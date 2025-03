2025年度EAACI会議 - アレルギー、喘息、臨床免疫学の境界を打破する: 持続可能な未来のために地球の健康を統合する

チューリッヒ発, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧州アレルギー・臨床免疫学会 (European Academy of Allergy and Clinical Immunology: EAACI) は、2025年度EAACI会議 (EAACI Congress 2025) を英国グラスゴーで6月13日~16日に開催することを正式に発表した。 「アレルギー、喘息、臨床免疫学の境界を打破する: 持続可能な未来のために地球の健康を統合する (Breaking Boundaries in Allergy, Asthma, and Clinical Immunology: Integrating Planetary Health for a Sustainable Future)」という今年のテーマでは、環境の変化とアレルギー疾患との重大な関連性に注目する。

科学的卓越とグローバルなコラボレーション

世界中から一流の専門家が集まる2025年度EAACI会議は、アレルギー・免疫学におけるネットワーキングとコラボレーションのための最前線のイベントだ。 参加者は、最先端の研究発表、インタラクティブなセッション、そしてこの分野の未来を形成する同僚達との貴重な交流の機会を期待できる。 詳細については科学プログラムを参照されたい。

会場の魅力と登録情報

同会議は、英国最大の総合会議・展示センターであるスコティッシュ・イベント・キャンパス (Scottish Event Campus: SEC) で開催される。 グラスゴーの中心部に位置するSECは、最先端の設備と科学交流のための理想的な環境を提供する。

クライド川沿いに広がる活気あふれる街グラスゴーは、印象的な建築物や現代アートシーン、著名な音楽会場で知られ、今回の画期的なイベントにふさわしい舞台となる。

EAACI会員、非会員、シニア、ジュニア、学生、看護師、検査技師など、この分野に関わるあらゆる専門家が参加しやすいよう、4月18日まで標準料金で登録可能だ。

業界活動と展示会

2025年度EAACI会議は、業界のリーダーたちがアレルギー・免疫学のイノベーションを紹介する特別なプラットフォームを提供する。 展示エリアでは最先端の製品や治療法を紹介し、ダイナミックなプレゼンテーションや参画意識が高まるアクティビティを通じて、参加者と業界パートナーとの交流を促進する。

特別ハイライト: 2025年度アレルギー・ラン (Allergy Run 2025)

本会議のエキサイティングなイベントとして、アレルギー、喘息、免疫学に対する認識を高め、健康的なライフスタイルを奨励するコミュニティイベント、「2025年度アレルギー・ラン」も開催される。 参加方法の詳細については後日発表する。

参加登録、詳細情報

プログラムの詳細や参加登録については、2025年度EAACI会議のウェブサイトを閲覧されたい。 最新情報については、EAACIのソーシャルメディアをフォローされたい。

EAACIについて

欧州アレルギー・臨床免疫学会は、アレルギー・免疫学の卓越性を追求する主要な専門組織である。 詳しくは、詳しくは、https://eaaci.orgを参照されたい。

問い合わせ先: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f65a77-9d14-450a-ae0f-52c3f689ffb4

EAACI Congress 2025 banner EAACI Congress 2025 banner

