新报告揭示气候融资失败，呼吁紧急投资迁移解决方案

伦敦, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天,气候脆弱论坛 (CVF) 和 Henley & Partners 发布了一份开创性气候融资报告,揭示了在支持紧急气候行动方面资金的不足,并探讨了投资迁移如何为全球最脆弱国家的气候韧性解锁重要资源。

气候脆弱论坛是一个由 70 个气候脆弱国家组成的国际组织,代表着 17.5 亿人——约占全球人口的 20%。尽管这些国家的温室气体排放量仅占全球的 6%,但却面临着气候崩溃带来的最严峻影响。 到 2030 年,这些国家预计每年需要约 5,000 亿美元来资助气候行动、发展和自然保护。

气候脆弱论坛秘书长、马尔代夫前总统 Mohamed Nasheed 在《投资入籍:政府可持续气候融资》报告中指出,全球气候融资仍然缓慢、限制重重,并且对最需要资金的国家和群体来说,仍然难以获取。 “在富裕国家延迟气候行动和兑现资金承诺的同时,前线国家被迫为生存而斗争。 国际金融体系令我们失望,我们需要大胆的解决方案来改变气候融资的权力格局。 在过去的二十年中,气候影响已经使气候脆弱论坛 (CVF) 国家损失了 20% 的潜在 GDP 增长。 我们不能依赖工业化国家的慈善救助。 我们迫切需要采取措施,确保能够获得直接和即时的气候融资。”

动员私人资本以增强气候韧性

通过全球领先的国际政府咨询业务,Henley & Partners 一直为各国提供关于投资型居留和公民身份计划开发、实施和管理的战略咨询服务。 迄今为止,该公司已在许多国家促成了超过 150 亿美元的外商直接投资。 其最新倡议促成了首个与气候相关的公民身份投资计划的设立——瑙鲁经济与气候韧性公民身份计划。

在报告中,尊敬的瑙鲁共和国总统、国会议员 David W.R. Adeang 阁下表示:“我们的计划为关键的韧性倡议提供资金——涉及方面包括海岸加固、现代化水资源管理和可持续食品生产。 类似的模式在格林纳达和安提瓜和巴布达等小岛屿国家增强了气候韧性,但瑙鲁的计划是首个将气候适应置于核心的计划。 我们针对海平面上升采取的创新措施可以帮助制定全球韧性战略。”

根据联合国的数据,小岛屿发展中国家 (SIDS) 在过去五十年中遭受了 1,530 亿美元的气候相关损失,尽管它们的碳排放量仅占全球总量的不到 1%,而 340 亿美元的气候适应资金缺口进一步加剧了这些国家的财政负担。 除了这些挑战之外,70% 的小岛屿发展中国家的债务水平已超出可持续范围,而在 2011 年至 2022 期间,这些地区因气候灾害造成的损失更是激增了 90%。

Henley & Partners 首席执行官 Juerg Steffen 博士表示:“通过动员国际投资,我们可以为气候韧性项目提供即时的非债务融资,为脆弱国家提供至关重要的财政救助,同时使投资者能够支持全球气候行动。 重新思考私人财富和资本与公共融资需求的交集,是弥合气候融资缺口的关键。”

从主权债务到主权股本

该报告概述了如何构建投资移民计划,以创建投资移民韧性基金 (IMRF),将私人资本引导至关键的气候韧性项目,而不增加国家债务。 通过将这些项目与自然资本捐赠信托相结合,各国可以确保可持续的收入来源,以资助海岸保护、碳抵消倡议和蓝色经济的扩展。 这种方法的成功典范包括利用蓝色债券、生态旅游和碳信用市场为气候适应和经济多样化筹集资金。

Henley & Partners 首席经济学家 Jean Paul Fabri 解释说:“有效的投资移民韧性基金将像主权财富基金运作,旨在减轻经济波动,资助长期可持续发展倡议,并为应对气候和经济挑战提供财政缓冲。 然而,它们与传统模式的不同之处在于将气候融资、风险管理和经济发展纳入其治理结构。”

气候脆弱论坛董事及 CVF-V20 Secretariat V20 财务顾问 Sara Jane Ahmed 强调:“长期以来,气候脆弱国家被告知要适应、应对和忍耐——仿佛韧性仅仅是意志的体现,而非投资的结果。 通过资助气候韧性,世界不仅是在援助面临风险的国家——还在解锁市场、加强经济并塑造共同的未来。 未来不属于那些等待的人,而是那些勇于建设未来的人。”

