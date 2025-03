ビットゲット (Bitget) 、UCLAのアレックス・ナシメント (Alex Nascimento) 教授のブロックチェーンとSTOに関する書籍に掲載

セーシェル・ビクトリア発, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーである ビットゲットが、ブロックチェーン研究の第一人者でUCLA教授のアレックス・ナシメントによる『STO金融革命 (The STO Financial Revolution)』第4版に掲載された。 本書は、ブロックチェーン、暗号、Web3テクノロジーに関する包括的な理解を提供し、コンプライアンスに準拠した資金調達に関する実践的な洞察や企業や投資家にとっての実際の使用事例を提供している。

業界の専門家と連携して執筆された本号では、ビットゲット、DWFラボ (DWF Labs)、ユニセフ (UNICEF)、BTGパクチュアル (BTG Pactual)、ポリマス (Polymath) を含む主要組織のケーススタディを紹介している。 ブロックチェーン分野における重要な進展に焦点を当て、ブロックチェーンソリューションが世界の金融をどのように変革しつつあるかを示している。 本書は、急速に進化するデジタル経済における将来の専門家を教育するための重要なリソースとして、UCLAを含む複数の学術機関に採用されている。

「ブロックチェーン技術とWeb3の原則を世界中の教育フレームワークに統合することは、ますます分散化するデジタル環境をナビゲートする能力を備えた世代を育成するために不可欠です。 私たちの教科書のようなブロックチェーン教育イニシアチブを後援することにより、ビットゲットは、貨幣、ガバナンス、デジタル自治に対する私たちの基本的理解を再構築することを約束する技術のリテラシーのアーキテクトとなり、商取引を超えた重要な役割を果たします」とMA、MBA、UCLAブロックチェーン学部のアレックス・ナシメントは述べた。

本書におけるビットゲットのケーススタディは、ブロックチェーンエコシステムにおける同社の戦略的役割と、デジタル金融ツールへのアクセスを強化する取り組みに焦点を当てている。 また、ビットゲットが実用的で安全なソリューションを通じてブロックチェーンの採用の促進にどのように貢献しているかを概説し、Web3業界における取り組みを紹介している。 本書は、ビットゲットを暗号通貨業界の注目すべきプレーヤーとして位置づけた革新と発展について、読者に詳しく紹介している。

今回の『STO金融革命』には、ブロックチェーンの進歩や新たなトレンドに関する最新情報が含まれており、世界中の学者、投資家、業界専門家にとって貴重なリソースとなっている。 ビットゲットの取り組みが紹介されたことで、本書は、デジタル金融とトークン化されたエコシステムの未来に関する実践的な洞察を提供するという重要性をさらに確立している。

「私自身も愛読する『STO 金融革命』に掲載されたことは、ビットゲットにとって重要な瞬間です」とビットゲットの最高執行責任者であるヴガール・ウシ・ザデ (Vugar Uzi Zade)は語った。 「ビットゲットの確固たる姿勢と急成長が、ブロックチェーン導入の限界を押し広げるという当社の目標に一致していることが強調された本書に掲載されたことは、当社にとって名誉なことです。 当社は革新と暗号通貨ソリューションの提供を続けており、Web3エコシステムの発展における役割は、これまで以上に厳しさを増しています」

本書のリリースは、ブロックチェーン技術と金融市場への影響の拡大について理解を深めようとする人々にとって重要な参考資料となる。 本書でビットゲットが認められたことは、世界のブロックチェーン分野におけるビットゲットの重要性と影響力の拡大を示している。

『STO金融革命』の第4版の詳細については、こちらを閲覧されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş)(ボクシング金メダリスト)、 イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın)(バレーボール代表チーム)のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳細は以下にアクセスのこと:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道担当者向け問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わない。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。

この発表に関する写真はこちらで入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3211028-7186-458c-b2b6-413205ad02de

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.