助力美国生物科技公司全球扩张：Avance Clinical 与四家台湾一流试验机构签订 MOU

台湾台北和澳大利亚阿德莱德, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的全方位服务合同研究组织 (CRO) Avance Clinical 专注于高质量且灵活的临床生物科技研究服务。本周,Avance Clinical 欣然宣布与台湾重要临床试验机构签署了四项谅解备忘录 (MOU)。 这些新建立的合作伙伴关系标志着向台湾进行的战略扩张,再一次印证 Avance Clinical 为美国生物科技公司提供亚太地区高质量临床研究解决方案的决心。

Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 强调了这些新合作伙伴关系的重要性,并指出亲自出席 MOU 签署仪式、与这些试验中心杰出团队建立联系的意义。 她指出,“我们不断扩大全球版图在亚洲的覆盖范围,向台湾扩张标志着 Avance Clinical 的又一个关键里程碑。”

Avance Clinical 全球项目交付副总裁 Joe Taouk 强调了本次扩张的重大意义:“台湾因先进的医疗基础设施、技术娴熟的研究团队以及高效监管获得认可,这使得台湾成为了备受推崇的临床试验开展地点。 通过与这些领先的台湾机构建立合作伙伴关系,我们进一步加强了支持生物科技申办者开展高质量、高效临床试验以及招募各类患者人群的能力。”

台湾运营副总监 Kelly Yang 指出,希望向台湾扩张的生物科技公司因此受益:“我们与这些有威望的研究机构建立合作伙伴关系,将会为生物科技申办者提供对接台湾高质量临床试验生态系统的便利途径。 借助台湾的高效监管路径以及台湾医院深厚的专业能力,我们的客户能够在加速疗法开发的同时维持最高科学和伦理标准。”

按照计划,将在本周与以下各方签署 MOU:

台中荣民总医院 (TCVGH) :TCVGH 院长 Yun-Ching Fu 教授称“台中荣民总医院一直以来深耕于各个研究阶段的临床研究以及创新治疗,积累了临床试验方面的大量经验,具有再生医学方面的专业能力。 TCVGH 是先进 CAR-T 细胞免疫治疗的学科带头人,治疗病例人数在台湾位居第二,治愈率达到 100%。 建立合作伙伴关系将会加速癌症治疗以及其他开创性疗法的开发,为全球患者带来改变一生的益处。”

:TCVGH 院长 Yun-Ching Fu 教授称“台中荣民总医院一直以来深耕于各个研究阶段的临床研究以及创新治疗,积累了临床试验方面的大量经验,具有再生医学方面的专业能力。 TCVGH 是先进 CAR-T 细胞免疫治疗的学科带头人,治疗病例人数在台湾位居第二,治愈率达到 100%。 建立合作伙伴关系将会加速癌症治疗以及其他开创性疗法的开发,为全球患者带来改变一生的益处。” 台北医学大学 (TMU) :“我们很高兴能与 Avance Clinical 合作,共同推进临床研究,为患者提供新的治疗机会。 该合作伙伴关系加强了我校医学中心发挥重大影响的能力,加强了我们在全球试验中的地位,并最终通过创新提升了医疗服务质量”,台北医学大学常务副校长 Chun-Che Shih 教授说道。

:“我们很高兴能与 Avance Clinical 合作,共同推进临床研究,为患者提供新的治疗机会。 该合作伙伴关系加强了我校医学中心发挥重大影响的能力,加强了我们在全球试验中的地位,并最终通过创新提升了医疗服务质量”,台北医学大学常务副校长 Chun-Che Shih 教授说道。 中国医药大学附设医院 (CMUH) :CMUH 院长 Der-Yang Cho 教授强调了这一合作伙伴关系的重大意义:“我们很高兴能与 Avance Clinical 合作,扩大国际研究机会以及进一步增强我们的早期阶段研究能力。 这项协议不仅增强了我们支持全球生物科技公司的能力,同时加速向患者提供创新治疗。”

:CMUH 院长 Der-Yang Cho 教授强调了这一合作伙伴关系的重大意义:“我们很高兴能与 Avance Clinical 合作,扩大国际研究机会以及进一步增强我们的早期阶段研究能力。 这项协议不仅增强了我们支持全球生物科技公司的能力,同时加速向患者提供创新治疗。” 高雄医学大学附设中和纪念医院 (KMUH):“对 KMUH 来说,与 Avance Clinical 建立合作伙伴关系意义非凡,这使我们与全球创新生物科技公司建立联系,以及将最前沿的临床试验引入台湾”,高雄医学大学附设中和纪念医院院长 Jaw-Yuan Wang 说道。 “我院临床研究专业能力和丰富的患者人群与 Avance Clinical 全球试验管理能力相结合,加速了新疗法的开发,并为我们的患者提供优先使用开创性治疗的机会。”

这些协议增强了 Avance Clinical 的 GlobalReady 模式,为生物科技公司提供无缝途径来利用台湾在临床试验能力、监管效率和患者触达方面的优势。

关于 Avance Clinical

Avance Clinical 是一家顶尖的合同研究组织 (CRO),为生物科技公司提供更快捷、更灵活、更优质的临床试验服务。 Avance Clinical 是最具规模、提供优质全方位服务的 CRO,总部位于澳大利亚,为国际生物科技公司提供澳大利亚、新西兰、亚洲、北美和欧洲范围内的全球认可数据。 Avance Clinical 拥有 30 年的丰富经验,覆盖 250 多种适应症,提供涵盖早期至晚期试验的全面临床研究服务。

媒体联系方式:

Avance Clinical

media@avancecro.com

此公告随附的照片可在以下网址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62760c7f-8f99-4ca4-ba9d-a433074a6505

