快手可靈AI全面接入DeepSeek 降低AI創意內容門檻

香港, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的內容社區及社交平台快手科技(「快手」或「公司」;港幣櫃台股份代號:01024 / 人民幣櫃台股份代號:81024)近日宣佈,快手的視頻生成大模型——可靈AI已全面接入DeepSeek-R1,在視頻生成、圖片生成等場景下,用戶可通過DeepSeek協助生成或者優化提示詞,輕鬆將靈感轉化為專業提示詞,打造高品質創意視頻。在文生視頻場景下,DeepSeek靈感版還可以和此前的「靈感詞庫」功能聯動,進一步掌控場景、鏡頭、景別、光影、氛圍等細節,提升表現力。

快手可靈AI作為快手推出的新一代AI創意生產力平台,自去年發佈以來不斷迭代升級,其模型能力、生成效果持續保持領先的同時,還陸續推出了豐富的創作功能和創意玩法。隨著DeepSeek的接入,將進一步降低AI創意內容門檻,提升創作效率。

2024年12月,快手可靈AI推出1.6模型,視頻生成能力升級,效果大幅提升。用戶可通過登錄網頁端(中文版:https://klingai.kuaishou.com;英文版:https://klingai.com)或在應用商店搜索可靈AI/KLINGAI並下載APP體驗可靈AI最新的功能。

關於快手

快手作為中國乃至全球領先的內容社區及社交平台,致力於成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司。作為一家以人工智能為核心驅動和技術依託的科技公司,快手專注於通過持續的技術創新和產品升級,不斷豐富服務和應用場景,為客戶創造價值。在快手,用戶通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活,發現所需,發揮所長。通過與內容創作者和企業緊密合作,快手提供的技術、產品和服務可滿足用戶的多元化的需求,包括娛樂、線上營銷服務、電商、本地生活、遊戲等。

前瞻性聲明

除過往事實的陳述外,本新聞稿載有若干前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別,例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」。該等前瞻性陳述受風險、不確定因素及假設的影響,可能包括業務展望、財務表現預測、業務計劃預測、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料,亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準,在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提作出,當中許多涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及大量風險及不明朗因素。鑒於上述風險及不明朗因素,本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現,故投資者不應過於依賴該等陳述。除法律要求的情形外,我們並無責任公開發佈可能反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或可能反映意料之外事件的該等前瞻性陳述的任何修訂。

投資者及媒體問詢

快手科技

投資者關係

郵箱:ir@kuaishou.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd4fc801-885e-4025-a2b6-1b9f0dbb5448/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8506f6bf-8f98-4713-aef9-08db2fc91ec7/zh-Hant

