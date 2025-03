Exterro und Integreon vereinen ihre Kräfte, um den Goldstandard für verwaltete E-Discovery- und Dokumentenprüfungslösungen zu liefern

Die Partnerschaft kombiniert eine preisgekrönte Software-Suite für Datenrisikomanagement und E-Discovery mit erstklassigen Dienstleistungen für die Datenermittlung und Dokumentenprüfung.

FRISCO, Texas und AUSTIN, Texas, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement für E-Discovery-, digitale Forensik- und Datenschutz-, Sicherheits- und Governance-Experten, und Integreon, ein weltweit führender Anbieter von technologiegestützten Rechtslösungen, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Bereitstellung von Managed E-Discovery- und Dokumentenprüfungsdiensten bekannt.

Gemeinsam bieten die beiden Branchenführer Unternehmenskunden nun eine erstklassige verwaltete E-Discovery-Lösung, die die innovative Software von Exterro mit der umfassenden Expertise von Integreon im Bereich der verwalteten Dokumentenprüfung kombiniert. Durch die Nutzung einer umfassenden Lösung von Exterro und Integreon können Organisationen Risiken effektiv managen und gleichzeitig die Effizienz, Kosteneffektivität und Rechtssicherheit in ihren E-Discovery- und Dokumentenprüfungsprozessen verbessern.

Für Organisationen, die in mehrere Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind, vervielfacht die Single-Instance-Speicherlösung von Exterro die Einsparungen, da Dokumente nur einmal überprüft und für eine beliebige Anzahl von Fällen genutzt werden können. Durch die Nutzung der verwalteten E-Discovery-Lösung von Exterro und Integreon profitieren Unternehmenskunden von:

Kostensenkung und Effizienz: Minimieren Sie Ausgaben durch die Konsolidierung von Anbietern und optimieren Sie gleichzeitig die rechtlichen Arbeitsabläufe, um die Produktivität zu steigern.

Minimieren Sie Ausgaben durch die Konsolidierung von Anbietern und optimieren Sie gleichzeitig die rechtlichen Arbeitsabläufe, um die Produktivität zu steigern. Risikominderung und Compliance: Sorgen Sie für eine vertretbare, branchenführende Compliance bei Rechtsstreitigkeiten, behördlichen Reaktionen und internen Untersuchungen und reduzieren Sie so rechtliche Risiken und potenzielle Bußgelder.

Sorgen Sie für eine vertretbare, branchenführende Compliance bei Rechtsstreitigkeiten, behördlichen Reaktionen und internen Untersuchungen und reduzieren Sie so rechtliche Risiken und potenzielle Bußgelder. Verbesserte Genauigkeit und Geschwindigkeit: Verbessern Sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Datenverarbeitung, um schnellere und fundiertere rechtliche Entscheidungen zu ermöglichen.

Verbessern Sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Datenverarbeitung, um schnellere und fundiertere rechtliche Entscheidungen zu ermöglichen. Vereinfachte Verwaltung: Vermeiden Sie die Komplexität, die mit der Verwaltung mehrerer Software- und Serviceanbieter einhergeht, mit einer vollständig integrierten Lösung.

„Angesichts des exponentiellen Wachstums elektronisch gespeicherter Informationen und der sich weiterentwickelnden staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften müssen Organisationen bei der Risikobewältigung proaktiver denn je sein – einschließlich Cyber-Bedrohungen, Einhaltung von Vorschriften, Datenschutz und rechtlicher Risiken“, so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. „Durch die Kombination der Spitzentechnologie von Exterro mit den bewährten Expertendienstleistungen von Integreon können Organisationen diese Risiken effektiv erkennen, analysieren und sich vor ihnen schützen und so aufkommenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus sein.“

Die KI-gesteuerte Technologie von Exterro wird kontinuierlich weiterentwickelt und bietet intelligentere, umsetzbare Erkenntnisse und Automatisierung, die vielen Wettbewerbern fehlt. In Kombination mit dem globalen Team von Rechtsexperten von Integreon profitieren Organisationen von einem einzigartig skalierbaren und vertretbaren E-Discovery-Rahmen, der auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

„Unsere Kunden benötigen ausgefeilte, technologiegestützte Lösungen, um den sich wandelnden Anforderungen von Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und der Einhaltung von Vorschriften gerecht zu werden“, fügte Phil Goodin, Executive Vice President, Litigation Services bei Integreon, hinzu. „Dieser ganzheitliche Ansatz positioniert Exterro und Integreon als Goldstandard für verwaltete E-Discovery- und Dokumentenprüfungsdienste und bietet eine integrierte Lösung, die überlegene Ergebnisse gewährleistet und gleichzeitig die Belastung der internen Rechtsabteilungen reduziert.“

Über Exterro

Exterro bietet Organisationen eine umfassende Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und -verwaltung sowie digitale Forensik, um Datenrisiken zu managen. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro Unternehmen unkomplizierte Lösungen, um ihre Daten zu analysieren und schnell handeln zu können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

Über Integreon

Integreon ist ein renommierter, globaler Anbieter von ausgelagerten Lösungen in den Bereichen Recht, Kreativität und Wirtschaft für Unternehmen und Anwaltskanzleien, die ihre Fähigkeiten erweitern und ihre Leistung steigern möchten. Die über 4.000 Fachkräfte des Unternehmens bieten fachkundige Unterstützung in einer Reihe von verwalteten Diensten – von kreativem Design, Inhaltsbereitstellung und administrativer Unterstützung bis hin zu Rechts- und Compliance-Fragen. Mit globalen Lieferzentren auf drei Kontinenten bietet Integreon einen Rund-um-die-Uhr-Service in über 70 Sprachen und ist dem Erfolg seiner Kunden zutiefst verpflichtet. Das Unternehmen liefert stets innovative, technologiebasierte Lösungen, die die Agilität und Effizienz verbessern und so die Unternehmensleistung steigern. Integreon gehört EagleTree Capital, einer führenden Private-Equity-Firma für den Mittelstand mit Sitz in New York, die ein verwaltetes Vermögen von über 5 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Weitere Informationen über das Dienstleistungsangebot von Integreon erhalten Sie per E-Mail an info@integreon.com, auf www.integreon.com und auf: LinkedIn, X und Facebook.

Pressekontakt:

Für Exterro

Hazel Ramirez

hazel@plat4orm.com

570-975-9261

Für Integreon

Meg McEvoy

meg@limelightgrowth.com

434-409-0050

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.