CGTN: สองปีผ่านไป โครงการอารยธรรมโลกของจีนได้รับความสำคัญมากขึ้นในโลกที่วุ่นวาย

ปักกิ่ง, March 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- เมื่อสองปีก่อน ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้แนะนำโครงการอารยธรรมโลก (GCI) โดยเรียกร้องให้ผู้คนเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมค่านิยมร่วมของมนุษย์ อนุรักษ์และคิดค้นอารยธรรม รวมถึงเสริมสร้างให้การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนระหว่างประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ในโลกทุกวันนี้ ความคิดริเริ่มได้รับความสนใจมากกว่าที่เคยท่ามกลางความไม่แน่นอน ความวุ่นวาย และความแบ่งแยก

เมื่อเผชิญกับแนวโน้มต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มมากขึ้น Elias Jabbour ศาสตราจารย์ที่ Faculty of Economic Sciences ของ State University of Rio de Janeiro ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของ GCI เขากล่าวว่าแนวทางเชิงไม่แบ่งแยกต่อความหลากหลายของจีนเป็นตัวอย่างให้กับโลก ในช่วงเวลาที่ประเทศที่เรียกตัวเองว่า "มีอารยธรรม" บางประเทศกำลังบังคับใช้การเนรเทศและส่งตัวกลับประเทศเป็นจำนวนมาก การที่จีนเน้นย้ำถึงความเคารพซึ่งกันและกันและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ศาสตราจารย์กล่าว พร้อมชื่นชม GCI สำหรับการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันของอารยธรรมที่หลากหลายโดยไม่บังคับให้อีกประเทศหนึ่งยึดมั่นตามค่านิยมของประเทศหนึ่ง

นำทางโลกสู่สันติสุข

เมื่อ Xi เสนอ GCI ต่อการประชุมระดับสูง CPC ร่วมเจรจากับพรรคการเมืองโลก ในเดือนมีนาคม 2023 เขาได้อ้างสุภาษิตจีนที่ว่า "ดอกไม้เพียงดอกเดียวไม่สามารถทำให้เกิดฤดูใบไม้ผลิได้ ในขณะที่ดอกไม้ร้อยดอกที่บานสะพรั่งจะนำฤดูใบไม้ผลิมาสู่สวน" เพื่อบ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความจำเป็นในการอ้าแขนรับหลายอารยธรรมเพื่อสร้างโลกที่ปรองดอง

Xi กล่าวว่า "ประเทศต่าง ๆ ต้องยึดมั่นในหลักการความเท่าเทียม การเรียนรู้ร่วมกัน การสนทนา และการไม่แบ่งแยกระหว่างอารยธรรม และปล่อยให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก้าวข้ามความแตกแยก การเรียนรู้ร่วมกันก้าวข้ามการปะทะกัน และการอยู่ร่วมกันก้าวข้ามความรู้สึกเหนือกว่า"

ความมุ่งมั่นของจีนต่อการเจรจาระหว่างอารยธรรมได้รับการยอมรับในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เมื่อสหประชาชาติมีมติให้วันที่ 10 มิถุนายนเป็นวันการเจรจาระหว่างอารยธรรมสากลตามที่ประเทศจีนเสนอ Fu Cong ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเบนความสนใจของคนทั่วโลกเกี่ยวกับการเจรจาข้ามวัฒนธรรมไปที่ "จุดเปลี่ยนสำคัญ"

“หากคุณมองไปทั่วโลก คุณจะเห็นข้อโต้แย้ง ความขัดแย้ง หรือแม้กระทั่งสงครามมากมาย อีกทั้งยังมีความไม่ยอมรับ ความสุดโต่ง และประชานิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีรากฐานมาจากความแตกต่างหรือการขาดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและศาสนาต่าง ๆ” Fu กล่าว

การสำรวจของ CGTN ที่มีผู้เข้าร่วม 15,574 คน จาก 40 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2023 พบว่าร้อยละ 80.3 มองว่าอารยธรรมหลายแห่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของโลก ร้อยละ 85 เชื่อในการสร้างอนาคตร่วมกันผ่านความอดทนและความร่วมมือ ในขณะที่ร้อยละ 89.6 เรียกร้องให้มีการสนทนาและเปิดกว้างมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 93.7 ในประเทศกำลังพัฒนา

การกระทำมีน้ำหนักมากกว่าคำพูด

จีนไม่เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุน แต่ยังเป็นผู้ปฏิบัติที่แท้จริงอีกด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโลกด้านคลาสสิกครั้งแรก โดยมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 คนเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับอารยธรรมคลาสสิก การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีเพื่อส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจากประเพณีโบราณ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น นับแต่นั้นมา จีนได้จัดฟอรัมนานาชาติ เช่น ฟอรัม Nishan เกี่ยวกับอารยธรรมโลกและการประชุมภาษาจีนนานาชาติ ซึ่งเป็นการที่นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมารวมตัวกันเพื่อสำรวจค่านิยมร่วมกัน

การอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของความมุ่งมั่นของจีนที่มีต่อแผนริเริ่มดังกล่าว เขตศูนย์กลางปักกิ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ปี 1271-1368) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการในปี 2024 ในปีเดียวกัน เทศกาลตรุษจีนของจีนได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของจีนในการปกป้องและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าบนเวทีโลก

ประเทศจีนได้ดำเนินการสำรวจและส่งเสริมองค์ประกอบของวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมอย่างแข็งขัน เพื่อให้ทั่วโลกรับทราบถึงเสน่ห์ของประเทศจีน ตั้งแต่ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Ne Zha 2 ที่ครองอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่น ไปจนถึงวิดีโอเกม Black Myth: Wukong ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และละครเต้นรำ Wing Chun ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในตลาดต่างประเทศ จีนยังคงพัฒนาพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับมรดกทางวัฒนธรรมของตนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้จีนยังพยายามเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอีกด้วย ในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาจากเมืองต่าง ๆ เช่น ดัลลาส ฮูสตัน นิวยอร์ก และซานฟรานซิสโก เดินทางมายังประเทศจีนเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย บริษัท และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามที่ประธานาธิบดี Xi ให้คำมั่นสัญญาในปี 2023 ที่จะเชิญนักศึกษา 50,000 คนเป็นเวลา 5 ปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "ปีการท่องเที่ยว" ร่วมกับหลายประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ภายในสิ้นปี 2024 จีนได้ขยายนโยบายการเข้าเมืองโดยไม่ต้องมีวีซ่าไปยัง 29 ประเทศ รวมทั้งฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ส่งผลให้มีการเชื่อมโยงระดับโลกมากขึ้น

