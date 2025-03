Zeta Gas favorise la modernisation énergétique et la durabilité sous la direction de Miguel Zaragoza

Miguel Zaragoza et Zeta Gas ont développé une infrastructure clé au Mexique, en Espagne et en Amérique latine, affirmant leur engagement durable.

L’accès à l’énergie doit être sûr et durable. Zeta Gas s’engage à fournir une alimentation fiable tout en réduisant son impact environnemental.” — Miguel Zaragoza

GENèVE, SWITZERLAND, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- La transition vers un modèle énergétique plus efficace et durable est l’une des priorités majeures de l’industrie mondiale. Dans ce contexte, Zeta Gas, sous la vision stratégique de Miguel Zaragoza , a conduit le développement d’infrastructures essentielles au Mexique, en Amérique latine et en Europe, s’imposant ainsi comme une référence dans la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL).Infrastructure énergétique : garantir un accès sécurisé au GPLL’un des projets les plus emblématiques de Zeta Gas est l’usine de stockage et de distribution de butane et de propane à Escombreras, en Espagne. Cette installation, approuvée par les autorités environnementales, souligne l’engagement de l’entreprise en matière de sécurité, d’efficacité et de modernisation dans la distribution du GPL.« L’accès à l’énergie doit être sûr, efficace et durable. Chez Zeta Gas, nous travaillons pour garantir une alimentation fiable pour chaque communauté tout en réduisant l’impact environnemental de nos opérations. »— Miguel ZaragozaEngagement environnemental : vers un avenir plus durableProgramme « Zeta Gas, la flamme écologique »Depuis 2014, l’entreprise promeut cette initiative au Guatemala, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à encourager des alternatives énergétiques plus propres.Programmes de reforestation dans les communautés localesAfin de réduire son impact environnemental, Zeta Gas a initié des programmes de reforestation au Guatemala et dans d’autres régions touchées par la déforestation. L’objectif est de restaurer les écosystèmes endommagés et de promouvoir une culture de durabilité.Innovation et technologie pour la réduction des émissionsLe leadership de Miguel Zaragoza a également été essentiel à la modernisation du secteur. Zeta Gas a mis en place des flottes de véhicules à faibles émissions et a développé des systèmes de stockage réduisant les fuites de gaz, respectant ainsi les normes internationales de durabilité.Distinctions : un engagement pour l’excellenceL’engagement de Zeta Gas en faveur de l’innovation et de la durabilité a été reconnu par plusieurs distinctions dans le secteur de l’énergie, notamment :- Prix des technologies propres : Récompensant la mise en place de systèmes avancés minimisant les fuites et émissions, et respectant les normes les plus strictes d’efficacité énergétique.- Label de qualité environnementale : Attribué par la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) du Mexique, en reconnaissance des pratiques responsables de gestion énergétique et de leur impact positif sur l’environnement.L’héritage de Miguel Zaragoza dans l’industrie énergétiqueDepuis sa fondation dans les années 1960, Zeta Gas est devenu un acteur mondial majeur de la distribution du GPL, présent sur les marchés clés du Mexique, de l’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Europe. À l’origine de cette croissance se trouve la vision de Miguel Zaragoza, qui a su allier innovation, responsabilité sociale et développement durable pour transformer le secteur énergétique.Grâce à son engagement en faveur de l’efficacité et du respect de l’environnement, Zeta Gas ne se contente pas d’approvisionner des millions de foyers en énergie, mais promeut également un modèle de croissance responsable, ayant un impact positif sur les communautés dans lesquelles l’entreprise est implantée.

