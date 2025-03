Miguel Zaragoza Fuentes : Diriger le changement vers un avenir énergétique plus durable

"Le fondateur de Zeta Gas, Miguel Zaragoza Fuentes, promeut des initiatives durables pour optimiser les ressources et réduire l’empreinte carbone.

Nous ne pouvons pas parler de progrès si nous continuons à dépendre de pratiques énergétiques qui nuisent à l’environnement.” — Miguel Zaragoza Fuentes

GENèVE, SWITZERLAND, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- La durabilité est une nécessité dans l'industrie énergétique. Conscient des défis environnementaux, Miguel Zaragoza Fuentes , à la tête de Zeta Gas, a développé un modèle qui allie innovation, efficacité et responsabilité sociale, en misant sur des solutions visant à réduire l’impact environnemental et améliorer la qualité de vie des communautés.À travers diverses initiatives, son leadership a permis d’adopter des pratiques responsables qui bénéficient à la fois à l’industrie et à des milliers de communautés au Mexique et en Amérique latine.Énergies propres : une alternative pour améliorer la qualité de l’airL’un des principaux axes de Zeta Gas a été la promotion de l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme alternative au bois, une pratique courante dans les zones rurales qui entraîne des problèmes de santé et contribue à la déforestation.En offrant un accès au GPL à des prix abordables, l’entreprise a permis à des milliers de familles de réduire leur consommation de bois, entraînant une amélioration de la qualité de l’air, une diminution des maladies respiratoires et une réduction significative de l’impact environnemental.« Nous ne pouvons pas parler de progrès si nous continuons à dépendre de pratiques énergétiques qui nuisent à l’environnement. Notre engagement est d’offrir des solutions plus propres et plus sûres pour tous. »— Miguel Zaragoza FuentesReforestation : restaurer l’équilibre environnementalConscient de l’importance de préserver les ressources naturelles, Zeta Gas a lancé des campagnes de reforestation dans des communautés où la coupe d’arbres était courante pour le combustible.Ces actions permettent non seulement de restaurer les écosystèmes, mais aussi d’impliquer activement les communautés locales, en sensibilisant à l'importance de la conservation de l’environnement.Utilisation efficace des ressources : innover dans l’industrie énergétiqueLa modernisation du secteur énergétique est essentielle pour réduire son impact environnemental. C’est pourquoi Zeta Gas a renouvelé sa flotte de transport avec des véhicules à faibles émissions, adoptant ainsi des technologies plus efficaces et durables.Cet engagement en faveur de l’innovation et de l’efficacité énergétique a permis à l’entreprise de réduire son empreinte carbone tout en garantissant une distribution sûre du GPL, assurant ainsi un approvisionnement fiable sans nuire à l’environnement.Engagement social : une énergie accessible pour tousAu-delà de ses efforts environnementaux, Miguel Zaragoza Fuentes s’est attaché à améliorer le bien-être des communautés les plus vulnérables.À travers des programmes éducatifs, Zeta Gas a formé des milliers de personnes à l’utilisation sûre et efficace du GPL, garantissant ainsi non seulement l’accès à l’énergie, mais aussi une connaissance adéquate de son utilisation.En outre, l’entreprise a mis en place des subventions pour les familles à faibles revenus, garantissant qu’aucun foyer ne soit privé d’une ressource aussi essentielle à la vie quotidienne.Un leader en innovation et en durabilitéLe leadership de Miguel Zaragoza Fuentes a été reconnu au niveau international pour son rôle dans la transition vers des énergies plus propres et accessibles.- Reconnaissances internationales : Son travail en faveur de pratiques durables et de la réduction des émissions a été salué par plusieurs organisations mondiales.- Alliances communautaires : Sa capacité à créer des synergies avec les communautés, les organisations civiles et les gouvernements a été essentielle pour mettre en place des stratégies durables dans les régions vulnérables.Un héritage qui inspire les générations futuresLa vision de Miguel Zaragoza Fuentes prouve qu’il est possible d’allier croissance économique et engagement environnemental et social. Son leadership a transformé l’industrie énergétique, inspirant ainsi les nouvelles générations à adopter des modèles d’entreprise responsables, générant des bénéfices concrets pour la société et la planète.

