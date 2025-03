Nexans entre en négociations exclusives avec Latour Capital pour la vente de Lynxeo

_COMMUNIQUE DE PRESSE_

Nexans annonce être entré en négociations exclusives avec Latour Capital pour la vente de Lynxeo pour un montant de 525 millions d’euros, sous réserve des conditions suspensives règlementaires habituelles.

Avec cette transaction Nexans réaliserait une étape majeure dans sa stratégie visant à repositionner le Groupe en pure player de l’électrification.

Paris, le 17 mars, 2025 – Nexans annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives pour la vente de sa division câbles industriels, Lynxeo, avec Latour Capital, un fond de

capital-investissement basé en France, pour une valeur d’entreprise de 525 millions d’euros. Cette transaction marquerait la sortie de Nexans de l’activité des câbles industriels spécialisés, en ligne avec sa stratégie de repositionnement du Groupe en pure player de l’électrification.

Lynxeo est un acteur majeur dans le domaine des câbles destinés au marché de l’industrie et joue un rôle clé en tant qu’acteur entièrement intégré, au service d’un portefeuille client diversifié dans les industries d’infrastructures dans les secteurs du transport, de l’énergie et de l’automatisation. Forte d'un héritage de plus de 100 ans au service des leaders industriels, cette entité peut se targuer d'une présence industrielle mondiale en Europe et en Asie, ainsi qu’aux États-Unis, avec 2 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 millions d'euros.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : « Cet accord marque une étape majeure dans notre parcours vers l’électrification. Il permettra de simplifier nos opérations et d’assurer une allocation efficace de nos ressources. Notre vision à long terme pour une croissance durable et un leadership dans l’écosystème de l’électrification commence dès maintenant. Sous l’expertise de Latour Capital, l’avenir de Lynxeo s’annonce prometteur. Leur vaste expérience et leur vision stratégique seront sans aucun doute un catalyseur de croissance et d’innovation pour Lynxeo. »

« Lynxeo représente une opportunité unique dans le secteur des câbles industriels spécialisés, idéalement positionnée sur un marché en forte croissance et très fragmenté. Nous croyons fermement au fort potentiel de croissance de Lynxeo et sommes ravis d’entamer cette aventure très prometteuse » ont déclaré Jean-Francois Beaudoin et Sylvain Dekens, Senior Partner et Partner chez Latour Capital.

Les instances concernées seront informées et consultées dans le cadre de l’opération envisagée. De plus, cette transaction reste soumise à l’obtention des approbations réglementaires usuelles. Sur cette base, la finalisation de l’opération pourrait avoir lieu au cours du second semestre 2025.

J.P. Morgan Securities Plc intervient en tant que conseille financier exclusif de Nexans, tandis que Bredin Prat agit en tant que conseiller juridique sur cette transaction.

À propos de Latour Capital

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience opérationnelle, soutenue par de grands investisseurs français comme Bpifrance, CNP, Société Générale, MACSF et Groupama, mais aussi européens et internationaux. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international tout en bénéficiant de la vision stratégique de ses deux associés fondateurs actifs, Cédric Bannel (Fondateur de Caradisia.com, entre autres) et Philippe Léoni (Président-directeur général du Groupe Spir pendant 13 ans et co-fondateur du site Leboncoin, entre autres), qui ont réuni une équipe de partenaires dotés d’une solide expérience opérationnelle. Latour Capital met ainsi en avant l’expertise spécialisée de son équipe, avec 50% de ses associés désormais composés d’anciens dirigeants, contribuant au développement et à la croissance de ses entreprises en portefeuille.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie des leaders mondiaux en matière d’action climatique et s’est engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the Future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Relations Investisseur

Audrey Bourgeois

Tel.: +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tel. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com

Olivier Daban

Tel. : +33 6 75 02 20 73

olivier.daban@nexans.com

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.