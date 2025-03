Axi weźmie udział w Invest Cuffs 2025 w Polsce

Broker zaprezentuje swoją ofertę, możliwości partnerstwa i pamiątki związane z klubem Manchester City

SYDNEY, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Czołowy internetowy broker FX i CFD Axi ogłosił swój udział w tegorocznych targach Invest Cuffs w Krakowie, w Polsce, które odbędą się w dniach 28–29 marca 2025 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z wyjątkowymi warunkami handlowymi brokera oraz dowiedzieć się więcej o wieloletniej współpracy Axi z Man City, mistrzami Premier League. Na miejscu znajdą się pamiątki związane z klubem Manchester City oraz maskotka klubu, z którą można będzie zrobić sobie zdjęcie, a uczestnicy będą mieli szansę wygrać ekscytujące nagrody od brokera, w tym podpisaną koszulkę gracza i inne artykuły.

Marka od dawna współpracuje z Manchester City FC, klubem Premier League, a także z klubem Girona FC występującym w La Liga i z brazylijskim klubem Esporte Clube Bahia. W 2023 r. ogłosiła również, że reprezentant Anglii John Stones będzie jej ambasadorem. W 2024 r. broker został wyróżniony nagrodą „Most Reliable Broker – Europe” w konkursie Global Forex Awards 2024.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

71,46% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Inwestor powinien rozważyć, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD i czy może sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

O Axi

Axi to międzynarodowa internetowa marka zajmująca się handlem FX i CFD, mająca tysiące klientów w ponad 100 krajach na całym świecie. Axi oferuje kontrakty CFD na kilka klas aktywów, w tym Forex, akcje, złoto, ropę naftową, kawę i inne dobra.

Aby uzyskać więcej informacji lub dodatkowe uwagi od Axi, prosimy o kontakt: mediaenquiries@axi.com

