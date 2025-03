新報告揭露氣候融資並未成功，呼籲緊急採取投資移民解決方案

倫敦, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天 Climate Vulnerable Forum(氣候脆弱性論壇,簡稱 CVF)及 Henley & Partners 發表突破性的氣候融資報告,重點指出對緊急氣候行動所進行的融資並未成功,且探討投資移民如何能為世界上面對最大危機的國家和地區釋放重要資源,以提高氣候適應能力。

CVF 是一個由 70 個氣候弱勢國家組成的國際機構,代表著 17.5 億人(即全球 20% 人口),他們僅佔全球排放量的 6%,但卻面對著氣候崩潰最嚴重的影響。 到 2030 年,這些國家或地區每年將需要大約 5,000 億美元來支持氣候行動、發展和對大自然的保護。

CVF 秘書長及前馬爾代夫總統 Mohamed Nasheed 表示, Citizenship by Investment: Sustainable Climate Finance for Governments(通過投資取得公民權:為政府帶來可持續的氣候融資)報告指出,全球氣候融資活動依然緩慢及受到制肘,最有需要的國家大部分無法獲得資金。 「富裕國家推遲對氣候行動和融資的承諾,站在前線的國家和地區卻在苦苦掙扎求存。 國際金融體系令人失望,我們需要勇敢果斷的解決方案來改變氣候融資的權力平衡。 在過去二十年間,由於氣候造成的影響,CVF 國家在本地生產總值 (GDP) 方面已損失了 20% 的潛在增長。 我們不能再倚賴工業化國家的施予, 必需要有緊急的措施,確保可以直接和即時取得氣候融資。」

調動私人資本提高氣候適應力

Henley & Partners 透過其全球領先的國際政府諮詢業務,一直為各國提供策略諮詢服務,針對以投資為基礎的居留權及公民身份計劃之發展、實施和管理。 時至今日,該公司已在多個國家促成價值逾 150 億美元的海外直接投資。 它最近期的措施促成了第一個氣候相關公民權投資計劃-瑙魯經濟與氣候韌性公民身份計劃 (Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program) -的面世。

瑙魯共和國總統暨國會議員 David W.R. Adeang 對報告作出評論:「我們的計劃為關鍵的適應能力措施提供資金,例如是鞏固海岸線,以至現代化的水源管理及可持續的食品生產等方面。 類似的模式加強了格林納達及安提瓜和巴布達等小型島國的氣候適應能力,但瑙魯是首個將適應氣候視為核心關鍵的國家。 本國因應海平面而實行的創新措施,有助制定氣候適應能力的全球策略。」

根據聯合國的數據顯示,小島嶼發展中國家 (Small Island Developing States,SIDS) 在過去半世紀以來,因氣候相關而造成達 1,530 億美元 的損失,佔全球的排放量卻不足 1%,而鑑於氣候適應能力的融資缺口達到 340 億美元,令這些國家的財政負擔進一步加劇。 除了面對這些挑戰以外,70% 小島嶼發展中國家的債務超越了可持續的水平,從 2011 至 2022 年間,這些地區因氣候災害而帶來的損失更飆升了 90% 。

Henley & Partners 行政總裁 Dr. Juerg Steffen 指出:「透過調動海外的投資,我們可以為氣候適應項目提供即時、非債務的融資,為弱勢國家提供關鍵的財務救生索,同時協助投資者可對全球氣候行動作出支持。 重新思考私募財富和資本如何與公共融資需要互相結合,是彌補氣候融資缺口的關鍵。」

從主權債務到主權權益

該報告概述了如何構建投資移民計劃來建立投資移民氣候復原能力基金 (Investment Migration Resilience Funds,簡稱 IMRF),將私人資本引領到關鍵的氣候復原能力項目,而不致增加國家債務。 通過將這些項目與自然資本捐贈信託結合,各國可以獲得可持續的收入來源,為海岸保護、碳補償計劃及擴展藍色經濟提供資金。 此方法的成功模式包括善用藍色債券、生態旅遊及自願減排量的市場,為氣候適應和經濟多元化創造資金。

Henley & Partners 的首席經濟師 Jean Paul Fabri 解釋:「氣候復原能力基金 (IMRF) 像主權財富基金般有效運作,旨在減少經濟波動、為長期可持續性的計劃提供資金,以及提供財務上的緩衝來應對氣候和經濟挑戰。 然而,它們與傳統模式的不同之處是將氣候融資、風險管理及經濟發展納入到管治之中。」

身兼 CVF 董事總經理及 CVF-V20 秘書處 V20 財務顧問的 Sara Jane Ahmed 強調:「長久以來,氣候弱勢國家一直被告知要去適應、面對和忍耐,彷彿適應能力只是關乎意志,而非投資問題。 透過為氣候適應能力提供資金,全球不只援助面對風險的國家或地區,還能夠釋放市場、鞏固經濟,並且塑造出一個共同的未來。 未來並非屬於等待的人,而是屬於勇敢果斷的建立者。」

