Laporan Baharu Mendedahkan Kegagalan Kewangan Iklim, Menyeru Penyelesaian Migrasi Pelaburan Segera

LONDON, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laporan kewangan iklim yang inovatif yang dikeluarkan hari ini oleh Climate Vulnerable Forum (CVF) dan Henley & Partners menyerlahkan kegagalan dalam membiayai tindakan iklim yang mendesak dan menerokai cara migrasi pelaburan dapat membuka sumber penting untuk ketahanan iklim di negara-negara yang paling berisiko di dunia.

CVF, sebuah organisasi antarabangsa yang terdiri daripada 70 negara yang terdedah kepada iklim yang mewakili 1.75 bilion orang — 20% daripada populasi global — menyumbang hanya 6% daripada pelepasan global namun menghadapi kesan kerosakan iklim yang paling teruk. Menjelang tahun 2030, negara-negara ini akan memerlukan anggaran USD 500 bilion setiap tahun untuk membiayai tindakan iklim, pembangunan dan pemeliharaan alam semula jadi.

Seperti yang dinyatakan oleh Setiausaha Agung CVF dan bekas Presiden Maldives, Mohamed Nasheed dalam laporan Citizenship by Investment: Sustainable Climate Finance for Governments, kewangan iklim global kekal lembap, terhad dan sebahagian besarnya tidak dapat diakses oleh mereka yang paling memerlukannya. “Sementara negara kaya menangguhkan tindakan iklim dan komitmen pendanaan, negara barisan hadapan terpaksa berjuang untuk terus hidup. Sistem kewangan antarabangsa mengecewakan kami dan kami memerlukan penyelesaian yang berani untuk mengalihkan keseimbangan kuasa dalam kewangan iklim. Sepanjang dua dekad yang lalu, negara CVF telah kehilangan 20% daripada potensi pertumbuhan KDNK mereka akibat kesan iklim. Kami tidak boleh bergantung kepada kebajikan daripada negara perindustrian. Inisiatif segera diperlukan untuk memastikan akses langsung dan segera kepada kewangan iklim.”

Menggerakkan modal swasta untuk daya tahan iklim

Melalui amalan nasihat kerajaan antarabangsa yang terkemuka di peringkat global, Henley & Partners telah menyediakan perundingan strategik kepada negara tentang pembangunan, pelaksanaan dan pengurusan program kediaman dan kewarganegaraan berasaskan pelaburan. Sehingga kini, firma tersebut telah memudahkan lebih daripada USD 15 bilion dalam pelaburan langsung asing di banyak negeri. Inisiatif syarikat baru-baru ini membawa kepada penubuhan program pelaburan kewarganegaraan berkaitan iklim yang pertama, Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program.

Mengulas laporan itu, TYT Yang Berhormat David W.R. Adeang, Ahli Parlimen., Presiden Republik Nauru, berkata “Program kami membiayai inisiatif daya tahan kritikal — daripada pengukuhan pantai kepada pengurusan air yang dimodenkan dan pengeluaran makanan yang mampan. Model serupa telah mengukuhkan daya tahan iklim di negara pulau kecil seperti Grenada, Antigua dan Barbuda tetapi Nauru merupakan negara pertama yang meletakkan penyesuaian iklim sebagai terasnya. Inovasi yang kami laksanakan terhadap kenaikan paras laut boleh membantu membentuk strategi global untuk ketahanan.”

Menurut PBB, Small Island Developing States (SIDS) telah mengalami kerugian berkaitan iklim sebanyak USD 153 bilion sepanjang lima dekad yang lalu, walaupun menyumbang kurang daripada 1% daripada pelepasan global. Beban kewangan ke atas negara-negara ini diburukkan lagi oleh jurang kewangan penyesuaian iklim sebanyak USD 34 bilion. Menggabungkan cabaran ini, 70% SIDS melebihi paras hutang yang mampan dan kerosakan akibat bencana iklim di wilayah ini telah meningkat sebanyak 90% dari tahun 2011 hingga 2022.

Dr. Juerg Steffen, Ketua Pegawai Eksekutif Henley & Partners, berkata "Dengan menggerakkan pelaburan antarabangsa, kami boleh menyediakan pembiayaan segera tanpa hutang untuk projek ketahanan iklim, menawarkan talian hayat kewangan yang penting untuk negara yang terdedah sambil membolehkan pelabur menyokong tindakan iklim global. Memikirkan semula cara kekayaan dan modal swasta bersilang dengan keperluan pembiayaan awam adalah kunci untuk merapatkan jurang kewangan iklim.”

Daripada hutang negara kepada ekuiti negara

Laporan tersebut menggariskan cara program migrasi pelaburan boleh distrukturkan untuk mewujudkan Investment Migration Resilience Funds (IMRF) yang menyalurkan modal swasta ke dalam projek ketahanan iklim kritikal tanpa meningkatkan hutang negara. Dengan menghubungkan program ini dengan amanah endowmen modal semula jadi, negara boleh mendapatkan aliran hasil yang mampan untuk membiayai perlindungan pantai, inisiatif mengimbangi karbon dan pengembangan ekonomi biru. Model yang berjaya dalam pendekatan ini termasuk memanfaatkan bon biru, eko-pelancongan dan pasaran kredit karbon untuk menjana dana bagi penyesuaian iklim dan kepelbagaian ekonomi.

Ketua Ekonomi Henley & Partners, Jean Paul Fabri, menerangkan cara "IMRF yang berkesan akan berfungsi seperti dana kekayaan negara, bertujuan untuk mengurangkan turun naik ekonomi, membiayai inisiatif kemampanan jangka panjang, dan menyediakan penampan kewangan terhadap cabaran iklim dan ekonomi. Walau bagaimanapun, mereka berbeza daripada model tradisional dengan memasukkan kewangan iklim, pengurusan risiko dan pembangunan ekonomi ke dalam tadbir urus mereka.”

"Untuk tempoh terlalu lama, negara yang terdedah kepada iklim telah diberitahu untuk menyesuaikan diri, mengatasi dan bertahan - seolah-olah daya tahan hanyalah tindakan kehendak, bukannya soal pelaburan," tegas Sara Jane Ahmed, Pengarah Urusan CVF dan Penasihat Kewangan V20 di Sekretariat CVF-V20. “Dengan membiayai daya tahan iklim, dunia bukan sekadar membantu negara berisiko — ia membuka pasaran, mengukuhkan ekonomi dan membentuk masa depan bersama. Masa depan bukan milik mereka yang menunggu tetapi milik mereka yang cukup berani untuk membinanya.”

