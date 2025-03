Folk Maritime הופכת לחברה הראשונה במזרח התיכון, המפעילה צי מכולות יבשות, שפורסת את טכנולוגיית המכולה החכמה של ORBCOMM®

רושל פארק, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ORBCOMM, ספקית פתרונות הנראות הגדולה בעולם עבור מכולות יבשות ומכולות קירור, הודיעה כי Folk Maritime Services Companyבחרה בטכנולוגיית ניטור המכולות החכמה של ORBCOMM כדי לאפשר נראות מקצה לקצה של כל שרשרת האספקה, ​​כמו גם הגנה משופרת על המטען, עבור כל צי המכולות שלה.

שותפות זו תהפוך את Folk Maritime - ספקית שירותי אוניות אספקה קטנות וספינות אזוריות מערב הסעודית - לחברה הראשונה המציעה קו שילוח מכולות מהמזרח התיכון הפורסת צי מכולות יבשות חכם, ומציגה את מסירותה למיקום בחזית החדשנות הדיגיטלית.

"אנחנו תמיד מחפשים לדחוף את הגבולות של מה שאפשרי. הטכנולוגיה של ORBCOMM תאפשר לנו להמשיך לשלב דיגיטליזציה בפעולות השילוח שלנו כדי שנוכל לפתור בעיות לוגיסטיות, למטב את המעקב אחר משלוחים ולשפר את שלמות המטען וההגנה שלנו", אומר מוחמד באדווי (Mohamed Badawi), מנהל התפעול הראשי של Folk Maritime. "בנוסף, נוכל לשפר את הקיימות הסביבתית - המושרשת עמוק ב-DNA שלנו - באמצעות מיטוב של הפעולות, הניתוב וניצול הנכסים כדי להפחית את השימוש באנרגיה ופליטת פחמן".

טכנולוגיית ניטור המכולה היבשה של ORBCOMM מספקת דיווחי מיקום נוכחיים והיסטוריים כדי לסייע לקווי הספנות להגדיל את נראות הנכסים, לייעל את התפעול, לחזק את הקיימות, להודיע ​​על שינויי נתיב ועוד. Folk Maritime יכולה כעת להשתמש בחיישני דלתות כדי לחזק את אבטחת המכולה וזאת על ידי קבלת התראות כאשר דלתות נפתחות או נסגרות, וזה יכול לאפשר לחברה להגיב במהירות כדי למנוע נזק פוטנציאלי למטען או גניבתו. פתרון זה יאפשר ל-Folk Maritime לעקוב אחר נכסים ומטענים לאורך שרשרת האספקה, ולספק רמות נראות גבוהות יותר ללקוחות שלה.

עבור כריסטיאן אלרד (Christian Allred), המנהל המסחרי הראשי של ORBCOMM, ההשתתפות בפריסה החכמה הראשונה של מכולות יבשות במזרח התיכון הוא כבוד. "Folk Maritime מעוררת השראה, לאחר שהשיקה את פעילותה בפברואר 2024 וכבר הראתה מסירות עצומה לדיגיטליזציה של שרשרת האספקה", אמר אלרד.

"שיתוף הפעולה הזה מחזק את מעמדנו כמובילי התעשייה בפתרונות חכמים למשלוח מכולות. אנו נרגשים לראות כיצד הלקוחות שלנו, והתעשייה הימית בכלל, ממשיכים להשתמש בפתרונות שלנו כדי ליצור שרשרת אספקה ​​ברת קיימא יעילה יותר".

עם 30 שנה של חדשנות IoT תעשייתית, ORBCOMM היא הספקית הגדולה בעולם של פתרונות עבור מכולות יבשות ומכולות קירור. מאז 2007, ORBCOMM סייעה ללקוחות לעקוב ולנטר 600,000 מכולות קירור ושלחה יותר ממיליון התקני מכולות יבשות בשנת 2024 בלבד.

אודות ORBCOMM

ORBCOMM היא חלוצה בטכנולוגיית IoT, המעצימה לקוחות עם תובנות לקבל החלטות מונחות נתונים המסייעות להם לייעל את פעילותם, למקסם את הרווחיות ולבנות עתיד בר-קיימא יותר. עם 30 שנות ניסיון ואחד מפורטפוליו הפתרונות המקיפים ביותר בתעשייה, ORBCOMM מאפשרת ניהול של למעלה ממיליון נכסים ברחבי העולם עבור בסיס לקוחות מגוון בתחומי התחבורה, שרשרת האספקה, ציוד כבד, ימי, משאבי טבע וממשל. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ORBCOMM מניעה את התפתחות התעשייה באמצעות כוחם של נתונים, בקרו באתר www.orbcomm.com.

אודות Maritime Folk

Folk Maritime Services Company, חברה שממומנת באמצעות קרן השקעות ציבורית, הוקמה בשנת 2023, במטרה לחבר נמלים אזוריים בצורה חלקה, ולזרז סחר ברחבי המזרח התיכון, תת היבשת ההודית ומזרח אפריקה.

המטרה האסטרטגית שלה תואמת את החזון של ערב הסעודית להפוך למרכז לוגיסטי עולמי, המדגיש את מעמדה המוביל של הממלכה במגזרי תעשייה רבים בעלי צמיחה גבוהה.

Folk Maritime , המציעה שירותי אוניות אספקה קטנות וספינות אזוריות, יוצרת נתיבי סחר חדשים ומספקת פתרונות שילוח מקצה לקצה, מחברת נתיבי שילוח מרכזיים במפרץ הערבי, בים האדום ובאזורים אחרים, על ידי אספקת שירותי לוגיסטיקה חסכוניים ויעילים המניעים צמיחה שמשנה את תמונת הסחר.

באמצעות פעילות אוניות אספקה ניטרליות, החברה מקשרת בצורה חלקה נמלים קטנים יותר למוקדים גדולים יותר, תוך שהיא מציעה פתרונות שילוח מקצה לקצה לבעלי המטען.

למידע נוסף – מדיה:

ORBCOMM media contact

Lina Paerez

SVP of Global Marketing and Communications

+1 613.875.1485

paerez.lina@orbcomm.com

Folk Maritime media contact

Raied Abuhimed

GM of Corporate Communication

+966552361122

rabuhimed@Folkmaritime.com

