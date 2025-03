Sandoz conclut une entente d’approvisionnement et de fabrication majeure

Sandoz signe une entente de 10 ans avec son partenaire Delpharm, un sous-traitant mondial en développement et fabrication de produits pharmaceutiques

L’entente permettra d’assurer un approvisionnement fiable en produits injectables stériles de qualité et abordables fabriqués au Canada

Grâce à cette décision, Sandoz consolide sa position de fournisseur #1 de produits injectables stériles auprès des hôpitaux canadiens

BOUCHERVILLE, Québec, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada, la référence dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires au Canada, a conclu une entente d’approvisionnement à long terme de 10 ans avec son partenaire Delpharm, un sous-traitant mondial en développement et fabrication de produits pharmaceutiques. Ce partenariat, en plus du soutien financier du Gouvernement du Canada, permettra à Delpharm de mettre en œuvre son plan de modernisation pour son usine de Boucherville.

Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada, affirme : « Presque chaque chirurgie mineure ou majeure au pays est réalisée avec au moins un médicament Sandoz fabriqué à Boucherville. C’est ainsi que nous poursuivons notre mission d’être un pionnier en matière d’accès pour les patients canadiens. »

Après l’achat par Delpharm de l’usine de Boucherville en 2022, Sandoz a conclu un partenariat exclusif avec l’entreprise afin de maintenir son approvisionnement d’injectables stériles pour les hôpitaux canadiens.

L’usine de Boucherville est considérée comme essentielle au réseau hospitalier canadien, car elle produit une gamme cruciale de molécules utilisées pour diverses procédures chirurgicales et dans plusieurs unités de soins intensifs. De plus, l’usine est responsable de produire 20 des 100 molécules les plus importantes au Canada, et possède la plus grande capacité de fabrication de narcotiques injectables au pays.

Le projet de modernisation consiste principalement à renouveler et à rénover les équipements de production et le laboratoire afin de créer une installation d’avant-garde. Au cours des prochaines années, le plan sera mis en œuvre en plusieurs phases afin de ne pas compromettre l’approvisionnement. Cette modernisation garantira non seulement la continuité dans l’atteinte des normes de qualité les plus élevées, mais aussi assurera le maintien d’une production locale à la fine pointe de la technologie pour les injectables stériles commercialisés par Sandoz Canada.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui n’offrent aucune garantie quant au rendement futur. Ces énoncés se fondent sur le point de vue et les hypothèses de la direction au moment de leur formulation en ce qui a trait à d’éventuels événements et aux rendements futurs de l’entreprise. Ces énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont voici quelques exemples non exhaustifs : les conditions économiques mondiales futures, les taux de change, les dispositions légales, les conditions du marché, l’activité des concurrents et d’autres facteurs indépendants de la volonté de Sandoz. Si un ou plusieurs de ces risques ou une ou plusieurs de ces incertitudes devaient se concrétiser, ou si une hypothèse sous-jacente devait se révéler fausse, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats attendus ou prédits. Tout énoncé prospectif n’est valable qu’à la date de sa formulation. Sandoz ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser publiquement ses énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

À propos de Sandoz Canada

Leader du marché canadien des médicaments non brevetés, Sandoz Canada offre plus de 700 médicaments génériques ou biosimilaires couvrant de multiples secteurs thérapeutiques, dont des anti-infectieux, des médicaments pour traiter les troubles cardiovasculaires et les troubles du système nerveux central, ainsi que des médicaments en immunologie et oncologie. En 2024, 56 millions d’ordonnances de médicaments Sandoz ont été délivrées au Canada (source : IQVIA Compuscript TRx). Sandoz Canada emploie 300 personnes partout au pays et à son siège social de Boucherville, au Québec. Il s’agit d’un partenaire de confiance des pharmaciens, des médecins et des hôpitaux, qui peuvent compter sur ses médicaments de qualité et son service exceptionnel, et qui s’engage à assurer la fiabilité de son approvisionnement. Pour en savoir plus sur Sandoz Canada, visitez le www.sandoz.ca/fr.

À propos de Sandoz AG

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) est la référence mondiale dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires grâce à sa stratégie de croissance axée sur sa mission d’être un pionnier en matière d’accès pour les patients. Sandoz réunit quelque 20 000 employés issus de plus de 100 nationalités différentes. Ensemble, ils fournissent des médicaments à près de 800 millions de patients à l’échelle mondiale, générant des économies substantielles pour les systèmes de santé et d’immenses retombées pour la société dans son ensemble. Sandoz possède un impressionnant portfolio comptant plus de 1 500 produits pour un éventail de maladies allant du rhume au cancer. L’entreprise, dont le siège social est à Bâle, en Suisse, possède une longue tradition d’excellence qui remonte à 1886. Son histoire est jalonnée d’innovations, notamment la mise au point du Calcium Sandoz en 1929, de la première pénicilline orale du monde en 1951 et du premier médicament biosimilaire de l’histoire en 2006. En 2023, la société a réalisé des ventes totales s’élevant à 9,6 milliards de dollars américains.

Personne-ressource pour les médias Sophie Levasseur

Chef, Communications corporatives

sophie-1.levasseur@sandoz.com

+1 263 788-3835 Suivez Sandoz sur les réseaux sociaux LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sandozcanada

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46860583-a539-4025-a530-29a72250b652/fr

Michel Robidoux Président et directeur général de Sandoz Canada

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.