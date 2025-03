Ascom von Cyberangriff betroffen

Baar (Schweiz), 17. März 2025

Am 16. März 2025 wurde ein Cyberangriff auf Ascoms technisches Ticketing System verübt. Andere IT-Systeme und Kundensysteme blieben davon unberührt und sind voll funktionsfähig. Das Kundengeschäft läuft wie gewohnt. Ermittlungen gegen solche Straftaten wurden umgehend eingeleitet und dauern an. Ascom arbeitet eng mit den zuständigen Behörden zusammen.



Eine Gruppe, die sich „Hellcat-Ransomware-Bande“ nennt, gab auf X (ehemals Twitter) bekannt, dass sie in die IT Infrastruktur von Ascom eingedrungen sei. Das Ascom IT Cybersecurity Team untersucht den Vorfall und hat das Ticketing System unmittelbar danach geschlossen. Das Ausmass des Angriffs zu ermitteln ist Teil der laufenden Untersuchungen.

Wie erwähnt, sind keine anderen IT-Systeme oder Kundensysteme vom Angriff betroffen. Die Geschäftstätigkeit läuft wie gewohnt. Präventive Massnahmen von Kunden und Partnern sind derzeit nicht erforderlich. Ascom steht über die Regionalleitungen in sehr engem Kontakt mit unseren Kunden und Partnern und wir werden diese in den kommenden Tagen über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.



Allfällige Anfragen von Medien oder interessierten Drittpersonen können an info@ascom.com gerichtet werden.

