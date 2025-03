أمانة تقدّم أكبر مجموعة من العملات الرقمية في المنطقة – أكثر من 450 عملة متاحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت أمانة، الوسيط الرقمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إضافة أكثر من 300 عملة رقمية جديدة، ليصل إجمالي عدد العملات الرقمية المتاحة على منصتها إلى أكثر من 450، مما يجعلها المنصة ذات التنوع الأكبر للعملات الرقمية بين الوسطاء المحليين. يعزّز هذا التوسّع الاستثنائي مكانة أمانة كمنصة تداول شاملة تتيح للمستخدمين تداول الأصول الرقمية والتقليدية بسهولة عبر تطبيق واحد قوي، مما يمنح المستخدمين تجرِبة تداول غير مسبوقة.

منصة واحدة لتداول فئات الأصول المختلفة

يواجه المتداولون تحديًّا في الوصول إلى فئات الأصول المختلفة، حيث تقتصر معظم منصات العملات الرقمية على الأصول المشفرة فقط، بينما توفّر شركات الوساطة التقليدية إمكانية محدودة أو معدومة لتداول العملات الرقمية. كثّفت أمانة جهودها لتغيير هذه المعادلة عبر تقديم مختلف فئات هذه الأصول ضمن منصة واحدة، دون الحاجة إلى فتح حسابات متعددة.

توفّر أمانة لمتداوليها فرصة الاستثمار في أكثر من 450 عملة رقمية، متفوقة بذلك على أي وسيط آخر في المنطقة، وتشمل العملات الكبرى مثل بيتكوين، إيثريوم، وريبيل، بالإضافة إلى العملات الرقمية في مجال الألعاب مثل ديسنترالاند، وعملات الميم مثل عملة ترامب، وعملات L1/L2، وعملات التمويل اللامركزي (DeFi) وغيرها الكثير. كما توفر أمانة وصولًا مباشرًا إلى الأسهم الأمريكية، مما يتيح الاستثمار في أسهم أكبر الشركات العالمية مثل تسلا ومايكروسوفت. إلى جانب ذلك، يمكن للمتداولين تنويع استثماراتهم عبر تداول الفوركس، السلع، الذهب، العقود الآجلة وعقود الفروقات، والاستفادة من فرص التداول في الأسواق العالمية. كما تشمل الخيارات الاستثمارية المتاحة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في الذهب والأسهم العالمية، إلى جانب صناديق الاستثمار العقاري (REITs) والأسهم المحلية والإقليمية. كما توّفر أمانة خطط استثمارية تعمل بشكل آلي مما يمنح المستثمرين إمكانية تنمية أموالهم بسهولة وبدون مجهود، بالإضافة إلى خيارات تداول مرنة مع الرافعة المالية أو بدونها، مما يمنحهم حرية كاملة في إدارة استثماراتهم وفقًا لاحتياجاتهم.

تعليقًا على هذا التوسع، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، محمد رسول قائلاً:" لم يكن تداول العملات الرقمية بهذه السهولة من قبل. في أمانة، نوفر لعملائنا إمكانية تداول أكثر من 450 عملة رقمية إلى جانب الأسهم والفوركس والسلع عبر منصة تداول شاملة—دون أي تعقيدات."

تجرِبة تداول لا مثيل لها

لا يقتصر هذا التوسّع على عدد العملات فقط، بل يهدف إلى تقديم تجرِبة تداول سلسة، مع أسعار تنافسية، وتمكين المتداولين والمستثمرين لوصول مباشر لمختلف فئات الأصول. يهدف تطبيق أمانة المبتكر إلى تبسيط وتسريع عملية تداول العملات الرقمية والأصول التقليدية، سواء المتداولين المتمرسين أو المستثمرين الجُدد.

أصبحت أمانة المنصة الشاملة المثالية لتداول واستثمار الأصول المتنوعة في المنطقة بفضل أكبر مجموعة عملات رقمية بين الوسطاء المحليين، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وقد عزّزت هذه الاستراتيجية مكانة أمانة كواحدة من أسرع الشركات نموًا في القطاع، حيث استقطبت أكثر من 320,000 مستخدم جديد منذ إطلاق تطبيقها في سبتمبر 2022.



نبذة عن أمانة:

أمانة هي شركة رائدة في مجال الوساطة المالية الإلكترونية. وتوفر أمانة للمستثمرين الأفراد والمتداولين النشطين إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية العالمية، وتخدم عملاءها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تدير مكاتب متعددة في دبي، ولندن، وليماسول، وبيروت.

للتواصل: يرجى التواصل مع مديرة الاتصالات لدى أمانة، كارولينا سلويكوفسكا، عبر البريد الإلكتروني:

karolina.slowikowska@amanacapital.com.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54e1b55b-cf40-483d-ab8c-0bb0caa9d4e6

