Kongres EAACI 2025 - Mengatasi Sempadan Baru dalam Alergi, Asma, dan Imunologi Klinikal: Mengintegrasikan Kesihatan Planet untuk Masa Depan yang Lestari

ZURICH, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akademi Alergi dan Imunologi Klinikal Eropah (EAACI) dengan bangganya mempersembahkan Kongres EAACI 2025, yang dijadualkan untuk berlangsung pada 13-16 Jun di Glasgow, United Kingdom. Tema tahun ini, "Mengatasi Sempadan dalam Alergi, Asma dan Imunologi Klinikal: Mengintegrasikan Kesihatan Planet untuk Masa Depan yang Lestari," menyerlahkan hubungan kritikal antara perubahan alam sekitar dan penyakit alahan.

Kecemerlangan Saintifik dan Kerjasama Global

Menghimpunkan pakar terkemuka dari seluruh dunia, Kongres EAACI 2025 merupakan acara utama untuk rangkaian perhubungan dan kerjasama dalam alahan dan imunologi. Perwakilan boleh mengharapkan pembentangan penyelidikan yang canggih, sesi interaktif dan peluang yang tidak ternilai untuk berhubung dengan rakan sebaya yang membentuk masa depan bidang tersebut. Kunjungi program saintifik untuk mengetahui lebih lanjut.

Butiran Tempat Premier & Pendaftaran

Kongres tersebut akan dianjurkan di Scottish Event Campus (SEC), pusat persidangan dan pameran bersepadu terbesar di UK. Terletak di tengah-tengah Glasgow, SEC menawarkan kemudahan terkini dan suasana yang menarik untuk pertukaran saintifik.

Glasgow, sebuah bandar yang meriah di tebing Sungai Clyde, terkenal dengan seni bina yang menarik, latar seni kontemporari dan tempat muzik yang terkenal menyediakan persekitaran yang sempurna untuk acara mercu tanda ini.

Yuran pendaftaran standard tersedia sehingga 18 April dengan kadar yang disesuaikan untuk ahli EAACI, bukan ahli, senior, junior, pelajar, jururawat dan juruteknik makmal—memastikan kebolehaksesan untuk semua profesional dalam bidang tersebut.

Aktiviti Industri & Pameran

Kongres EAACI 2025 menawarkan platform eksklusif untuk pemimpin industri mempamerkan inovasi dalam alahan dan imunologi. Kawasan pameran akan menampilkan produk dan terapi termaju, memupuk interaksi antara perwakilan dan rakan kongsi industri melalui persembahan dinamik dan aktiviti yang menarik.

Sorotan Khas: Allergy Run 2025

Allergy Run 2025, ciri menarik kongres tersebut merupakan acara komuniti yang mempromosikan kesedaran tentang alahan, asma dan imunologi sambil menggalakkan gaya hidup sihat. Nantikan butiran tentang cara untuk mengambil bahagian!

Pendaftaran & Maklumat Lanjut

Layari tapak web Kongres EAACI 2025 untuk meneroka program penuh dan mendapatkan tempat anda. Ikuti EAACI di media sosial untuk kemas kini terkini.

Perihal EAACI

Akademi Alergi dan Imunologi Klinikal Eropah (EAACI) merupakan organisasi profesional terkemuka yang berdedikasi untuk kecemerlangan dalam alahan dan imunologi. Ketahui lebih lanjut di https://eaaci.org.

Hubungi: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

