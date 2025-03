L’administration Trump menace les chercheuses et chercheurs canadiens

OTTAWA, Ontario, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) lance un avertissement : l’administration Trump mine l’intégrité et l’indépendance de la recherche académique menée au Canada.

Les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur des projets financés en tout ou en partie par des agences fédérales américaines ont reçu un long questionnaire permettant de déterminer de quelle façon leur travail s’aligne sur les visées politiques de l’administration Trump.

Dans ce questionnaire, on demande aux chercheuses et chercheurs canadiens de confirmer que leur travail :

ne comprend pas de composante sur le climat ou la « justice environnementale »

ne contient aucun élément portant sur la diversité, l’équité et l’inclusion

ne souscrit pas à « l’idéologie de genre »

accroît l’influence des États-Unis à travers le monde

De plus, le questionnaire demande si l’établissement de la chercheuse ou du chercheur a une politique qui empêche la collaboration avec des groupes dont les activités sont contraires aux intérêts du gouvernement américain et qui fait obstacle aux partenariats avec des « partis communistes, socialistes ou totalitaires ».

« Nos établissements d’enseignement ainsi que le gouvernement fédéral doivent s’opposer le plus fermement possible à cette tentative flagrante d’ingérence dans la recherche académique qui bafoue la liberté académique, a déclaré le directeur général de l’ACPPU, David Robinson. L’intégrité et l’indépendance de la recherche sont nécessaires pour protéger l’intérêt public. Nous devons affirmer haut et fort qu’il n’y a pas de place pour l’ingérence politique dans la recherche au Canada. »

David Robinson a également demandé avec insistance au gouvernement fédéral de prendre des mesures afin de protéger les chercheuses et chercheurs canadiens susceptibles de perdre leur financement en raison de mesures prises par le gouvernement des États-Unis.

« Nous ne pouvons tout simplement pas permettre à quelque gouvernement que ce soit de diriger la recherche de cette manière, a affirmé M. Robinson. Face aux menaces de l’administration Trump, nous avons besoin d’une solution élaborée au Canada. Ottawa doit y prendre part afin de s’assurer que la recherche vitale menacée par les États-Unis est adéquatement financée et soutenue. »

L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université est la voix à l’échelle nationale de 72 000 membres du personnel académique et professionnel dans plus de 125 universités et collèges.

Elizabeth Berman

Association canadienne des professeures et professeurs d’université

media@caut.ca

613-400-1633

