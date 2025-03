多芬纳大学学生在 Denodo 大学挑战赛中夺冠

该团队交付了一项卓越的逻辑数据管理解决方案,旨在提高预期寿命,最终赢得冠军

帕洛阿尔托,加利福尼亚州, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理领域的领导者 Denodo 宣布,在最新一届 Denodo 大学挑战赛 “数据助力社会变革:提高预期寿命” 中,来自法国巴黎多芬纳大学的 Data Shoe 团队荣获冠军。该团队成员包括 Dounia Bouloudene(队长)、Nassim Fatmi 和 Youcef Azouaoui(上方超链接页面为 Data Shoe 提供的获奖方案展示视频)。 此外,西班牙拉科鲁尼亚大学因派出最多参赛团队而获得了特别奖。

Denodo 学术项目 通过自定进度线上培训模块、实时研讨会以及免费版 Denodo Platform 为学生提供各种机会。 最新一届大学挑战赛于去年 9 月宣布启动,各学生参赛队全力以赴,竞相打造最有效的解决方案,旨在通过数据与分析优化 ESG 实践,最终提高预期寿命。

“数据助力社会变革:提高预期寿命”挑战赛要求学生整合由主办方提供和学生自主识别的数据来源,通过多维度分析将预期寿命与各种因素进行关联分析,并据此得出结论。 该挑战赛要求学生使用报表和/或可视化工具进行数据分析,构建图表及其他展示形式,以呈现他们的研究成果。

夺冠团队 Data Shoe 的研究表明,改善医疗服务的可及性、减少空气污染和促进政治稳定是提高预期寿命的关键因素,且在这些领域推动公共政策的进展,不仅能够显著促进社会进步,还能在全球范围内提高生活质量。 为应对本次挑战赛,Data Shoe 团队识别、获取并整合了与空气污染及政治稳定相关的公开数据。

评委们还认为,Data Shoe 团队在使用 Denodo Design Studio 对 Denodo Platform 生成的元数据进行精彩解析的同时,在 Microsoft Power BI 报告中呈现了清晰的叙事脉络,并辅以简明易懂的可视化图表。 该团队的结论得到了其深入分析的有力支持。

Dounia 代表整个团队发言时表示:“通过参加 Denodo 大学挑战赛,我们学会了如何以战略性思维高效运用 Denodo Platform,解决复杂的数据整合问题,并从原始数据中提炼出有价值的洞见。 我们面临的最大挑战是如何选择最佳方式来优化我们的方案,并找到最有价值的数据来源。然而,凭借团队合作与不懈努力,我们成功克服了这些困难。”

“Data Shoe 团队在本届比赛中展现出的超高专业素养令我深感自豪。”Denodo 首席技术官 Alberto Pan 表示。 “他们通过紧密合作,充分展示了优质数据的重要性,并通过语义层的增强,以清晰且有说服力的方式回答了关于长寿的问题。 Denodo Platform 的逻辑数据管理功能,例如支持低代码/零代码开发,使学生和缺乏数据管理经验的用户能够轻松上手,迅速掌握平台并制定解决方案。 Data Shoe 团队充分利用了这些功能,迅速制定出一个功能强大且精心设计的解决方案。”

下一届 Denodo 大学挑战赛将聚焦人工智能,今日起开放 预报名 。

