Miguel Zaragoza Fuentes: Die Zukunft der nachhaltigen Energie aktiv gestalten

Zeta-Gas-Gründer Miguel Zaragoza Fuentes fördert Innovationen für nachhaltige Ressourcen, geringere CO₂-Emissionen und starke Gemeinschaften.

Wir können nicht von Fortschritt sprechen, wenn wir weiterhin auf Energiequellen setzen, die der Umwelt schaden. Unser Ziel ist es, sauberere und sicherere Lösungen für alle bereitzustellen.” — Miguel Zaragoza Fuentes

BERN, SWITZERLAND, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen der Energiebranche. Angesichts der ökologischen Herausforderungen hat Miguel Zaragoza Fuentes , als Leiter von Zeta Gas, ein Modell entwickelt, das Innovation, Effizienz und soziale Verantwortung vereint. Sein Ziel ist es, umweltfreundliche Lösungen voranzutreiben und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.Durch eine Vielzahl an Initiativen hat er verantwortungsvolle Praktiken etabliert, die sowohl der Energiebranche als auch tausenden von Gemeinschaften in Mexiko und Lateinamerika zugutekommen.Saubere Energie: Eine Alternative für bessere LuftqualitätEin zentrales Ziel von Zeta Gas ist die Förderung von Flüssiggas (LPG) als umweltfreundliche Alternative zu Holz, das in vielen ländlichen Gemeinden Gesundheitsprobleme verursacht und zur Abholzung beiträgt.Durch die Bereitstellung von LPG zu erschwinglichen Preisen hat das Unternehmen tausenden von Familien geholfen, den Holzverbrauch zu senken, was zu besserer Luftqualität, weniger Atemwegserkrankungen und einem geringeren ökologischen Fußabdruck führt.“Wir können nicht von Fortschritt sprechen, wenn wir weiterhin auf Energiequellen setzen, die der Umwelt schaden. Unser Ziel ist es, sauberere und sicherere Lösungen für alle bereitzustellen.“— Miguel Zaragoza FuentesWiederaufforstung: Ökologisches Gleichgewicht wiederherstellenMit dem Ziel, natürliche Ressourcen zu erhalten, hat Zeta Gas Wiederaufforstungsprogramme in Gemeinden organisiert, in denen Holz als Brennstoff genutzt wurde.Diese Aktionen helfen nicht nur, die Natur wiederherzustellen, sondern sensibilisieren auch die Bevölkerung für den Umweltschutz.Effiziente Ressourcennutzung: Innovation in der EnergiebrancheDie Modernisierung des Energiesektors ist entscheidend für die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Daher hat Zeta Gas seine Fahrzeugflotte erneuert, um den CO₂-Ausstoß zu minimieren und nachhaltigere Technologien einzusetzen.Durch diesen innovativen Ansatz konnte das Unternehmen seinen Kohlenstoffausstoß reduzieren, ohne die Sicherheit der LPG-Verteilung zu gefährden.Soziale Verantwortung: Energie für alle zugänglich machenNeben den Umweltmaßnahmen setzt sich Miguel Zaragoza Fuentes für die Unterstützung benachteiligter Gemeinden ein.Über Bildungsprogramme hat Zeta Gas tausende von Menschen im sicheren und effizienten Umgang mit LPG geschult.Zusätzlich bietet das Unternehmen Subventionen für einkommensschwache Familien, um sicherzustellen, dass kein Haushalt auf eine grundlegende Energiequelle verzichten muss.Ein Vorreiter für Innovation und NachhaltigkeitDie Führung von Miguel Zaragoza Fuentes wurde international anerkannt für seine Rolle in der Energiewende hin zu nachhaltigeren Lösungen.- Internationale Auszeichnungen: Seine Arbeit zur Förderung nachhaltiger Energie wurde von globalen Organisationen gewürdigt.- Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften: Seine Fähigkeit, Brücken zwischen Gemeinden, NGOs und Regierungen zu bauen, hat maßgeblich dazu beigetragen, nachhaltige Strategien in gefährdeten Regionen umzusetzen.Ein Vermächtnis, das zukünftige Generationen inspiriertDie Vision von Miguel Zaragoza Fuentes zeigt, dass unternehmerisches Wachstum mit Umwelt- und Sozialverantwortung vereinbar ist. Sein Engagement für nachhaltige Entwicklung inspiriert zukünftige Generationen, umweltfreundliche Geschäftsmodelle zu übernehmen, die sowohl der Gesellschaft als auch dem Planeten zugutekommen.

