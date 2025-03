Un nuevo informe expone las fallas del financiamiento climático y pide soluciones urgentes para la migración de inversiones

LONDRES, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un innovador informe sobre el financiamiento climático, publicado hoy por el Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF, por sus siglas en inglés) y Henley & Partners, pone de manifiesto las deficiencias de financiamiento de la acción climática urgente y explora cómo la migración de inversiones puede desbloquear recursos vitales para la resiliencia climática en las naciones con mayor riesgo del mundo.

El CVF, una organización internacional integrada por 70 países vulnerables al clima que representan a 1.750 millones de personas, el 20 % de la población mundial, representa solo el 6 % de las emisiones mundiales y, sin embargo, afronta los efectos más graves del colapso climático. En 2030, estos países necesitarán aproximadamente 500.000 millones de dólares anuales para financiar la acción por el clima, el desarrollo y la preservación de la naturaleza.

Como señala el secretario general del CVF y expresidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, en el informe Inversión ciudadana: financiamiento climático sostenible para los gobiernos, el financiamiento climático mundial sigue siendo lento, restrictivo y en gran medida inaccesible para quienes más lo necesitan. “Mientras las naciones ricas retrasan la acción climática y los compromisos de financiamiento, los países en primera línea luchan por sobrevivir. El sistema financiero internacional nos está fallando y necesitamos soluciones audaces para cambiar el equilibrio de poder en el financiamiento climático. En las dos últimas décadas, los países del CVF ya han perdido el 20 % de su crecimiento potencial del PBI debido a los impactos climáticos. No podemos depender de la caridad de las naciones industrializadas. Se necesitan iniciativas urgentes para garantizar un acceso directo e inmediato al financiamiento climático”.

Movilizar capital privado para lograr resiliencia climática

A través de su práctica de asesoramiento gubernamental internacional, líder en todo el mundo, Henley & Partners ha estado proporcionando consultoría estratégica a diferentes países sobre cómo desarrollar, aplicar y gestionar programas de residencia y ciudadanía basados en la inversión. Hasta el momento, la empresa ha facilitado más de 15.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas en muchos estados. Su iniciativa más reciente permitió que se estableciera el primer programa de inversión ciudadana relacionado con el clima, el Programa de Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru.

Al comentar el informe, su Excelencia el Honorable David W.R. Adeang, miembro del parlamento, presidente de la República de Nauru, afirmó: “Nuestro programa financia iniciativas críticas de resiliencia, desde el refuerzo de las costas hasta la modernización de la gestión del agua y la producción sostenible de alimentos. Modelos similares han reforzado la resiliencia climática en pequeños Estados insulares como Granada y Antigua y Barbuda, pero el modelo de Nauru es el primero que sitúa la adaptación climática como elemento fundamental. Las innovaciones que pongamos en práctica contra la subida del nivel del mar pueden ayudar a generar estrategias de resiliencia a nivel mundial”.

Según la ONU, los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) han sufrido 153.000 millones de dólares en pérdidas relacionadas con el clima en las últimas cinco décadas, a pesar de contribuir con menos del 1 % de las emisiones mundiales, y la carga financiera que soportan estas naciones se ve agravada por un déficit de financiación para la adaptación al clima de 34.000 millones de dólares. Para agravar estos desafíos, el 70 % de los PEID superan los niveles sostenibles de deuda, y los daños por desastres climáticos en estas regiones han aumentado un 90 % entre 2011 y 2022.

El Dr. Juerg Steffen, director ejecutivo de Henley & Partners, declaró: “Al movilizar la inversión internacional, podemos proporcionar financiamiento inmediato y sin deuda para proyectos de resiliencia climática, ofreciendo un salvavidas financiero vital para las naciones vulnerables, a la vez que permitimos a los inversores apoyar la acción climática a nivel mundial. Reconsiderar cómo se relacionan la riqueza y el capital privado con las necesidades de financiamiento público es clave para salvar la brecha del financiamiento climático”.

De la deuda soberana al capital soberano

En el informe se describe cómo pueden estructurarse los programas de migración de inversiones para crear fondos de migración de inversiones para la resiliencia (IMRF, por sus siglas en inglés) que canalicen el capital privado hacia proyectos críticos de resiliencia climática sin aumentar la deuda nacional. Al vincular estos programas con fideicomisos de dotación de capital natural, los países pueden asegurarse flujos de ingresos sostenibles para financiar la protección de las costas, las iniciativas de compensación de emisiones de carbono y la expansión de la economía azul. Los modelos de éxito de este enfoque incluyen: el aprovechamiento de los bonos azules, el ecoturismo y los mercados de créditos de carbono para generar fondos y destinarlos a la adaptación al clima y la diversificación económica.

El economista jefe de Henley & Partners, Jean Paul Fabri explica de qué manera “los IMRF eficaces funcionarán como fondos soberanos, destinados a reducir las fluctuaciones económicas, financiar iniciativas de sostenibilidad a largo plazo y proporcionar una reserva financiera para afrontar los desafíos climáticos y económicos”. Sin embargo, difieren de los modelos tradicionales al incorporar a su gobernanza el financiamiento climático, la gestión de riesgos y el desarrollo económico”.

“Durante demasiado tiempo, a las naciones vulnerables al clima se les ha dicho que se adapten, que hagan frente y que resistan, como si la resiliencia fuera simplemente un acto de voluntad, en lugar de una cuestión de inversión”, insistió Sara Jane Ahmed, directora ejecutiva del CVF y asesora financiera del V20 en la Secretaría del CVF-V20. “Al financiar la resiliencia climática, el mundo no solo ayuda a las naciones en riesgo, sino que desbloquea mercados, fortalece economías y da forma a un futuro compartido. El futuro no pertenece a quienes esperan, sino a quienes se atreven a construirlo”.

