas acumulan, comparten y divulgan su información personal. Las empresas que están sujetas a la CCPA tienen responsabilidades específicas, como responder a las solicitudes de los consumidores para ejercer estos derechos y entregar a los consumidores ciertos avisos que explican sus prácticas de privacidad. Conforme a la CCPA, los californianos pueden ordenar a las empresas que solo usen su información personal confidencial para fines limitados, como prestar a los consumidores los servicios que solicitaron. Los datos de geolocalización se incluyen en la definición de información personal confidencial de la CCPA. SU DERECHO A EXCLUIRSE Conforme a la CCPA, los consumidores de California tienen derecho a solicitar que las empresas dejen de vender o compartir información personal, lo que se conoce como el derecho a “opt out”. Con algunas excepciones, las empresas no pueden vender ni compartir su información personal después de recibir su solicitud de “opt out”, a menos que usted proporcione una autorización que les permita volver a hacerlo. Las empresas deben esperar al menos 12 meses antes de pedirle que vuelva a decidir si desea formar parte de la venta o el intercambio de su información personal. En los dispositivos móviles, los consumidores deben poder excluirse a través de enlaces o configuraciones disponibles en las aplicaciones que descargan. Limite las funciones de rastreo de sus dispositivos móviles Además de excluirse por medio de la CCPA, los consumidores pueden limitar la cantidad de datos de ubicación que comparten desde sus dispositivos móviles revisando qué aplicaciones tienen acceso a los datos de ubicación y ajustando los permisos de ubicación en la configuración de su teléfono o dispositivo. Para los usuarios de Android, vaya a Configuración > Personal > Acceso a la ubicación > Permisos de ubicación de aplicaciones. Luego, toque la aplicación para cambiar los permisos.

Para los usuarios de Apple, vaya a Configuración > Privacidad y seguridad > Localización. Luego, toque la aplicación para cambiar los permisos. Los consumidores también pueden desactivar el identificador de publicidad móvil (ID de anuncio móvil) en su teléfono y dispositivo móvil. Un ID de anuncio móvil es un identificador único asociado a su teléfono que se utiliza para seguir su actividad en línea. Para los usuarios de Android, vaya a Configuración > Privacidad > Anuncios. Toque “Eliminar ID de publicidad” y, a continuación, vuelva a tocarlo en la siguiente página.

Para los usuarios de Apple, vaya a Configuración > Privacidad y seguridad > Rastreo. A continuación, coloque el interruptor “Permitir solicitar rastreo” en la posición de “desactivado”. Además, vaya a Configuración > Privacidad y seguridad > Publicidad de Apple. Luego, coloque el interruptor “Anuncios personalizados” en la posición de “desactivado”. La configuración de wifi y Bluetooth también puede revelar involuntariamente la ubicación de los consumidores; para limitar este riesgo, los consumidores pueden: Desactivar el Bluetooth en sus dispositivos móviles cuando no estén en uso y usarlo en modo “oculto” en lugar del modo “detectable.”

Tenga cuidado al conectarse a una red wifi pública: considere ajustar la configuración del dispositivo para que no se conecte automáticamente.

Considere deshabilitar el wifi para evitar poner en riesgo involuntariamente su información confidencial almacenada en su dispositivo y en sus cuentas en línea. Para obtener más información sobre los derechos del consumidor en virtud de la CCPA, por favor haga clic aquí.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.