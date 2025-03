PHILIPPINES, March 18 - Press Release

March 18, 2025 "Kung kaya siyang dalhin sa ibang bansa nang ganun, kaya rin siyang pauwiin dito!" -- Bong Go calls for Duterte's return Davao City's 88th Araw ng Dabaw on March 16 was meant to be a celebration, but it also became a platform for thousands of supporters calling for the return of former President Rodrigo Duterte. Senator Christopher "Bong" Go addressed an emotional crowd at San Pedro Square, where he expressed gratitude for the overwhelming support and emphasized the need to bring Duterte home. Senator Go thanked the attendees and encouraged them to remain steadfast in their support. "Siya na dinala sa ibang bansa, dapat ibalik siya. Mga Dabawenyo, mga taga-Mindanao, ang hiling ko lang sa inyo, 'wag tayong titigil, 'wag natin siyang pabayaan. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsama kay Tatay Digong. Ginawa lang n'ya ang kanyang trabaho para sa Pilipino," he said. He recalled how Duterte's administration worked to ensure peace and order in the country, citing stories of families who had felt safer during his term. "May mga lumalapit sa akin, sinasabi, 'Sir, salamat po dahil nakakalakad na ang aming anak nang hindi natatakot, walang nang-aabuso.' Ginawa ito ni Tatay Digong para sa ating mga anak. Ginawa lang n'ya ang kanyang trabaho. Ito ba ang dapat na iganti sa kanya?" Go urged supporters from across the country and overseas to continue advocating for Duterte's return. "Mga kababayan ko, 'wag tayong titigil! Ako ay nakikiusap sa inyo. Sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao, kundi pati sa Visayas. Alam kong mahal na mahal n'yo si Tatay Digong. Sa Luzon, marami ring nagmamahal sa kanya. Please lang, 'wag kayong titigil." His call extended to Filipinos abroad, encouraging them to peacefully express their sentiments. "Puntahan n'yo lahat ng embahada! Katukin n'yo! Ipahayag natin, peacefully, ang ating saloobin! 'Wag tayong tumigil hangga't hindi nila siya pinapauwi! Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong sa Netherlands--kaya rin nila siyang pauwiin dito!" Go also spoke about concerns regarding Duterte's health and well-being. "Nahihirapan na nga siyang maglakad. Patuloy siyang lumalaban. Awang-awa lang talaga ako kay Tatay Digong. Ano ang gusto n'yong gawin sa kanya doon?" Amid the emotions and grief, Go expressed deep concern for Duterte's health. "Alam n'yo kung ano ang pinaka-ikinakatakot ko? I'll be honest with you--ang kanyang kalusugan. Paano kung hindi nila ibigay ang kanyang gamot? Paano kung may mangyari sa kanya? Sino ang mananagot?" He noted that Duterte had already gone days without his prescribed medication. "September 23 pa ang next hearing! Isang linggo na siyang walang gamot! Nahihirapan si Tatay Digong!" Go closed his speech by calling for prayers and unity, urging Filipinos to stand by Duterte until he is back home. "Please, lahat tayo, ipagdasal natin si Tatay Digong. Ipagdasal natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan."

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.