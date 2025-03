דו"ח חדש חושף כשלים במימון פרויקטים אקלימיים, וקורא ליצירת פתרונות דחופים עבור הגירת השקעות

לונדון, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

דו"ח מימון פרויקטים אקלימיים פורץ דרך, שפורסם בידי הפורום לפגיעות האקלים (CVF) ו-Henley & Partners, מדגיש את הכשלים במימון פעולות אקלימיות דחופות וחוקר כיצד הגירת השקעות יכולה לפתוח משאבים חיוניים לחוסן האקלים במדינות בעולם שנמצאות תחת הסיכון הגדול ביותר.

ה-CVF, ארגון בינלאומי המורכב מ-70 מדינות שפגיעות במיוחד לאקלים, ובהן מתגוררים 1.75 מיליארד בני אדם - 20% מאוכלוסיית העולם. למרות שהן אחראיות רק ל-6% מפליטות הגזים העולמיות, הן צריכות להתמודד עם ההשפעות הקשות ביותר של התמוטטות האקלים. עד שנת 2030, מדינות אלה יצטרכו כ-500 מיליארד דולר בשנה כדי לממן פעילות אקלימית, לפיתוח ושימור הטבע.

כפי שמציין מזכ"ל CVF ונשיא האיים המלדיביים לשעבר, מוחמד נאשיד (Mohamed Nasheed), בדו"ח אזרחות באמצעות השקעה: מימון אקלים בר קיימא לממשלות, מימון האקלים העולמי נותר איטי, מגביל ובעיקר לא נגיש למי שזקוק לו ביותר. "בעוד שמדינות עשירות מעכבות פעולות אקלימיות והתחייבויות למימון, מדינות קו החזית נותרות לבדן בקרב ההישרדות. המערכת הפיננסית הבינלאומית מכשילה אותנו, ואנו זקוקים לפתרונות נועזים כדי לשנות את מאזן הכוחות במימון הפעילות האקלימית. במהלך שני העשורים האחרונים, מדינות CVF כבר איבדו 20% מצמיחת התמ"ג הפוטנציאלית שלהן עקב השפעות האקלים. איננו יכולים להסתמך על צדקה ממדינות מתועשות. נחוצות יוזמות דחופות כדי להבטיח גישה ישירה ומיידית למימון הפעילות האקלימית".

גיוס הון פרטי לחוסן אקלימי

באמצעות משרד הייעוץ לתחום הממשל הבינלאומי המוביל שלה, Henley & Partners מספקת ייעוץ אסטרטגי למדינות בפיתוח, יישום וניהול של תוכניות מגורים ואזרחות מבוססות השקעה. עד כה, החברה סייעה להשקעות זרות ישירות בהיקף של למעלה מ-15 מיליארד דולר במדינות רבות. היוזמה האחרונה שלה הובילה להקמת התוכנית הראשונה להשקעה באזרחות הקשורה לאקלים, תוכנית האזרחות הכלכלית והאקלימית של נאורו.

בהתייחסותו לדו"ח, דיוויד וו.אר. אדיאנג (David W.R. Adeang), חבר פרלמנט ונשיא הרפובליקה של נאורו, אמר כי "התוכנית שלנו מממנת יוזמות חוסן קריטיות - מחיזוק החוף ועד ניהול מים מודרני וייצור מזון בר קיימא. מודלים דומים חיזקו את החוסן האקלימי במדינות אי קטנות כמו גרנדה ואנטיגואה וברבודה, אבל זה של נאורו הוא הראשון ששם את ההסתגלות לתנאי האקלים בליבה. החידושים שאנו מיישמים נגד הים העולה יכולים לעזור לעצב אסטרטגיות חוסן עולמיות".

על פי האו"ם, מדינות איים קטנים מתפתחות (SIDS) סבלו מהפסדים הקשורים לאקלים בסך 153 מיליארד דולר בחמשת העשורים האחרונים, למרות שתרמו פחות מ-1% מהפליטות העולמיות, והנטל הפיננסי על מדינות אלה מחמיר עוד יותר על ידי פער מימון הסתגלות לאקלים בסך 34 מיליארד דולר. בנוסף לאתגרים אלה, 70% ממוות בעריסה עולים על רמות חוב בנות קיימא, ונזקי אסונות האקלים באזורים אלה זינקו ב-90% בין 2011 ל-2022.

ד"ר יורג סטפן (Dr. Juerg Steffen), מנכ"ל Henley & Partners, אומר "ניוד השקעות בינלאומיות יכול לספק מימון מיידי ללא חוב לפרויקטים של חוסן אקלימי, ולהציע גלגל הצלה פיננסי חיוני למדינות פגיעות תוך מתן אפשרות למשקיעים לתמוך בפעילות אקלימית גלובלית. חשיבה מחודשת על האופן שבו עושר והון פרטיים מצטלבים עם צורכי מימון ציבוריים היא המפתח לגשר על פער המימון האקלימי".

מחוב ריבוני להון עצמי ריבוני

הדו"ח מתאר כיצד ניתן לבנות תוכניות נדידת השקעות ליצירת קרנות חוסן לנדידת השקעות (IMRF) המתעלות הון פרטי לפרויקטי חוסן אקלימי קריטיים מבלי להגדיל את החוב הלאומי. על ידי קישור התוכניות הללו עם נאמנויות הון טבעי, מדינות יכולות להבטיח תזרימי הכנסה ברי קיימא למימון הגנת חופים, יוזמות לקיזוז פחמן והרחבת הכלכלה הכחולה. מודלים מוצלחים של גישה זו כוללים מינוף אג"ח כחולות, תיירות אקולוגית ושווקי אשראי פחמניים כדי לייצר כספים הסתגלות לאקלים וגיוון כלכלי.

הכלכלן הראשי של Henley &Partners, ז'אן פול פברי (Jean Paul Fabri), מסביר כיצד, "קרנות מטבע אפקטיביות יפעלו כמו קרנות עושר ריבוניות, שמטרתן להפחית תנודות כלכליות, לממן יוזמות קיימות ארוכות טווח ולספק כרית פיננסית נגד אתגרי אקלים וכלכלה. עם זאת, הם נבדלים מהמודלים המסורתיים בכך שהם משלבים מימון אקלים, ניהול סיכונים ופיתוח כלכלי בממשל שלהם".

"במשך זמן רב מדי, נאמר למדינות פגיעות אקלים להסתגל, להתמודד ולהחזיק מעמד - כאילו חוסן הוא רק מעשה של רצון, ולא עניין של השקעה", מתעקשת שרה ג'יין אחמד (Sara Jane Ahmed), מנכ"לית CVF ויועצת פיננסית V20 במזכירות CVF-V20. "על ידי מימון חוסן אקלימי, העולם לא רק מסייע למדינות בסיכון - הוא פותח שווקים, מחזק כלכלות ומעצב עתיד משותף. העתיד אינו שייך לאלה שמחכים, אלא לאלה הנועזים מספיק כדי לבנות אותו".

