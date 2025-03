Bitget מככבת בספרו של פרופסור אלכס נסימנטו מ-UCLA על בלוקצ'יין ואסימוני אבטחה

ויקטוריה, סיישל, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הוצגה במהדורה הרביעית של הספר The STO Financial Revolution מאת אלכס נסימנטו ( Alex Nascimento ), חוקר בלוקצ'יין מוביל ופרופסור ב-UCLA. הספר מספק הבנה מקיפה של טכנולוגיות הבלוקצ'יין, הקריפטוגרפיה וה-Web3, ומציע תובנות מעשיות לגבי גיוס כספים מתאי ותרחישי שימוש בעולם האמיתי עבור עסקים ומשקיעים.

מהדורה זו, שפותחה בשיתוף פעולה עם מומחים בתעשייה, מציגה מקרי בוחן מארגונים מובילים, כולל Bitget, DWF Labs, UNICEF, BTG Pactual ו-Polymath. הספר מדגיש התפתחויות מרכזיות בתחום הבלוקצ'יין ומראה כיצד פתרונות בלוקצ'יין ממירים את השוק הפיננסי העולמי. הספר אומץ בידי מספר מוסדות אקדמיים, כולל UCLA, כמשאב מרכזי לחינוך מקצוענים עתידיים עבור הכלכלה הדיגיטלית המתפתחת במהירות.

"השילוב של טכנולוגיית בלוקצ'יין ועקרונות Web3 במסגרות חינוכיות ברחבי העולם חיוני לטיפוח דור המצויד ביכולות לנווט בנוף דיגיטלי שהופך למבוזר יותר ויותר. על ידי מתן חסות ליוזמות לחינוך לבלוקצ'יין כמו ספר הלימוד שלנו, Bitget ממלאת תפקיד מכריע שמתקדם מעבר למסחר, והופכת לארכיטקטית של אוריינות טכנולוגית המבטיחה לעצב מחדש את ההבנה הבסיסית שלנו בכסף, משילות ואוטונומיות דיגיטלית", אמר אלכס נסימנטו, MA, MBA, הפקולטה לבלוקצ'יין ב-UCLA.

מקרה הבוחן של Bitget בספר מתמקד בתפקידה האסטרטגי באקו סיסטם של הבלוקצ'יין ובמאמציה לשפר את הגישה לכלים פיננסיים דיגיטליים. הפרק מתאר ​​כיצד Bitget תורמת לקידום האימוץ של בלוקצ'יין באמצעות פתרונות מעשיים ומאובטחים ומדגישה את היוזמות שלה בתחום ה-Web3. הוא מציע לקוראים מבט מקרוב על החידושים והפיתוחים שמיצבו את Bitget כשחקנית בולט בתעשיה הקריפטוגרפית.

מהדורה זו של The STO Financial Revolution כוללת מידע עדכני על ההתקדמות בשוק הבלוקצ'יין והמגמות המתפתחות, ולכן מדובר במשאב בעל ערך עבור אקדמאים, משקיעים ואנשי מקצוע בתעשייה ברחבי העולם. על ידי הצגת התרומות של Bitget, הספר מבסס עוד יותר את הרלוונטיות שלו כשהוא מציע תובנות מעשיות לגבי עתיד השוק הפיננסי הדיגיטלי והאקו סיסטם של הטוקניזציה.

"ההיכללות ב-The STO Financial Revolution, אחד הספרים המועדפים עלי, היא רגע משמעותי עבור Bitget", אמר ווגאר אוסי זייד (Vugar Usi Zade), מנהל תפעול ראשי ב-Bitget. "הכללה זו בספר היא אות כבוד עבורנו, והדגשת העמדה האיתנה והצמיחה המהירה של Bitget מתיישרת עם המטרות שלנו לדחוף את גבולות אימוץ הבלוקצ'יין. בעת שאנחנו ממשיכים לחדש ולהציע פתרונות קריפטוגרפים, התפקיד שלנו בקידום האקו סיסטם של Web3 הוא קשיח יותר מתמיד".

יציאת הספר מהווה נקודת התייחסות חשובה למי שמעוניין להעמיק את הבנתו בטכנולוגיית הבלוקצ'יין ובהשפעתה הגוברת על השווקים הפיננסיים. ההכרה של Bitget בפרסום זה מראה את הרלוונטיות שלה ואת ההשפעה הגוברת במגזר הבלוקצ'יין העולמי.

למידע נוסף על המהדורה הרביעית של The STO Financial Revolution, אנא בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3211028-7186-458c-b2b6-413205ad02de

