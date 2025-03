Avance Clinical 與四個優質的台灣試驗單位簽訂諒解備忘錄，加強對美國生物科技公司的全球影響力

台北,台灣及阿德萊德,澳洲, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical 是一家全球頂尖的全方位服務受託研究機構 (CRO),專門提供優質而靈活的臨床生物科技研究服務。該公司欣然宣佈本週與四個台灣主要的臨床試驗單位簽署了諒解備忘錄 (MOU)。 這些新的合作夥伴關係標誌著 Avance Clinical 在台灣的策略擴展,鞏固了該公司致力為美國生物科技公司在亞太區提供優質臨床研究解決方案的承諾。

Avance Clinical 行政總裁 Yvonne Lungershausen 強調了這些新合作夥伴關係的重要性,並重點指出親身出席諒解備忘錄簽署儀式而與這些中心的卓越團隊建立聯繫的價值。 她說:「隨著我們繼續亞洲各地擴大全球網絡,進軍台灣標誌著 Avance Clinical 的另一個重大里程碑。」

Avance Clinical 全球項目交付副總裁 Joe Taouk 強調了這次擴張的重要性:「台灣以其先進的醫療保健硬件設施、技術高超的研究團隊,以及監管的效率而備受讚譽,使其成為一個具吸引力的臨床試驗地點。 透過與這些頂尖的台灣機構合作,我們進一步鞏固了支持生物科技贊助人進行優質、高效率臨床試驗和接觸不同患者群體的能力。」

台灣營運部門的聯席董事 Kelly Yang 指出生物科技公司尋求進軍台灣所帶來的優勢:「我們與這些備受尊崇的機構合作,將為生物科技贊助人提供接觸台灣優質臨床試驗生態系統的便捷途徑。 當地具效率的監管途徑,結合這些醫院深厚的專業知識,讓我們的客戶得以加快治療的開發,同時亦能維繫最高的科學與道德標準。」

於本週簽署諒解備忘錄的各方為:

臺中榮民總醫院 (TCVGH) :臺中榮民總醫院院長 Yun-Ching Fu 教授表示:「臺中榮總積極投入各階段的臨床研究與創新治療,在臨床試驗方面具備豐富經驗,以及再生醫學的專業能力。 TCVGH 在先進的 CAR-T 細胞免疫治療範疇處於領導地位,已接受治療的病例數目位列台灣第二位,並且在治癒率方面達到 100%。 這項合作關係將加速癌症治療及其他突破性治療的進展,為全球患者帶來改變生活的裨益。」

:臺中榮民總醫院院長 Yun-Ching Fu 教授表示:「臺中榮總積極投入各階段的臨床研究與創新治療,在臨床試驗方面具備豐富經驗,以及再生醫學的專業能力。 TCVGH 在先進的 CAR-T 細胞免疫治療範疇處於領導地位,已接受治療的病例數目位列台灣第二位,並且在治癒率方面達到 100%。 這項合作關係將加速癌症治療及其他突破性治療的進展,為全球患者帶來改變生活的裨益。」 臺北醫學大學 (TMU) :臺北醫學大學執行副校長 Chun-Che Shih 教授說:「對於能與 Avance Clinical 攜手合作推進臨床研究,並且將新的治療機會帶給患者,我們深感興奮。 這項合作關係提升了我們醫療中心發揮重大影響的能力,鞏固了我們在全球試驗中的影響力,並最終透過創新為醫療保健帶來進步。」

:臺北醫學大學執行副校長 Chun-Che Shih 教授說:「對於能與 Avance Clinical 攜手合作推進臨床研究,並且將新的治療機會帶給患者,我們深感興奮。 這項合作關係提升了我們醫療中心發揮重大影響的能力,鞏固了我們在全球試驗中的影響力,並最終透過創新為醫療保健帶來進步。」 中國醫藥大學醫院 (CMUH) :CMUH 院長 Der-Yang Cho 教授強調了合作夥伴關係的重要性:「對於能與 Avance Clinical 並肩合作,擴大國際性的研究機遇,並且進一步強化我們在早期研究的能力,我們感到相當振奮。 這項協議不僅提高了我們支持全球生物科技公司的能力,亦加快了向患者提供創新的治療方法。」

:CMUH 院長 Der-Yang Cho 教授強調了合作夥伴關係的重要性:「對於能與 Avance Clinical 並肩合作,擴大國際性的研究機遇,並且進一步強化我們在早期研究的能力,我們感到相當振奮。 這項協議不僅提高了我們支持全球生物科技公司的能力,亦加快了向患者提供創新的治療方法。」 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 (KMUH):KMUH 院長 Jaw-Yuan Wang 表示:「與 Avance Clinical 的合作對 KMUH 而言非常有價值,讓我們能與世界各地創新的生物科技公司建立聯繫,並且將尖端的臨床試驗帶到台灣。 我們擁有臨床研究方面的專業知識與多元化的病患者群體,而 Avance Clinical 具備全球試驗的管理能力,彼此合作可以加快嶄新療法的開發,並且為患者提供更早獲得突破性治療的機會。」

這些協議鞏固了 Avance Clinical 的 GlobalReady 模型,為生物科技公司提供一條流暢無縫的途徑,以善用地區內的臨床試驗能力、監管效率和患者接觸方法。

關於 Avance Clinical

Avance Clinical 是一家頂尖的受託研究機構 (CRO),為生物科技公司提供更快捷、更靈活、更優質的臨床試驗服務。 作為澳洲最具規模、提供優質全方位服務的受託研究機構,Avance Clinical 為國際生物科技公司提供在澳洲、紐西蘭、亞洲、北美和歐洲獲得全球認可的數據。 Avance Clinical 擁有 30 年的經驗,並對 250 多種適應症具備專業知識,公司提供由初期至後期試驗的全面臨床研究服務。

傳媒聯絡人:

Avance Clinical

media@avancecro.com

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62760c7f-8f99-4ca4-ba9d-a433074a6505

